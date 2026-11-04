మంత్రులందరూ ఉత్తీర్ణులే - ఈ ఎన్నికల్లో సొంత నియోజకవర్గాల్లో జయకేతనం!
Ministers Victory in own Constituencies: మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో మంత్రులంతా దాదాపు ఉత్తీర్ణులైనట్లే అన్న మాట వినిపిస్తోంది. వారి సొంత నియోజకవర్గాల్లో అన్నీ చోట్లా కూటమి అభ్యర్థులు గెలుపొందడమే కారణం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:37 PM IST
స్థానిక సమరంలో కూటమి విజయభేరి మోగించింది. జడ్పీ ఛైర్మన్ ఉప ఎన్నికతో మొదలైన విజయపరంపరను మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లోనూ కొనసాగించింది. గతంలో అధికార బలంతో నామినేషన్లను అడ్డుకుని, ప్రత్యర్థులను పోటీకి దూరం చేసి ఏకగ్రీవాలు సాధించిన వైఎస్సార్సీపీకి ఈసారి ప్రజాతీర్పు గట్టి గుణపాఠం నేర్పింది. ఎన్నికల వేళ ఓటర్లలో భయాందోళనలు తొలగించి స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణం కల్పించడంలో యంత్రాంగం సఫలమైంది. దీంతో ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో పోలింగ్లో పాల్గొని తమ తీర్పును వెల్లడించారు. ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు విజయకేతనం ఎగురవేయగా, వైఎస్సార్సీపీకి ఘోర పరాభవం ఎదురైంది. ముఖ్యంగా మంత్రుల నియోజకవర్గాల్లోనూ కూటమి జెండా ఎగరడం విశేషం.
మంత్రులంతా ఉత్తీర్ణులే!: మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో మంత్రులంతా దాదాపు ఉత్తీర్ణులైనట్లే అన్న మాట ఇప్పుడూ ప్రతి ఒక్కరి నోటా వినిపిస్తోంది. వారి సొంత నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఉండే కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో అన్నీ చోట్లా కూటమి అభ్యర్థులు గెలుపొందడమే ఇందుకు కారణం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కుప్పం మున్సిపాలిటీలో ఘన విజయం దక్కింది.
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని పిఠాపురం, గొల్లప్రోలులో జనసేన అభ్యర్థులు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్లుగా ఎన్నికయ్యారు. మంత్రివర్గంలో ముఖ్యమంత్రితో కలిపి మొత్తం 25 మంది ఉండగా, వీరిలో 19 మంది మంత్రులు మున్సిపల్ ఎన్నికలను ఎదుర్కొన్నారు. మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సాలూరు మున్సిపాలిటీ ఫలితం అర్ధరాత్రి వెలువడింది. ఇక్కడ జనసేన అభ్యర్థి విజయం సాధించడంతో మంత్రులంతా ఈ ఎన్నికల్లో ఉత్తీర్ణులైనట్లయింది.
కుప్పంలో టీడీపీ ప్రభంజనం: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మున్సిపాలిటీని టీడీపీ సునాయాసంగా కైవసం చేసుకుంది. ఛైర్మన్ అభ్యర్థి రాజ్కుమార్కు 22,622 ఓట్లు రాగా, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి విజయ్కుమార్కు 7,086 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. దీంతో టీడీపీ 15,536 ఓట్ల భారీ ఆధిక్యాన్ని నమోదు చేసింది. పోలైన ఓట్లలో రాజ్కుమార్కు 72.43 శాతం ఓట్లు లభించాయి. ఆరు రౌండ్ల కౌంటింగ్లోనూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభావం చూపలేకపోయింది. నోటాకు 454, కాంగ్రెస్కు 259, బీఎస్పీకి 148, ఇద్దరు స్వతంత్రులకు కలిపి 90 ఓట్లు వచ్చాయి. 576 ఓట్లు చెల్లలేదు. కుప్పం మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 32 వార్డులుండగా, 13 స్థానాలను టీడీపీ ఏకగ్రీవంగా దక్కించుకుంది. మిగిలిన 19 వార్డులకు మంగళవారం జరిగిన లెక్కింపులో 18 చోట్ల ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. ఎనిమిదో వార్డులో టీడీపీ మద్దతుతో పోటీ చేసిన స్వతంత్ర అభ్యర్థి ప్రదీప్ గెలుపొందారు.
గతంలో ఏకగ్రీవాల పేరుతో సాగిన రాజకీయాలకు భిన్నంగా ఈసారి ప్రజలు తమ స్వేచ్ఛా తీర్పును వెలువరించారు. కండబలం, అధికార అండతో సాధించిన విజయాల కంటే ప్రజాభిమానమే కీలకమని ఈ ఫలితాలు చాటిచెప్పాయి.
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