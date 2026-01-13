ETV Bharat / state

మన పతంగుల పండగకు శతాబ్ధాల ఘనత - చరిత్ర పుటల్లోని ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుతుబ్‌షాహీల హయాంలోనే పతంగుల పండగ - ఆరో నిజాం కాలంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు - కైట్స్​ ఫెస్టివల్​కి రానున్న 19 దేశాల నుంచి సుమారు 40 మంది అంతర్జాతీయ కైట్​ ఫ్లయర్స్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 13, 2026 at 9:21 AM IST

Sankranti Kite Festival in Parade : ఈ పతంగుల పండగతో భాగ్యనగరానికి వందల ఏళ్ల అనుబంధం ఉంది. గాలిపటాల తయారీ, విక్రయాల నుంచి మైదానాల్లో నిర్వహించే పోటీల వరకు అనేక విశేషాలు చరిత్ర పుటల్లో దాగి ఉన్నాయని చరిత్రకారులు తమ రచనల్లో తెలిపారు. నిజాం కాలం విషయానికొస్తే ముఖ్యంగా ఆరో నిజాం మీర్​ మహబూబ్​ అలీఖాన్​ హయంలో ఈ సంక్రాంతి పండగకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అతడికి ఈ పండగకు ఇతర దేశాల రాజులు కూడా శుభాకాంక్షల సందేశాలు పంపేవారట.

నగరంలో పతంగుల పండగ కుతుబ్​షాహీల కాలం నుంచి ప్రతి ఏడాది హేమంత రుతువులో కొనసాగుతుంది. అప్పట్లో గోల్కొండ కోటలో పతంగుల పండగ అధికారికంగా జరిగేదట. అప్పట్లో కాగితాలతో చేసిన పతంగులు, మూలికలతో చేసిన మాంజాతో పోటీలు జరిగేవని చరిత్రకారులు తమ పుస్తకాల్లో రాశారు. ఆరో నిజాం మహబూబ్​ అలీఖాన్​ కాలంలో ఈ పండగకు మరింత ప్రాధాన్యం వచ్చింది. ఈ పతంగుల పండగ సందర్భంగా ఇండోర్, ఇతర ప్రాంతాలను పాలిస్తున్న రాజుల నుంచి 1883లో లెటర్స్, గిఫ్ట్స్​ కూడా వచ్చేవట. పతంగుల పోటీలు నిర్వహించి బహుమతులు అందజేసేవారు.

కైట్‌ ఫెస్టివల్‌కు అంతా సిద్ధం : అంతర్జాతీయ పతంగుల పండగ ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. చాలా మంది నగరంలో ఉన్నవారు సొంతూళ్లకు వెళ్తుంటారు. కానీ పలు కారణాల వల్ల నగరంలో ఉండిపోయిన వారి కోసం పరేడ్​ మైదానంలో ప్రతి ఏడాది కైట్​ ఫెస్టివల్​ను నిర్వహిస్తున్నారు. సెలబ్రేట్ ది స్కై థీమ్​తో ఈ వేడుక మంగళవారం నుంచి గురువారం వరకు జరగనుంది.

ఈ కైట్​ ఫెస్టివల్​కు 19 దేశాల నుంచి సుమారు 40 మంది అంతర్జాతీయ కైట్​ ఫ్లయర్స్ రానున్నారు. 15 రాష్ట్రాల నుంచి మరో 55 మంది దేశీయ ఫ్లయర్స్​ పాల్గొంటారు. ఈ ఏడాది సుమారు 35 అడుగుల హనుమాన్​ థీమ్​తో ఉండే భారీ పతంగి కనువిందు చేయనుంది. స్టేజ్​ పెర్ఫామెన్స్​ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. రాత్రివేళ ప్రత్యేకంగా ఎల్​ఈడీ పతంగులు నింగిలో కనువిందు చేయనున్నాయి. హైదరాబాద్​లో ఇవాళ్టి నుంచి జరిగే సెలబ్రేట్ ది స్కై కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డికి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, అధికారులు జయేశ్​​ రంజన్​, క్రాంతి సోమవారం ఆహ్వాన పత్రం అందజేశారు.

16 నుంచి హాట్‌ ఎయిర్‌ బెలూన్‌ ఫెస్టివల్‌ : ఈ పరేడ్​ మైదానంలో ఈ నెల 16 నుంచి 18 వరకు హాట్ ఎయిర్​ బెలూన్​ ఫెస్టివల్​ జరగనుంది. దీనికి సంబంధించిన టికెట్లను బుక్​ మై షో యాప్​ బుక్​ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఈ నెల 16, 17 తేదీల్లో డ్రోన్​ ఫెస్టివల్​ నిర్వహించనున్నారు.

అరిసెలు, సకినాలు తిందాం పదండి : పరేడ్‌ మైదానంలో మంగళవారం నుంచి గురువారం వరకు మిఠాయిల పండగల జరగనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా ఈ స్వీట్‌ ఫెస్టివల్‌ను నిర్వహిస్తోంది. కల్చర్‌ లాంగ్వేజ్‌ ఇండియన్‌ కనెక్షన్స్‌ (క్లిక్‌) సహకారంతో కొన్ని రుచులను పరిచయం చేయనున్నారు. మొత్తం 60 స్టాళ్లలో సుమారు 1,200 రకాల వంటకాలను ప్రదర్శించనున్నారు.

సకినాలు, అరిసెలు, మురుకులు వంటి వంటకాలు ఈ పండగకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఈ మిఠాయిలను నగరంలో స్థిరపడిన ఇతర రాష్ట్రాల వారు తమ ఇళ్లల్లోనే తయారు చేసి తీసుకురానున్నారు. వీటితోపాటు ఈ ఏడాది ప్రత్యేకంగా చేనేత, హస్తకళల ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించనున్నారు. మొత్తం 100 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధమైన హస్తకళలు, చేనేత వస్త్రాలను ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తారు.

నగరంలో హెలీ టూరిజం : నగర పర్యాటకానికి కొత్త రూపు ఇచ్చేలా పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. ఈ ఏడాది హెలీ టూరిజం ద్వారా హెలికాప్టర్‌ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. హైదరాబాద్‌ నుంచి సోమశిల, శ్రీశైలం ప్రాంతాలను ఇందులో భాగం చేయనుంది. కృష్ణానది అందాలను చూస్తూ పర్యాటకులు అనుభూతి పొందేలా దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం నుంచే ఈ సేవలను అందుబాటులోకి తెసుకొస్తామని పర్యాటక శాఖ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. హుస్సేన్‌సాగర్‌లో కొత్త బోట్లను అందుబాటులోకి తేనున్నారు. అంతేగాకుండా సాగర్‌ కేంద్రంగా భారీ అబ్జర్వేషన్‌ వీల్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

