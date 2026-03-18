అధికారుల దారులన్నీ పైలెట్‌ రోహిత్‌రెడ్డి వైపే - డ్రగ్స్‌ ఏ మార్గంలో వచ్చాయంటూ ఆరా

వీకెండ్‌ పార్టీ పేరుతో ఫామ్‌హౌజ్‌లో డ్రగ్స్‌ వినియోగం - పార్టీ నిర్వహించడంలో అతడే కీలకం - నిందితుల్ని సుదీర్ఘంగా విచారించిన పోలీసులు - రితేశ్‌రెడ్డి తుపాకీ లైసెన్సు రద్దుకు పోలీసుల సిఫారసు

PILOT ROHIT REDDY DRUG CASE
PILOT ROHIT REDDY DRUG CASE (ETV Bharat)
Published : March 18, 2026 at 7:33 AM IST

Moinabad Drug Case Update : తెలుగురాష్ట్రాల్లో సంచలనం రేపిన మొయినాబాద్‌లోని ఫాంహౌస్‌ డ్రగ్స్ కేసు దర్యాప్తుచేస్తున్న పోలీసులకి దారులన్నీ రోహిత్‌రెడ్డి వైపే చూపిస్తున్నాయి. వీకెండ్‌ పార్టీ పేరుతో డ్రగ్స్‌ వినియోగం, మిగిలిన 10 మందిని పిలిచి పార్టీ నిర్వహించడంలో అతడే కీలకమని దర్యాప్తులో తేలింది. ఆ కేసులో ఏడుగురు నిందితుల్ని పోలీసులు శంషాబాద్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లో సుదీర్ఘంగా విచారించారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి రాత్రి తొమ్మిదిన్నర వరకూ పలు విధాలుగా ప్రశ్నలడిగి సమాధానాలు రాబట్టారు.

వేర్వేరుగా పోలీస్​ విచారణ : కలకలం సృష్టించిన మెుయినాబాద్ ఫామ్ హౌస్ డ్రగ్స్ కేసులో మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్‌రెడ్డి వ్యవహరంపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. వీకెండ్‌ పార్టీ పేరిట ఫాంహౌస్‌లో డ్రగ్స్‌ వినియోగించడం, మిగిలిన 10 మందిని పిలిచిందీ అతనే కావడంతో రోహిత్‌రెడ్డి చుట్టూనే దర్యాప్తు సాగుతోంది. ఇదే వ్యవహరంపై మంగళవారం రోజున 10 మందిని పోలీసులు విచారించారు. తిరువీధుల అర్జున్‌రెడ్డి, కౌశిక్‌ రవి, సిలివేరు శరత్‌కుమార్, మొరవినేనిరమేశ్, వరమాచినేని శ్రవణ్‌కుమార్, నల్లపనేని విజయకృష్ణ, ప్రియాంకరెడ్డిని పోలీసులు వేర్వేరుగా విచారించారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట నుంచి రాత్రి తొమ్మిదిన్నర వరకూ విచారణ సాగింది.

చేవెళ్ల, షాద్‌నగర్‌ డీసీపీల ఆధ్వర్యంలో విచారణ : ఏపీలోని ఏలూరు టీడీపీ ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌కుమార్‌ మాత్రం విచారణకు రాలేదు. పార్లమెంటు సమావేశాల నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌ 4 తర్వాత వస్తానని పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. ఆలోపు అవసరమైతే తన తరఫున న్యాయవాదిని పంపిస్తానని చెప్పగా పోలీసులు అంగీకరించారు. కొత్తగా ఏర్పాటైన సిట్‌ సభ్యులు చేవెళ్ల, షాద్‌నగర్‌ డీసీపీలు యోగేశ్‌ గౌతమ్, శిరీష ఆధ్వర్యంలో విచారణకు కొనసాగుతోంది. సిట్‌ చీఫ్, ఫ్యూచర్‌ సిటీ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సుధీర్‌బాబు సాయంత్రం 7 గంటల తర్వాత శంషాబాద్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌కు వచ్చి కేసు పురోగతిని తెలుసుకున్నారు.

