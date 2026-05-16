ఉత్తరాంధ్ర గిరిజన ఆరాధ్య దైవం మోదకొండమ్మ ఉత్సవాలు - రేపటి నుంచి ప్రారంభం
రేపటి నుంచి ఉత్తరాంధ్ర గిరిజన ఆరాధ్య దైవం మోదకొండమ్మ జాతర - మూడు రోజులపాటు సాగనున్న ఉత్సావాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, పూజలు, గిరిజోత్సవ ఉత్సవాలు
Published : May 16, 2026 at 8:07 PM IST
All Arrangements Set Up For Modakondamma Utsav In Paderu: అల్లూరి జిల్లా పాడేరులో రేపటి నుంచి ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్యం శ్రీ శ్రీ మోదకొండ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు ఉత్సవ కమిటీ ప్రకటించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గిరిజన మహోత్సవాలుగా ఈ మోదకొండమ్మ జాతరను నిర్వహించనుంది. ఈ ఉత్సవ కమిటీకి అధ్యక్షురాలుగా గిడ్డి ఈశ్వరి విధులను నిర్వర్తిస్తున్నారు. రేపటి నుంచి అంటే మే 17-19 వరకు మూడు రోజులపాటు ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనుండటం విశేషం.
సీసీ కెమెరాలతో పటిష్ఠమైన నిఘా: ఇందులో భాగంగా వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, పూజలు, గిరిజోత్సవ కార్యక్రమాలు మూడు రోజులపాటు అలరించనున్నాయి. అందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు జిల్లా యంత్రాంగం కలెక్టర్ నిశాంతి, జాయింట్ కలెక్టర్ శ్రీ పూజ, ఐటీడీఏపీఓ ఆదిత్య నిర్వహిస్తున్నారు. అమ్మవారికి కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా చీరలు బహుకరించారు. అనంతరం అధికారులతో సమావేశమైన కలెక్టర్, ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అన్ని విధాల జయప్రదం చేసేందుకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అదే విధంగా ఎస్పీ అమిత్ బర్దర్ మాట్లాడుతూ అవసరానికి కావాల్సిన పోలీసు యంత్రాంగం సిద్ధమైందని, ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా వాహనాలను దారి మళ్లించడం జరిగిందని ఎస్పీ వెల్లడించారు. జాతర నేపథ్యంలో దొంగతనాలు, ఈవ్ టీజింగ్, ఇతర అసాంఘిక కార్యక్రమాల తావివ్వకుండా సీసీ కెమెరాలతో పటిష్ఠమైన నిఘాను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎస్పీ అమిత్ బర్దర్ ఈ సందర్భంగా వివరించారు.
"మోదకొండమ్మ ఉత్సవాలను భక్తులందరూ జయప్రదం చేయాలి. ముఖ్యంగా జాతర నేపథ్యంలో దొంగతనాలు, ఈవ్ టీజింగ్, ఇతర అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు తావివ్వకుండా సీసీ కెమెరాలతో పటిష్ఠమైన నిఘా ఏర్పాటు చేశాం. దూరప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడకు వచ్చే భక్తులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆటో డ్రైవర్లు పరిమితికి మించిన ప్రయాణికులను ఎక్కించుకోకూడదు. అదే విధంగా బైక్పై ప్రయాణించే వారు ఇద్దరికి మించి ప్రయాణించడం మంచిది కాదు. ఉత్సవాలకు విచ్చేసే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశాం. అందరూ ఆనందంగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని క్షేమంగా మీ స్వస్థలాలకు వెళ్లాలని ఈ సందర్భంగా సూచిస్తున్నాం" -అమిత్ బర్దర్, ఎస్పీ, అల్లూరి జిల్లా
ప్రత్యేకతలు: జాతర పరిసరాల్లో బాణసంచా, గరగ నృత్యాలు, కేరళ నృత్యాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. జాతర సందర్భంగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి వేలాది మంది భక్తులు మోదకొండమ్మ జాతరకు తరలి వస్తారు. వివిధ సాంప్రదాయ నృత్యాలు, కళలతో ఆలయ ప్రాంగణం ఈ రోజులు మిరుమిట్లు గొలుపుతుంది. ప్రజలు అమ్మవారిని దర్శించుకునే క్రమంలో అంతరాయాలు కలగకుండా ఆలయ అధికారులు అందుకు తగిన చర్యలు చేపట్టారు.
వైభవంగా మోదకొండమ్మ జాతర మహోత్సవాలు