మినీ భారత్​ను తలపిస్తున్న సరస్ మేళా - ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు

గుంటూరులో జాతీయస్థాయి సరస్‌ మేళాకు ఏర్పాట్లు పూర్తి - నేటి నుంచి ఈనెల 18వ తేదీ వరకు 10 రోజుల పాటు సరస్ మేళా - సరస్‌ మేళాలో మొత్తం 300 స్టాళ్లు ఏర్పాటు

CM Chandrababu Naidu to Inaugurate Saras Mela
CM Chandrababu Naidu to Inaugurate Saras Mela (ETV)
Published : January 8, 2026 at 12:49 PM IST

CM Chandrababu Naidu to Inaugurate SARAS Mela: గుంటూరులో జాతీయస్థాయి సరస్‌ మేళాకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. 10 రోజులపాటు జరిగే ప్రదర్శనను సీఎం చంద్రబాబు నేడు ప్రారంభించనున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల డ్వాక్రా మహిళలు, హస్త కళాకారులు తమ ఉత్పత్తుల ప్రదర్శనకు సిద్ధమయ్యారు. మహిళల్లో మార్కెటింగ్‌పై అవగాహన పెంచేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.

డ్వాక్రా మహిళలకు ఆర్థికంగా చేయూత ఇచ్చేందుకు వారు తయారుచేసిన వస్తువులు, ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ కల్పించే లక్ష్యంతో కేంద్ర - రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సరస్‌ మేళా నిర్వహిస్తున్నాయి. సేల్‌ ఆఫ్‌ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ రూరల్‌ ఆర్టిసన్స్‌ (SARAS) పేరిట నిర్వహించే మేళాకు ఈసారి గుంటూరు వేదికైంది. నల్లపాడు రోడ్డులో సరస్‌ మేళాకు భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు.

మినీ భారత్​ను తలపిస్తున్న సరస్ మేళా - నేడు ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

మస్కట్‌గా ఎంపికైన గుంటూరు మిరపకాయ: గుంటూరు అనగానే గుర్తుకొచ్చే మిరపకాయనే సరస్‌ మేళా మస్కట్‌గా ఎంపిక చేశారు. వేర్వేరు రాష్ట్రాలకు చెందిన స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు తయారు చేసిన వస్తువులు, హస్త కళలు, చేనేత వస్త్రాలు, ఆహార పదార్థాలు వంటి ఉత్పత్తలను ప్రదర్శించేందుకు, విక్రయించేందుకు అవకాశం కల్పించారు.

గుంటూరు వేదికగా నిర్వహిస్తున్న సరస్‌ మేళాలో మొత్తం 300 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ నెల 8 నుంచి 18వ తేదీ వరకు ఈ మేళా సాగనుండగా ఇప్పటికే మహిళలు తమ ఉత్పత్తులను స్టాళ్లలో ప్రదర్శనకు ఉంచారు. సరస్‌ మేళా ఏర్పాట్లను ఎంఎస్​ఎంఈ, సెర్ప్‌ శాఖల మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌, అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు. డ్వాక్రా మహిళల స్వయం ఉపాధికి ఊతమిచ్చేందుకు సరస్ మేళా చక్కని అవకాశమని మంత్రి అన్నారు.

"ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులు గానీ, మన రాష్ట్ర మహిళలు తయారు చేసిన ఆర్ట్ వర్క్ గానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రజానీకానికి తెలియజేయడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. నగరాల్లో అందుబాటులో లేకున్నా వారి చేస్తున్న చిన్న చిన్న ఆర్ట్ వర్క్ గానీ, టెక్​టైల్స్, అగ్రికల్చర్​కు సంబంధించినవి ఇవన్నీ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతంలో మోర్ అగ్రానిక్ వేలో తయారు చేసిన వస్తువులన్నీ ఇక్కడ నగరాల్లో మన వాళ్లు అందరూ కొనుగోలు చేసేందుకు సరస్​​ మేళా ఏర్పాటు చేశాం. 12 ఎకరాల స్థలంలో భారీ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేశాం. సుమారు 300 షాపుల్లో 60 పైగా స్టాళ్లు ఇతర రాష్ట్రాలకు కేటాయించాం." - కొండపల్లి శ్రీనివాస్, మంత్రి

సంక్రాంతికి సొంతూళ్లకు వచ్చే వారిని ఆకట్టుకునేలా సరస్‌ మేళాలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. రోజూ సాయంత్రం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. ఫుడ్ కోర్టులు, చిన్నారుల కోసం అమ్యూజ్‌మెంట్‌ పార్కు ఏర్పాటు చేశారు. సరస్ మేళాను గుంటూరులో ఏర్పాటు చేసేందుకు కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ ప్రత్యేక చొరవ చూపారు. ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన, విక్రయాలతో పాటు మహిళలకు మార్కెటింగ్‌పై అవగాహన కల్పించేలా ఈ మేళా ఉపయోగపడుతుందని పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు.

"రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి సారిగా జాతీయ స్థాయిలో గుంటూరులో నిర్వహిస్తున్నాం. డ్వాక్రా మహిళలు అందరికీ ఇది గొప్ప అవకాశం. వేరే రాష్ట్రాల వారు సృజనాత్మకతతో తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ సరస్ మేళాలో ప్రదర్శిస్తే, ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అలాగే డ్వాక్రా మహిళలకు ఏం ఏం వస్తువులు తయారు చేయవచ్చు, క్వాలిటీ ఎలా ఉంది? అనే తేడా కూడా తెలుస్తుంది." - పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌, కేంద్ర మంత్రి

వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చిన మహిళలు, హస్తకళాకారులతో గుంటూరు సరస్‌మేళా మినీ భారత్‌ను తలపిస్తోంది.

SARAS MELA 2026
SARAS EXHIBITION IN GUNTUR
NATIONAL LEVEL SARAS MELA IN GUNTUR
SARAS EXHIBITION 2026
SARAS MELA IN GUNTUR

