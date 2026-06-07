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హైదరాబాద్​లో 'కొరియన్' జోష్ - యువతను అమితంగా ఆకర్షిస్తోన్న కె-పాప్ డ్యాన్స్​ వర్క్​షాప్​లు

కొరియన్ కల్చర్​ను ఆహ్వానిస్తున్న హైదరాబాద్​ - కొరియన్ కల్చర్​తో ట్రెండ్​ సెట్ చేస్తున్న హైదరాబాద్ యువత - గ్లాస్​ స్కిన్​ కోసం అమ్మాయిల కంటే ఎక్కువగా ఆరాటపడుతున్న అబ్బాయిలు

Korean Culture In Hyderabad
Korean Culture In Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 12:56 PM IST

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Korean Culture In Hyderabad : 'హైదరాబాద్' అనే పేరు వింటే చాలు ఎవరికైనా నూతనోత్సాహం వస్తుంది. ఎందుకంటే విభిన్న సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలతో రంగుల ప్రపంచాన్ని తలపిస్తుంది. పాత సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూనే కొత్త సంస్కృతిని ఆహ్వానిస్తుంది. దీనివల్ల టీనేజీ నుంచి మధ్య వయసు వరకు ఎవరైనా సరే హైదరాబాద్​లో సరదాగా, సంతోషంగా గడపగలుగుతారు. ఇప్పటివరకు భాగ్యనగరం నవాబీ రుచులు, ఐటీ హంగులతో దూసుకెళ్లింది. ప్రస్తుతం మాత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుమోగుతోన్న 'కొరియన్ జోష్​' ఇక్కడా షురూ అయ్యింది.

హైదరాబాద్​ను ఆకర్షిస్తున్న కొరియన్​ స్టైల్స్​ : మొన్నటివరకు కొరియన్​ డ్రామాలు, కె-పాప్​ సాంగ్స్​ ల్యాప్​టాప్​, స్మార్ట్​ఫోన్​లకు మాత్రమే పరిమితమయ్యాయి. తాజాగా ఇప్పుడు హైదరాబాద్​ను నేరుగా పలకరిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జెనరేషన్​ ఆలోచనలు, వారి లైఫ్​స్టైల్, భవిష్యత్తుపై అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే కొరియన్ ట్రెండ్స్​ ఉన్నాయి. దీంతో అందరినీ బాగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. అలాగే వారూ కనెక్ట్​ అయిపోతున్నారు. దానితోపాటుగా కొరియన్​ డ్రామాల్లోని లైఫ్​స్టైల్​, ఫ్యాషన్​ జీవితంలో ఒక్కసారైనా అనుభవించాలనే తపన, క్రేజ్​ యువతలో చాలా ఎక్కువైంది. ఇలాంటి సమయంలో హైదరాబాద్​లో నిర్వహించే కె - పాప్​ డ్యాన్స్​ వర్క్​షాప్​లు, రాండమ్​ డ్యాన్స్​ ఛాలెంజ్​లు ఎక్కువగా ఆకట్టుకొంటున్నాయి.

కొరియన్ డ్రామాలకు ఎందుకింత క్రేజ్ : కొరియన్ డ్రామాలు, కె-పాప్​ బ్యాండ్స్ అయిన​ 'బీటీఎస్​, బ్లాక్​పింక్​'లకు కరోనా లాక్​డౌన్ సమయం నుంచి భాగ్యనగర యువతలో క్రేజ్​ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. జెన్​జీకీ సోషల్ మీడియాలో అందరికంటే భిన్నంగా ఉండటం, ట్రెండ్​ను సెట్ చేయడం అంటే ఆసక్తి ఎక్కువ. విభిన్న రీల్స్​ చేయడం, ఫొటోలు అప్​లోడ్​ చేయడం, కొరియా సంప్రదాయాన్ని తలపించేలా హాన్​బోక్​ ధరించి, ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన ఫొటో బూత్​లలో ఫొటోలు దిగడం వంటివన్నీ హైదరాబాద్ యువతకు ఒక సరికొత్త క్రేజ్​ను ఇస్తున్నాయి.

కొరియన్‌ స్కిన్‌ కేర్​పై అబ్బాయిల ఆరాటం : కొరియన్​ స్టోరీస్​, మేకప్​ లుక్స్​కు ఇన్​స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్​లలో రీచ్​ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో స్కిన్​ కేర్​పై రీల్స్​ చేయడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. కాస్మోటిక్స్ ప్రపంచంలో కొరియన్ స్కిన్​ కేర్, మేకప్ ప్రొడక్ట్స్​కు తిరుగులేదు. అలాంటిది గ్లాస్​ స్కిన్​ కావాలని అమ్మాయిలు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. మాకూ గ్లాస్ స్కిన్​ కావాలని అబ్బాయిలూ తగ్గడం లేదు. రకరకాల కాస్మోటిక్స్ వాడుతూ గ్లాస్​ స్కిన్​ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అందుకోసం కొరియన్ బ్రాండ్ల ప్రొడక్ట్స్ నేరుగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ ప్రజలు బిర్యానీ ఎంత ఇష్టపడతారో, కొత్త రుచులను అంతే ప్రీతిగా ఆస్వాదిస్తారు. కొరియన్స్​​ తినే నూడుల్స్, స్ట్రీడ్​ పుడ్​ను యువత అంతే స్థాయిలో ఇష్టపడుతున్నారు.

వీకెండ్​లో ఆల్​ ఇన్​ ప్యాకేజీలో డిఫరెంట్​ కల్చర్స్ : వీకెండ్​లో ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ పబ్​లు, కెఫేలు, మాల్స్​ వారికి బోరింగ్​గా ఉన్నాయి. ఒకేచోట ఫ్యాషన్​, షాపింగ్, డ్యాన్స్​, లైవ్ మ్యూజిక్, జపనీస్‌ ‘సుమి-ఇ’ పెయింటింగ్‌ కళలు, లగ్జరీ కార్ల టెస్ట్​ డ్రైవ్​లు ఇలా ఆల్​ ఇన్​ వన్​ ప్యాకేజీలో దొరకడం హైదరాబాద్​ యువతను ఆకట్టుకుంటుంది. ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఒకే దగ్గర భారతీయ, కొరియన్, జపనీస్ పాప్ కల్చర్​ను ఆస్వాదించే అవకాశం దొరుకుతుంది.

ఆదివారం 'ది లుక్‌ ఈస్ట్‌ ఎడిషన్‌' : లేట్‌ చెకౌట్‌’, ‘సియోల్‌ఫుల్‌’ కంపెనీలు సంయుక్తంగా ఆదివారం జూబ్లీహిల్స్‌లోని ‘అకాన్‌’ వేదికగా ‘ది లుక్‌ ఈస్ట్‌ ఎడిషన్‌’ పేరుతో స్పెషల్ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఇందులో బుక్​ లవర్స్​ కోసం ప్రత్యేక ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. కొరియాకు చెందిన ప్రసిద్ధ అందాల నిపుణులు రీమా, లూనాలు ప్రత్యేక అతిథులుగా సందర్శకులను అలరించనున్నారు. సాయంత్రం వేళ ‘పాడు బ్రో’ బృందం అలరించే ప్రత్యక్ష సంగీత కచేరీ ఉండనుంది.

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