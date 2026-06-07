హైదరాబాద్లో 'కొరియన్' జోష్ - యువతను అమితంగా ఆకర్షిస్తోన్న కె-పాప్ డ్యాన్స్ వర్క్షాప్లు
కొరియన్ కల్చర్ను ఆహ్వానిస్తున్న హైదరాబాద్ - కొరియన్ కల్చర్తో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్న హైదరాబాద్ యువత - గ్లాస్ స్కిన్ కోసం అమ్మాయిల కంటే ఎక్కువగా ఆరాటపడుతున్న అబ్బాయిలు
Published : June 7, 2026 at 12:56 PM IST
Korean Culture In Hyderabad : 'హైదరాబాద్' అనే పేరు వింటే చాలు ఎవరికైనా నూతనోత్సాహం వస్తుంది. ఎందుకంటే విభిన్న సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలతో రంగుల ప్రపంచాన్ని తలపిస్తుంది. పాత సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూనే కొత్త సంస్కృతిని ఆహ్వానిస్తుంది. దీనివల్ల టీనేజీ నుంచి మధ్య వయసు వరకు ఎవరైనా సరే హైదరాబాద్లో సరదాగా, సంతోషంగా గడపగలుగుతారు. ఇప్పటివరకు భాగ్యనగరం నవాబీ రుచులు, ఐటీ హంగులతో దూసుకెళ్లింది. ప్రస్తుతం మాత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమోగుతోన్న 'కొరియన్ జోష్' ఇక్కడా షురూ అయ్యింది.
హైదరాబాద్ను ఆకర్షిస్తున్న కొరియన్ స్టైల్స్ : మొన్నటివరకు కొరియన్ డ్రామాలు, కె-పాప్ సాంగ్స్ ల్యాప్టాప్, స్మార్ట్ఫోన్లకు మాత్రమే పరిమితమయ్యాయి. తాజాగా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ను నేరుగా పలకరిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జెనరేషన్ ఆలోచనలు, వారి లైఫ్స్టైల్, భవిష్యత్తుపై అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే కొరియన్ ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి. దీంతో అందరినీ బాగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. అలాగే వారూ కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు. దానితోపాటుగా కొరియన్ డ్రామాల్లోని లైఫ్స్టైల్, ఫ్యాషన్ జీవితంలో ఒక్కసారైనా అనుభవించాలనే తపన, క్రేజ్ యువతలో చాలా ఎక్కువైంది. ఇలాంటి సమయంలో హైదరాబాద్లో నిర్వహించే కె - పాప్ డ్యాన్స్ వర్క్షాప్లు, రాండమ్ డ్యాన్స్ ఛాలెంజ్లు ఎక్కువగా ఆకట్టుకొంటున్నాయి.
కొరియన్ డ్రామాలకు ఎందుకింత క్రేజ్ : కొరియన్ డ్రామాలు, కె-పాప్ బ్యాండ్స్ అయిన 'బీటీఎస్, బ్లాక్పింక్'లకు కరోనా లాక్డౌన్ సమయం నుంచి భాగ్యనగర యువతలో క్రేజ్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. జెన్జీకీ సోషల్ మీడియాలో అందరికంటే భిన్నంగా ఉండటం, ట్రెండ్ను సెట్ చేయడం అంటే ఆసక్తి ఎక్కువ. విభిన్న రీల్స్ చేయడం, ఫొటోలు అప్లోడ్ చేయడం, కొరియా సంప్రదాయాన్ని తలపించేలా హాన్బోక్ ధరించి, ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన ఫొటో బూత్లలో ఫొటోలు దిగడం వంటివన్నీ హైదరాబాద్ యువతకు ఒక సరికొత్త క్రేజ్ను ఇస్తున్నాయి.
కొరియన్ స్కిన్ కేర్పై అబ్బాయిల ఆరాటం : కొరియన్ స్టోరీస్, మేకప్ లుక్స్కు ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్లలో రీచ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో స్కిన్ కేర్పై రీల్స్ చేయడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. కాస్మోటిక్స్ ప్రపంచంలో కొరియన్ స్కిన్ కేర్, మేకప్ ప్రొడక్ట్స్కు తిరుగులేదు. అలాంటిది గ్లాస్ స్కిన్ కావాలని అమ్మాయిలు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. మాకూ గ్లాస్ స్కిన్ కావాలని అబ్బాయిలూ తగ్గడం లేదు. రకరకాల కాస్మోటిక్స్ వాడుతూ గ్లాస్ స్కిన్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అందుకోసం కొరియన్ బ్రాండ్ల ప్రొడక్ట్స్ నేరుగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ ప్రజలు బిర్యానీ ఎంత ఇష్టపడతారో, కొత్త రుచులను అంతే ప్రీతిగా ఆస్వాదిస్తారు. కొరియన్స్ తినే నూడుల్స్, స్ట్రీడ్ పుడ్ను యువత అంతే స్థాయిలో ఇష్టపడుతున్నారు.
వీకెండ్లో ఆల్ ఇన్ ప్యాకేజీలో డిఫరెంట్ కల్చర్స్ : వీకెండ్లో ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ పబ్లు, కెఫేలు, మాల్స్ వారికి బోరింగ్గా ఉన్నాయి. ఒకేచోట ఫ్యాషన్, షాపింగ్, డ్యాన్స్, లైవ్ మ్యూజిక్, జపనీస్ ‘సుమి-ఇ’ పెయింటింగ్ కళలు, లగ్జరీ కార్ల టెస్ట్ డ్రైవ్లు ఇలా ఆల్ ఇన్ వన్ ప్యాకేజీలో దొరకడం హైదరాబాద్ యువతను ఆకట్టుకుంటుంది. ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఒకే దగ్గర భారతీయ, కొరియన్, జపనీస్ పాప్ కల్చర్ను ఆస్వాదించే అవకాశం దొరుకుతుంది.
ఆదివారం 'ది లుక్ ఈస్ట్ ఎడిషన్' : లేట్ చెకౌట్’, ‘సియోల్ఫుల్’ కంపెనీలు సంయుక్తంగా ఆదివారం జూబ్లీహిల్స్లోని ‘అకాన్’ వేదికగా ‘ది లుక్ ఈస్ట్ ఎడిషన్’ పేరుతో స్పెషల్ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఇందులో బుక్ లవర్స్ కోసం ప్రత్యేక ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. కొరియాకు చెందిన ప్రసిద్ధ అందాల నిపుణులు రీమా, లూనాలు ప్రత్యేక అతిథులుగా సందర్శకులను అలరించనున్నారు. సాయంత్రం వేళ ‘పాడు బ్రో’ బృందం అలరించే ప్రత్యక్ష సంగీత కచేరీ ఉండనుంది.
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