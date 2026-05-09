రెవెన్యూ పాత రికార్డులన్నీ డిజిటలీకరణ - భూసమస్యల పరిష్కారంలో మెరుగైన పనితీరు
నెల్లూరు జిల్లాలో పైలట్ ప్రాతిపదికన తక్కువ ఖర్చుతో రికార్డుల డిజిటలీకరణ పూర్తి - ఏఐ ఆధారంగా విశ్లేషించి భూ సమస్యలకు త్వరగా పరిష్కార మార్గాలు చూపాలనే యోచన - కలెక్టర్ల సదస్సులో ప్రజంటేషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 12:19 PM IST
Digitization of Revenue Records : రాష్ట్రంలో రెవెన్యూ రికార్డుల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ వేగవంతంగా కొనసాగుతోంది. భూ వివాదాలను తగ్గించడం, పారదర్శకతను పెంచడం, భూ రికార్డులను సురక్షితంగా ఉంచడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. రాష్ట్రంలోని రెవెన్యూ పాత రికార్డులు అన్నీ ప్రస్తుతం డిజిటలీకరిస్తున్నారు. భూ సంబంధిత వివాదాలకు త్వరితగతిన పరిష్కార మార్గాలను చూపనున్నారు. ఇందుకుగానూ డిజిటలీకరణ చేసిన డేటా ఉపయోగించి ఏఐ ద్వారా విశ్లేషించాలని యోచిస్తున్నారు.
పాత రికార్డుల డిజిటలీకరణ: నెల్లూరు జిల్లాలో పైలట్ ప్రాజెక్టు విజయవంతం అయ్యింది. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాత రికార్డుల డిజిటలైజేషన్ జరుగుతోంది. నెల్లూరు జిల్లాలో పైలట్ ప్రాతిపదికన తక్కువ ఖర్చుతో రికార్డుల డిజిటలీకరణ పూర్తి చేసినట్లు భూ పరిపాలన ప్రధాన కమిషనర్ జయలక్ష్మి తెలిపారు. జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సులో ఆమె రెవెన్యూ సంబంధిత అంశాలపై ప్రజంటేషన్ ఇచ్చారు. ముఖ్యాంశాలు ఇవి.
నెల్లూరు స్ఫూర్తితో మాన్యువల్ 1బి రిజిస్టర్లు, పాత అడంగళ్లు (భూ రికార్డులు), 10-1 రిజిస్టర్లతో కూడిన డిజిటలైజేషన్ పనుల తొలి దశను ఈ ఏడాది జులై 31 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. 2వ దశలో ఇనాం ఎస్టేట్ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ రికార్డులు, సీలింగ్ రిజిస్టర్లు, ఇతర రిజిస్టర్లను ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 30 లోపు డిజిటలైజ్ చేయనున్నారు. ఈ ఏడాది చివరికల్లా జిల్లా గెజిట్, భూసేకరణ రికార్డులు, ఇతర రికార్డులను డిజిటలీకరించాల్సి ఉంది.
బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ: భూముల రికార్డుల భద్రత కోసం, వాటిని భవిష్యత్తులో తారుమారు చేయడానికి వీల్లేకుండా తొలిసారిగా అత్యాధునిక బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని ప్రభుత్వం తీసుకువస్తోంది. బెంగళూరులోని నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ (NIC) సహకారంతో ఈ టెక్నాలజీని 5 గ్రామాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేశారు.
22ఏ కింద వివాదాస్పద భూముల సమస్య పరిష్కారంలో అనంతపురం (851). కృష్ణా (353), శ్రీకాకుళం (332) కేసులతో ఈ మూడు జిల్లాలు ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. మరోవైపు అన్నమయ్య, ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాల్లో కేసులు ఎక్కువగా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. రెవెన్యూ సంబంధిత సమస్యల పరిష్కారంలో ఈ శాఖ పనితీరు ర్యాంకింగ్ విషయంలో గణనీయంగా మెరుగుపడింది. గతంలో 11వ ర్యాంకులో ఉండగా, ప్రస్తుతం 4వ ర్యాంకుకు చేరడం గమనార్హం.
తక్కువ ఖర్చుతో చక్కటి ఫలితాలు: పాత రెవెన్యూ రికార్డుల డిజిటలీకరణలో నెల్లూరు జిల్లాను పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేశారు. అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో చక్కటి ఫలితాలు సాధించింది. జిల్లాలో 2,56,927 పేజీలు అనగా 96 శాతం రెవెన్యూ రికార్డుల డిజిటలీకరణ పూర్తి అయ్యింది.
ఎవేర్ 2.0 టెక్నాలజీ ద్వారా: ఈ-ఆఫీస్ ద్వారా ఫైళ్ల క్లియరెన్స్ ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని నిర్ణయించారు. ఎవేర్ 2.0 టెక్నాలజీ ద్వారా వాతావరణ హెచ్చరికలు, వ్యవసాయ సూచనలు నేరుగా రైతులకు చేరవేసే విధంగా అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు. ప్రాణ నష్టం నివారణకు స్ట్రక్చరల్ లైటినింగ్ సేఫ్టీ (MPLS) కింద రూ.2.63 కోట్లు కేటాయించారు. కాగా పొలంపాడు, ఆముదాలదిన్నె, చెన్నూరు, కందమూరు గ్రామాల్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మీటర్లు (EFM) ఏర్పాటు చేశారు. అదే విధంగా భవనాల రక్షణకు కవచాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
