గ్రామీణ ఉత్పత్తుల అద్భుత ప్రదర్శన - విశాఖలో 'సరస్' సందడి

ఏయూ ఇంజినీరింగ్ గ్రౌండ్స్‌లో అఖిల భారత డ్వాక్రా బజార్ - 263 స్టాల్స్‌తో కొలువుదీరిన చేతివృత్తులు - ఈ నెల 26 వరకు అవకాశం

SARAS DWCRA BAZAR IN VISAKHA
విశాఖలో 'సరస్' సందడి - గ్రామీణ ఉత్పత్తుల అద్భుత ప్రదర్శన! (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read
Visakhapatnam SARAS Dwcra Bazar 2025: సాగర నగరం విశాఖపట్నంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. గ్రామీణ వృత్తుల నైపుణ్యం, మహిళల స్వయంశక్తి కలబోసిన అద్భుత ప్రపంచం అక్కడ ఆవిష్కృతమైంది. ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానం ఇప్పుడు 'సరస్' మేళాతో కళకళలాడుతోంది. అక్కడ నిర్వహిస్తున్న అఖిల భారత డ్వాక్రా బజార్‌కు జనం నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది.

చేనేత కళాకారులు, హస్త కళాకారులు, రైతులు, మహిళలను ప్రోత్సహించడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. గ్రామీణ ఉత్పత్తులకు సరైన మార్కెటింగ్ కల్పించే ఉద్దేశంతో ఈ బజార్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. 'సేల్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ రూరల్ ఆర్టిజన్స్ సొసైటీ - సరస్' పేరుతో ఈ ప్రదర్శన కొనసాగుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ బజార్‌ను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది.

విశాఖలో 'సరస్' సందడి - గ్రామీణ ఉత్పత్తుల అద్భుత ప్రదర్శన! (ETV)

263 స్టాల్స్, అన్ని రాష్ట్రాల ఉత్పత్తులు: ఈనెల 15వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ ప్రదర్శన ఈనెల 26వ తేదీ వరకు జరగనుంది. ఈ డ్వాక్రా బజార్‌లో మొత్తం 263 స్టాల్స్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. మన రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా, దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా కళాకారులు తరలివచ్చారు. చేతి వృత్తుల వారు, మహిళలు తాము స్వయంగా తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను ఇక్కడ ప్రదర్శనకు ఉంచారు.

"ఒకే దగ్గర అన్ని కలిపి పెట్టి మనం కొనుక్కునేలాగా చేశారు. మనం ప్రతి ఊరికి వెళ్లి కొనుక్కోలేము కదా. అన్నీ కలిపి ఒకే దగ్గర పెట్టడం వల్ల ప్రజలు, కార్మికులకి కూడా ఒక మంచి అవకాశంగానే చెప్పుకోవాలి. ఇవి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మేము తినేవాళ్లం. ఇప్పుడు పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటున్నారు. బయట అయితే ఇవి దొరకడం లేదు. ఇలాంటి బజార్ పెట్టడం వల్ల, చిన్న పిల్లలకి కూడా తినిపించి వాళ్లకి పరిచయం చేసిన వాళ్లం అవుతున్నాం. వాళ్లు చాలా ఇష్టంగా కొనుక్కొని తింటున్నారు." - సందర్శకులు

ఆకట్టుకుంటున్న ఏటికొప్పాక బొమ్మలు: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కే గర్వకారణమైన ఏటికొప్పాక బొమ్మలు ఈ ప్రదర్శనలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఇవి జనాన్ని విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. నాణ్యమైన చేనేత వస్త్రాలు ఇక్కడ లభిస్తున్నాయి. అలాగే సేంద్రీయ ఎరువులతో పండించిన తాజా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. నోరు ఉరించే రుచికరమైన పచ్చళ్లు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా లభిస్తున్నాయి. మనకు కావాల్సిన అన్ని వస్తువులు ఒకేచోట ఉండటం చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉందని జనం చెబుతున్నారు.

"దీనివల్ల మేము పండించిన ఆర్గానిక్ పంట డెవలప్ అవుతుంది. ఆర్గానిక్ పండించామని అందరికీ తెలుస్తుంది. మా ఊర్లో పండించి మా పక్కన ఎక్కడైనా అమ్ముకున్నా కూడా దీని గురించి ఎవరికీ తెలియలేదు. ఇక్కడ పెట్టడం వల్లే మేము అందరికీ తెలుస్తున్నాం." - స్టాల్ నిర్వాహకులు

వారాంతపు రద్దీకి ఏర్పాట్లు: ప్రభుత్వం ఈ బజార్‌ను నిర్వహించడం పట్ల స్టాళ్ల నిర్వాహకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సెలవులు, వారాంతపు రోజులు కావడంతో రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకు అనుగుణంగా బజార్‌లో అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. వచ్చే జనానికి సరిపడా ఉత్పత్తులను సైతం నిర్వాహకులు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

"భారత ప్రభుత్వం ఎన్ఆర్ఎల్ఎం సహకారంతో సెర్ప్ ఆధ్వర్యంలో ఇది జరుగుతుంది. రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లా నుంచి ముగ్గురు నుంచి నలుగురు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అన్ని జిల్లాల నుంచి మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు 80 మంది వరకు ఉన్నారు. ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి మూడు నుంచి నలుగురు చొప్పున అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఒక 70 మంది వరకు ఇందులో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. దీంతో పాటు పట్టణ పేదరిక సంస్థల నుంచి కూడా 100 మంది వరకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. నాబార్డ్ వాళ్లు కూడా 40 మంది ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు." - లక్ష్మీపతి, డీఆర్డీఏ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

