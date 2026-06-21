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ఇకపై నీరు నిలవదు - బండి ఆగదు! - వర్షాకాలం ఇక్కట్లపై అప్రమత్తమైన నగర యంత్రాంగం

వాన కురిస్తే వరదలోనే ప్రయాణాలు సాగిస్తున్న నగరవాసులు - ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌కు కారణమవుతున్న అంశాలపై దృష్టి సారించిన పోలీసులు - ఇకపై అన్ని విభాగాల సమన్వయంతో ముందుకు సాగనున్న అధికారులు

Overcome The Challenges Of Monsoon In Hyderabad
Overcome The Challenges Of Monsoon In Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 10:29 AM IST

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Overcome The Challenges Of Monsoon In Hyderabad : భాగ్యనగరంలో మబ్బులు కమ్మితే చాలు ప్రతి ఒక్కరి గుండెలో గుబులు మొదలవుతోంది. వర్షం కురిస్తే చాలు ఉద్యోగులంతా గమ్య స్థానాలు చేరేంత వరకు గంటల సమయం వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ఉదయం ఆఫీసులకు వెళ్లేప్పుడు, సాయంత్రం ఇంటికి చేరే సమయాల్లో చినుకులు పడితే గంటల పాటు రోడ్లపై నరకం చూడాల్సి వస్తోంది. నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ముంచెత్తే వరద నీరు ప్రవహించడంతో వీటిని దాటి వెళ్లడం వాహనదారులకు సవాల్‌గా మారుతోంది. దీంతో నగరంలో వాన కురిస్తే చాలు వణకిపోవాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నా, శాశ్వత చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో సమస్య మరింత తీవ్రం అవుతోంది.

ట్రాఫిక్​ పోలీసులతో మిగిలిన విభాగాలు కలిసి రాకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణమనే విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు అనేక ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచి ప్రజలు అవస్థలు పడటంతో మొత్తం యంత్రాంగం తప్పులు సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశాలతో భాగ్యనగరంలోని అన్ని విభాగాలు సమన్వయంగా ముందుకు సాగనున్నాయి. వర్షాకాలం ఇక్కట్లను అధిగమించేందుకు సన్నద్ధమయ్యాయి.

Overcome The Challenges Of Monsoon In Hyderabad
నీరు నిలిచే చోట ముందుగానే మోటార్లు - హైదరాబాద్​ పోలీసులు అప్రమత్తం (Eenadu)

ఎందుకీ ట్రాఫిక్‌ జామ్‌? : హైదరాబాద్​లో ఇటీవల కురిసిన వర్షంతో హైటెక్‌ సిటీ నుంచి సికింద్రాబాద్‌ వరకు ట్రాఫిక్‌ స్తంభించిపోయింది. దీంతో కొండాపూర్, మాదాపూర్, హైటెక్‌సిటీ ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై వందల సంఖ్యలో కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. మరోవైపు ఈదురుగాలుల కారణంగా ట్యాంక్‌బండ్‌ పరిసరాల్లో రోడ్లపై చెట్లు కూలాయి. సికింద్రాబాద్‌ బైబిల్‌హౌస్‌ ఆర్‌యూబీ, మాసబ్‌ట్యాంక్‌ ఫ్లైఓవర్, స్టీల్‌బ్రిడ్జి వద్ద వరద నీరు నిలిచిపోయింది. వర్షం కురిసే సమయాల్లో నగర వ్యాప్తంగా ఇలా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌కు కారణమవుతున్న అంశాలపై పోలీసులు దృష్టి సారించారు. ఈ సమస్యలను అధిగమిస్తే నగరంలో సాఫీగా రాకపోకలు సాగేందుకు వీలవుతుందనే అంచనాకు వచ్చారు.

ట్రాఫిక్​ జామ్​కు ప్రధాన కారణాలివే :

  • వర్షం పడుతుందనే సమాచారంతో వానలో తడవకుండా ఉండేందుకు ద్విచక్ర వాహనాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా కార్లను బయటకు తీస్తున్నారు.
  • అదే అనుకోకుండా ఒక్కసారిగా వర్షం పడినపుడు ద్విచక్ర వాహనదారులు ఫ్లై ఓవర్లు, మెట్రో వంతెనల కిందకు చేరుతున్నారు. దీంతో రెండు లేన్లలో ట్రాఫిక్‌ రద్దీ పెరుగుతోంది.
  • ఇదే సమయంలో టైర్లకు పంక్చర్లు, ఇంజిన్‌ సమస్యతో లారీలు, బ్యాటరీ లోపాలు, బస్సులు బ్రేక్‌డౌన్‌ అయితే ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమౌతోంది.
  • మరోవైపు విద్యుత్‌ సరఫరాలో సమస్య తలెత్తినపుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ట్రాఫిక్‌ సిగ్నళ్లు ఆగిపోతున్నాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో జంక్షన్ల వద్ద రద్దీ ఏర్పడుతోంది.
  • నగరంలోని ప్రధాన మార్గాల్లో పెద్ద మొత్తంలో వరద నీరు నిలిచినప్పుడు వాహనాలు బారులు తీరుతున్నాయి.
  • గాలివాన తీవ్రతకు కూలిన చెట్లను తొలగించే దాకా వాహనదారులకు మార్గం దొరక్కపోవడంతో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

సమస్యను అధిగమించేందుకు ఇలా : వర్షం కురిసిన సందర్భాల్లో వెంటనే ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యేలా ట్రాఫిక్‌ జాయింట్‌ సీపీ జోయల్‌ డేవిస్‌ మిగిలిన విభాగాలతో సమన్వయం చేస్తున్నారని ట్రాఫిక్‌ ఏసీపీ ధనలక్ష్మి తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయిలో డీసీపీలు, ఏసీపీలు సిబ్బందికి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారని అన్నారు. ట్రాఫిక్‌ సమస్య కారణాలను గుర్తించి సత్వరమే స్పందించాలని ఆదేశించారు. పైవంతెనలు, మెట్రో పిల్లర్ల కింద ద్విచక్ర వాహనదారులు ఆగకుండా స్థానిక పోలీసుల సాయం తీసుకోనున్నట్టు ఆమె తెలిపారు. ప్రధాన మార్గాల్లో భారీ వరద నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో ముందుగానే మోటార్లు సిద్ధం చేస్తునట్లు స్పష్టం చేశారు. నీటిని తొలగించేందుకు సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచినట్లు వెల్లడించారు. సిల్ట్, వ్యర్థాలను ఎప్పటికప్పుడు తొలగిస్తున్నారా లేదా అని పర్యవేక్షించేందుకు పోలీసు అధికారిని నియమించినట్లు పేర్కొన్నారు.

"ట్రాఫిక్‌ సమస్య కారణాలను గుర్తించి సత్వరమే స్పందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పైవంతెనలు, మెట్రో పిల్లర్ల కింద ద్విచక్ర వాహనదారులు ఆగకుండా స్థానిక పోలీసుల సాయం తీసుకోనున్నాం. ప్రధాన మార్గాల్లో భారీగా వరద నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో ముందుగానే మోటార్లు సిద్ధం చేస్తున్నాం. నీటిని తొలగించేందుకు సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాం. సిల్ట్, వ్యర్థాలను ఎప్పటికప్పుడు తొలగిస్తున్నారా? లేదా? అని పర్యవేక్షించేందుకు పోలీస్ అధికారిని నియమించాం" - ధనలక్ష్మి, ట్రాఫిక్‌ ఏసీపీ

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MONSOON SEASON EFFECT HYDERABAD
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