కేవలం రోహిత్‌రెడ్డి ఆహ్వానం మేరకు వెళ్లాం : విచారణకు హాజరైన నిందితులు ఏడుగురిని పోలీసులు వేర్వేరుగా విచారించారు. ప్రధానంగా రోహిత్‌ రెడ్డితో పరిచయం ? ఇంతకుముందు ఫాంహౌస్‌లో ఎప్పుడైనా డ్రగ్స్‌ వినియోగించారా ? వేర్వేరు ప్రాంతాలకు చెందిన వీరందరి మధ్య స్నేహం ఎలా కుదిరింది ? పార్టీ జరిగిన రోజు ఎక్కడి నుంచి ఎలా వచ్చారు ? వ్యాపార సంబంధాలు ? ఆర్థిక లావాదేవీలు ? డ్రగ్స్‌ ఏ మార్గంలో వచ్చాయి ? ఇలా అనేక కోణాల్లో ప్రశ్నలడిగి సమాధానాలు రాబట్టారు. నిందితుల్లో నలుగురు పార్టీలో డ్రగ్స్‌ ఉన్న విషయం తమకు తెలియదని కేవలం రోహిత్‌రెడ్డి ఆహ్వానం మేరకు మద్యం తాగేందుకు వెళ్లామని పోలీసులకు సమాధానాలిచ్చారు.

న్యాయస్థానంలో పిటిషన్‌ దాఖలు : ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌ వచ్చాడనే సమాచారంతో కొద్దిసేపు పార్టీలో పాల్గొన్నట్లు బయటకు వెళ్దామనుకునేలోపు పోలీసులు సోదాలకు వచ్చారని ఒకరు బదులిచ్చారు. సిమ్లాలో 15 వేలు చెల్లించి డ్రగ్స్‌ తీసుకొచ్చిన బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌశిక్‌రవి, డ్రగ్స్‌ పాజిటివ్‌గా వచ్చిన పుప్పాలగూడకు చెందిన తిరువీధుల అర్జున్‌రెడ్డిని లోతుగా ప్రశ్నించారు. వారి వాంగ్మూలాలు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తులో దొరికిన సాంకేతిక ఆధారాలతో వీరి సమాధానాలను పోల్చనున్నారు.

అనంతరం రోహిత్‌రెడ్డి, రితేశ్‌రెడ్డి, నమిత్‌శర్మను కస్టడీకి తీసుకొని విచారించిన అంశాలు మిగిలిన నిందితుల సమాధానాలతో పోల్చి అసలు విషయం రాబడతామని ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులు నమిత్‌ శర్మ, రోహిత్‌రెడ్డి, రితేశ్‌రెడ్డిని 7రోజుల కస్టడీకివ్వాలని మొయినాబాద్‌ పోలీసులు ఉప్పర్‌పల్లిలోని న్యాయస్థానంలో మంగళవారం పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. ఇవాళ ఆ పిటిషన్‌ న్యాయమూర్తి ముందుకు రానుంది.

ఫాంహౌస్‌ అనుమతులపై ఆరా : ఈ కేసులో నిందితుడైన రోహిత్‌రెడ్డి సోదరుడు రితేశ్‌రెడ్డి ఆయుధ లైసెన్సును రద్దు చేయాలంటూ సైబరాబాద్‌ పోలీసులకు లేఖ రాశారు. భద్రతా కారణాలతో ఇచ్చిన తుపాకీని దుర్వినియోగంతో చేయడంతో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పార్టీ జరిగిన రోజు తుపాకీని ఉద్దేశపూర్వకంగా తీసుకురావడం, భద్రంగా ఉంచకుండా మద్యం, డ్రగ్స్‌ తీసుకుంటూ దర్పంకోసం టేబుల్‌పై పెట్టినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. ఈ నేపథ్యంలోనే పోలీసులు తుపాకీ లైసెన్సు రద్దుకు సిఫారసు చేశారు. మొయినాబాద్‌లోని రోహిత్‌రెడ్డి ఫాంహౌస్‌కు తాళాలు వేశారు. 2022లో ఎమ్మెల్యేకు ఎర, తాజాగా డ్రగ్స్‌ పార్టీతో వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారడంతో పోలీసులు ఆ ఫాంహౌస్‌ అనుమతులపై ఆరా తీస్తున్నారు.

