రేపు ప్రధాని మోదీ హైదరాబాద్ పర్యటన - బహిరంగసభలో ప్రసంగంపై ఉత్కంఠ
ఆదివారం రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్న ప్రధాని మోదీ - రూ.9,400 కోట్ల పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు - పూర్తైన ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేయనున్న ప్రధాని - బహిరంగసభలో మోదీ ప్రసంగంపై సర్వత్రా ఆసక్తి
Published : May 9, 2026 at 8:04 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 9:22 PM IST
Prime Minister Narendra Modi Hyderbad Tour : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హైదరాబాద్ పర్యటనకు సర్వం సిద్ధమైంది. మూడోసారి ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారి ఆదివారం రాష్ట్రానికి రానున్న మోదీ రూ.9 వేల 400 కోట్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. బంగాల్లో పార్టీ విజయంతో ఉత్సాహంతో ఉన్న కమలనాథులు ప్రధాని పాల్గొనే బహిరంగసభకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. తెలంగాణపై బీజేపీ గురిపెట్టిందన్న ప్రచారం నడుమ మోదీ ప్రసంగంపై ఆసక్తి నెలకొంది.
పార్టీ ముఖ్య నేతలతో భేటీ : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆదివారం రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల 20 నిమిషాలకు ప్రధాని కర్ణాటక నుంచి బేగంపేట్ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో హెచ్ఐసీసీకి చేరుకుని రూ.9 వేల 400 కోట్లతో చేపట్టిన వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తారు. అక్కడి నుంచి హైటెక్ సిటీలోని సింధు హాస్పిటల్ ప్రారంభిస్తారు. తిరిగి బేగంపేట్ విమానాశ్రయానికి చేరుకుని పార్టీ ముఖ్య నేతలతో భేటీ కానున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న తాజా రాజకీయా పరిస్థితులపై ఆరా తీసి నేతలకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. బేగంపేట్ విమానాశ్రయం నుంచి రోడ్డు మార్గంలో పరేడ్ మైదానానికి చేరుకుని బహిరంగ సభలో పాల్గొనున్నారు.
జహీరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా శంకుస్థాపన : నరేంద్ర మోదీ రాష్ట్ర పర్యటనలో రూ.9 వేల 4వందల కోట్లతో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలతో పాటు ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. హైదరాబాద్-పనాజీ ఎకనామిక్ కారిడార్లో భాగంగా, గూడెబెల్లూరు నుంచి మహబూబ్నగర్ వరకు జాతీయ రహదారి-167ను నాలుగు లేన్లుగా విస్తరించే పనులకు పీఎం శ్రీకారం చుట్టున్నారు. హైదరాబాద్-నాగ్పూర్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ కింద సంగారెడ్డి జిల్లాలో అభివృద్ధి చేస్తున్న జహీరాబాద్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాకు కూడా మోదీ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
అభివృద్ధితో పాటు రాజకీయంగా ఉంటుంది : వరంగల్లోని కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్లో అభివృద్ధి చేసిన పీఎం మిత్రా పార్క్ను ప్రారంభించనున్నారు. హైదరాబాద్లోని ఇండియన్ ఆయిల్ మల్కాపూర్ టెర్మినల్ ప్రాజెక్ట్ను కూడా దేశానికి అంకితం చేయనున్నారు. చివర్లో సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. పరేడ్ గ్రౌండ్లో ప్రధాని బహిరంగసభ పనులను పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావుతో కలిసి కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి పరిశీలించారు. ప్రధాని పర్యటన అభివృద్ధితో పాటు రాజకీయంగా ఉంటుందని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు.
2,620 మంది సిబ్బందితో బందోబస్తు : ప్రధాని పర్యటనను దృష్టిలో పెట్టుకుని పోలీసులు పరేడ్ గ్రౌండ్తో పాటు పరిసరాల్లో పటిష్ఠ భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. ప్రధాని పర్యటనకు 2,620 మంది సిబ్బందితో బందోబస్తుతో పాటు పరిసరాల్లో సీసీ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేసినట్లు మల్కాజ్గిరి సీపీ సుమతి తెలిపారు.
ప్రధాని పర్యటనపై సర్వత్రా ఆసక్తి : పశ్చిమ బెంగాల్, అసోం, పుదుచ్చేరి ఎన్నికల్లో గెలుపు తర్వాత నరేంద్ర మోదీ హైదరాబాద్కు రానున్నారు. బీజేపీ తెలంగాణపై దృష్టి పెట్టిందన్న ప్రచారం నడుమ ప్రధాని పర్యటనపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఆయన రాజకీయంగా ఎలాంటి ప్రసంగం చేయనున్నారనే అనే అంశంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
"నరేంద్ర మోదీ పర్యటనకు 2,620 మంది సిబ్బందితో బందోబస్తుతో చర్యలు చేపట్టాం. ప్రధాని సభ జరిగే పరేడ్ గ్రౌండ్ పరిసరాల్లో సీసీ కెమెరాలతో నిఘా ఉంటుంది. కమాండ్ కంట్రోల్ వ్యవస్థ ద్వారా 24 గంటల నిఘా ఏర్పాటు చేశాం. పరేడ్ గ్రౌండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాత్రి 12 నుంచి నో ఫ్లై జోన్ ఉంటుంది. అనుమతి లేని వస్తువులను ప్రజలు సభకు తీసుకురావద్దు. ఇద్దరు డీసీపీలు, ఇద్దరు అదనపు డీసీపీలు, 24 మంది ఏసీపీలతో ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ చేశాం. సభకు వచ్చే వారి కోసం 14 పార్కింగ్ ప్రాంతాలు ఏర్పాటు చేశాం. మొబిలైజేషన్కు 3400 ఆర్టీసీ బస్సులు, 2500 వాహనాలు వాడుతున్నారు. వరంగల్ నుంచి వచ్చే వారి కోసం ఐలా, ఉప్పల్ భగాయత్లో పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేశాం. వరంగల్ నుంచి వచ్చే వారి కోసం రైల్వే డిగ్రీ కాలేజీ, ఆర్ఆర్సీ సికింద్రాబాద్లో పార్కింగ్ ఉంది. ఆయా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారు క్యూఆర్ కోడ్ మేరకు పార్కింగ్ ఉంటుంది" - సుమతి, మల్కాజ్గిరి సీపీ
సీఎంకు ఆహ్వాన పత్రిక : రేపటి ప్రధాని పర్యటనకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆహ్వానించింది. ప్రాజెక్టుల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనల్లో పాల్గొనాలని జాతీయ రహదారుల ప్రాంతీయ అధికారి కృష్ణప్రసాద్ సీఎంకు ఆహ్వాన పత్రిక అందజేశారు.
ప్రధాని మోదీ తెలంగాణ టూర్ షెడ్యూల్ ఇదే - బహిరంగ సభకు బీజేపీ నాయకులు భారీ ఏర్పాట్లు