మీ ఇంట్లో శుభకార్యమా? - తక్కువ ఖర్చుతోనే టీటీడీ కళ్యాణ మండపం బుక్​ చేసుకోండిలా

పెళ్లిళ్ల సీజన్లో మండపాలకు విపరీతమైన డిమాండ్ - తక్కువ ఖర్చుతోనే అన్ని శుభకార్యాలకూ టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలు -
Published : February 9, 2026 at 4:55 PM IST
Apply For TTD Kalyana Mandapam: పూర్వం ఏ వేడుక అయినా ఇంటి దగ్గర పచ్చని పందిళ్లలో జరిపేవారు. కానీ మానవ జీవన విధానంలో జరుగుతున్న మార్పులతో పాటే కొన్ని ఆచారాలు, సంస్కృతులు, అలవాట్లు, కట్టుబాట్లలో మార్పులు జరుగుతున్నాయి. అలాగే ఫంక్షన్ హాళ్లలో పెళ్లిళ్లు జరుపుకునే ట్రెండ్ కొనసాగుతుందిప్పుడు. ప్రతీ ఒక్కరి జీవితంలో పెళ్లి ఎంతో ముఖ్యమైన ఘట్టం. అలాంటి వేడుకను లక్షలు, కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారు నేటితరం. ఇలా పెళ్లి మండపాలకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగింది. దీంతో సామాన్య ప్రజానికం పడరాని పాట్లు పడుతుంది. ఈ తరుణంలో టీటీడీ వారందరికీ శుభవార్త చెప్పింది. మంచి సదుపాయాలతో, తక్కువ ఖర్చుతో అన్ని శుభకార్యాలకూ టీటీడీ కళ్యాణ మండపాన్ని బుక్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పిస్తుంది.
అసలే మాఘమాసం, ఇప్పటికే కొత్త జంటలు వివాహ బంధంలోకి అడుగు పెడుతున్నాయి. ఈ సమయంలో తక్కువ ఖర్చుతో, సకల సౌకర్యాలతో పెళ్లి మండపాలు బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? టీటీడీ కళ్యాణ మండపం బుక్ చేసుకోండి. కేవలం వివాహాలకే కాకుండా పలు శుభకార్యాలకు టీటీడీ మండపాల్లో జరుపుకోవచ్చు.
వివాహం, నిశ్చితార్థం, రిసెప్షన్, షష్ఠిపూర్తి, బారసాల/నామకరణం, ఉపనయనం, సత్యనారాయణ వ్రతం, అన్నప్రాశనం వంటి శుభకార్యాలు జరుపుకోవడానికి టీటీడీ మండపాలను బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ, ఒడిశా రాష్ట్రాలలో టీటీడీ మండపాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మండపం ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే: ముందుగా టీటీడీ వెబ్సైట్ను తెరవాలి. దానిలో మీ ఖాతాలోని లాగిన్ అవ్వాలి
https://ttdevasthanams.ap.gov.in/home/dashboard అందులో కళ్యాణమండపంను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
ఆ తర్వాత మండపం వినియోగించుకునే విధానం గురించి కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. వాటి అన్నింటికి అంగీకరిస్తూ టిక్ మార్క్ చేసి బుకింగ్ ప్రక్రియను ముందుకు కొనసాగిస్తూ మండపం బుక్ చేసుకునే ప్రక్రియను కొనసాగింవచ్చు.
అ తర్వాత ఏ రాష్ట్రం, జిల్లా, ప్రాంతం, వేడుక ఎంచుకోవాలి, తేదీ సహా ఎన్ని రోజులు వేడుక జరుపుకోవాలనుకుంటే అన్ని రోజుల కోసం మండపాన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఖర్చు, మండపం వేళలు, మీరు ఎంచుకునే ప్రాంతం, శుభకార్యం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి.
బుకింగ్ పూర్తవడం కోసం ముందుగా కొంత సొమ్ము డిపాజిట్ చెయ్యాల్సి ఉంటుంది. ఈ సొమ్ము కళ్యాణ మండపం బుక్ అయిన తర్వాత రీఫండ్ అవుతుంది.
అతి తక్కువ ఛార్జీలతో శుభకార్యం జరుపుకోవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ఇంటి వేడుకను తక్కవ ఖర్చుతో టీటీడీ మండపంలో జరుపుకోండి.
తిరుపతిలోని వకుళమాత అన్నప్రసాద కేంద్రం సమీపంలోని శ్రీవారి కల్యాణవేదికలో శుభకార్యాలకు ఖర్చు
- వివాహం - ఉచితం
- ఉపనయనం - రూ.300
- సత్యనారాయణ వ్రతం - రూ.300
- కేశఖండన - రూ.200
- నామకరణం - రూ.200
- అన్నప్రాశన - రూ.200
- అక్షరాభ్యాసం - రూ.200
- వాహనపూజ - రూ.200
- చెవిపోగులు కుట్టడం - రూ.50
- చెవిపోగులు కుట్టడం (కాటేజీలో) - రూ.100
- వేడుకలకు మేళం - రూ.100 (సెట్టు) రూ.300 (రెండు సెట్లు),
- దస్త్రపూజ - రూ.200
- ధార్మిక కార్యక్రమాలకు - రూ.200
భక్తులు పురోహితులను ముందుగానే సంప్రదించి కావాల్సిన పూజాసామగ్రి తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని వేడుకలు సామూహికంగా జరిపిస్తారు. మరిన్ని వివరాలకు కల్యాణవేదిక వద్దనున్న పురోహిత సంఘాన్ని సంప్రదించవచ్చు.
