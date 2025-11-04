ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఔషధాలపై క్యూఆర్ కోడ్ - నకిలీ మందులకు చెక్!
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆధునిక సాంకేతికత అమలుకు సన్నాహాలు - మందుల వృథాను అరికట్టేందుకు అవకాశం
Published : November 4, 2025 at 10:22 PM IST
QR Code on Medicines in Government Hospitals : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు ఉచితంగా అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఏటా రూ.500 కోట్ల విలువైన ఔషధాలను కొనుగోలు చేస్తుండగా ఏటా పెద్ద మొత్తంలో మందులు గడువు తీరి వృథా అవుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ (పల్లె దవాఖానా)ల నుంచి మొదలుకొని ప్రాథమిక, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ఏరియా, జిల్లా, బోధనాసుపత్రులు దాదాపు 6,300 వరకు ఉన్నాయి. అన్ని చోట్లా క్యూఆర్ కోడ్ స్కానింగ్తో మందుల వివరాలు తెలుసుకునేలా సరికొత్తగా సాఫ్ట్వేర్ను రూపొందిస్తున్నారు.
సిబ్బంది కొరతను అధిగమించవచ్చు : ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వచ్చే ఓపీ రోగులకు ఇచ్చే స్లిప్పై తాజా విధానంలో క్యూఆర్ కోడ్ రానుంది. రోగికి రాసే మందుల వివరాలను దాని ఆధారంగా డాక్టర్లు ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తారు. ఆ ప్రకారం ఫార్మసిస్టు మందులు ఇస్తారు. రోగి మళ్లీ ఆసుపత్రికి వచ్చినప్పుడు ఆ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే దాని ఆధారంగా గతంలో వాడిన మందుల వివరాలు మొత్తం తెలుస్తాయి.
ఏ వ్యాధితో ఎవరూ బాధపడుతున్నారో తెలిసిపోతుంది : దీంతోపాటు ఏ ఆసుపత్రిలో ఏ తరహా ఔషధాలు ఇస్తున్నారు. ఎక్కడెక్కడ కొరత ఉంది ఏదైనా ఒక మండలం లేదా జిల్లాలో కిడ్నీ లేదా గుండెవ్యాధి తదితర సమస్యలతో ఎంత మంది బాధపడుతున్నారు. అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, థైరాయిడ్ బాధితులు ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నారో సులభంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
సర్కారు ఆమోదం అనంతరం అమలులోకి : ఆసుపత్రుల్లో సిబ్బంది కొరత ఉన్నా మందుల వివరాల నమోదుకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగదు. అందుబాటులో ఉన్న వారెవరైనా క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సాంకేతికతపై కుటుంబ, ఆరోగ్య సంక్షేమశాఖ కమిషనరేట్ అధికారులు సంబంధిత విధివిధానాలు రూపొందించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం తరువాత కొత్త విధానం అమలులోకి రానుందని ఉన్నాతాధికారులు అంటున్నారు.
పలు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే అమలు : ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో మందులపై క్యూఆర్ కోడ్లను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా నకిలీ మందులను అరికట్టడానికి, ఔషధాల లభ్యతను మెరుగుపరచడానికి, సరఫరాలో పారదర్శకతను పెంచడానికి ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. దీనికోసం ప్రభుత్వం ఔషధాల వివరాలను క్యూఆర్ కోడ్ల ద్వారా అందించే సాఫ్ట్వేర్ను రూపొందించే పనిలో నిమగ్నమైంది. మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలు ఈ దిశగా ఇప్పటికే చర్యలను అమలు చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలోని ఔషధాల ప్యాకేజింగ్పై క్యూఆర్ కోడ్ను తప్పనిసరి చేశాయి
