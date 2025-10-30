అడవుల్లో పెద్దపులులను పలకరిద్దామా! - విద్యార్థులు, ప్రకృతి ప్రియులకు సరికొత్త అవకాశం
నవంబరు నుంచి దేశవ్యాప్తంగా 'ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్-2026' - ప్రకృతి ప్రేమికులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల సభ్యులు వాలంటీర్లుగా పాల్గొనే వీలు - జిల్లాల అటవీశాఖ అధికారిని సంప్రదించి వివరాలు అందిస్తే సరి
Published : October 30, 2025 at 4:24 PM IST
All India Tiger Estimation - 2026 : 'సింహం పడుకుంది కదా అని జూలుతో జడ వేయకూడదు పెద్దపులి పలకరించింది కదా అని పక్కన నిల్చొని ఫొటో తీయించుకోకూడదు రోయ్!' అని ఓ సినిమా డైలాగ్. అడవులలో తిరిగి పెద్దపులిని పలకరించడమే కాదు వాటి ఆవాసాల్లో తిరుగుతూ జంతువులను లెక్కించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తామని అటవీశాఖ అంటోంది. ఈ కార్తీక మాసానికి అడవుల్లో ఇలా జంతువుల గణనలో భాగస్వాములు కండి. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
జిల్లా అటవీశాఖ అధికారిని సంప్రదించి : నవంబరు నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమయ్యే 'ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్-2026'లో డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల సభ్యులు వాలంటీర్లుగా పాల్గొనే వీలు కల్పిస్తోంది. ఆయా జిల్లాల అటవీశాఖ అధికారిని సంప్రదించి వివరాలు అందిస్తే సరిపోతుంది.
నాలుగేళ్లకు ఒకసారి జంతుగణన : 'ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్-2026' ప్రతి నాలుగేళ్లకు ఒకసారి జరుగుతుంది. ఆయా రాష్ట్రాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులను అనుసరించి నవంబరు - మార్చి మధ్య కాలంలో ఈ ప్రక్రియను పూర్తిచేస్తారు. తెలంగాణలో నవంబరు 20-26 వరకు వారం రోజుల పాటు జరుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో త్వరలో తేదీలు ఖరారు కానున్నాయి. ఇందులో భాగంగా పులులతో పాటు చిరుతలు, తోడేళ్లు, అడవి కుక్కలు, దుప్పులు ఇలా మాంసాహార, శాకాహార జంతువులన్నింటినీ లెక్కిస్తారు. ఆయా వివరాలు ఓ యాప్లో నమోదు చేస్తారు.
వాలంటీర్లకు శిక్షణ : అందుకోసం అటవీ బీట్ల వారీగా బృందాలను నియమిస్తారు. ఒక్కో బృందంలో అటవీ అధికారులతో పాటు విద్యార్థులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు, ఎన్జీవోలు ఉంటారు. వీటిని లెక్కించేందుకు పాల్గొనే వాలంటీర్లకు శిక్షణ ఇస్తారు. జంతు గణన పూర్తయిన తర్వాత రాష్ట్రాల వారీగా పెద్దపులులు, చిరుతల సంఖ్యను కేంద్రం వెల్లడిస్తుంది.
ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునే అరుదైన అవకాశం : ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్ అంటే కేవలం పులులు, చిరుతల లెక్కింపు మాత్రమే కాదు అని అటవీ శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. వీటితో పాటు అడవులు ఎంత సజీవంగా ఉన్నాయో తెలుసుకునే ప్రక్రియ అని అంటున్నారు. ఇది ప్రకృతిలో మమేకమై దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ వన్యప్రాణుల జీవన గమనాన్ని ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునే అరుదైన అవకాశం అని చెబుతున్నారు.
ఇలా లెక్కిస్తారు : పెద్దపులులు, ఇతర జంతువుల్ని ప్రత్యక్ష, పరోక్ష అధారాల ద్వారా లెక్కించి అంచనా వేస్తారు. కెమెరా ట్రాప్లు, పాదముద్రల విశ్లేషణ(పగ్ మార్క్ విధానం), విసర్జనలు వంటి పద్ధతులను అనుసరిస్తారు. జంతు గణనలో పాల్గొనే వారు అటవీ ప్రాంతంలో ప్రతిరోజూ 5 కి.మీ. పరిధిలో తిరుగుతారు. ఈ క్రమంలో వారు జంతువుల గణనను పక్కాగా లెక్కిస్తారు. అలాగే అటవీ ప్రాంతంలోకి వేరే దగ్గర నుంచి ఏవైనా కొత్త జంతువులు వస్తే వాటిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
