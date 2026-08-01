ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలకు సర్వం సిద్ధం - ఉదయం 4 గంటల నుంచే దర్శనం
సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాలకు ముస్తాబైన ఆలయం - ఉదయం 4 గంటల నుంచే ప్రారంభం కానున్న అమ్మవారి దర్శనం - భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
Published : August 1, 2026 at 7:04 PM IST
Arrangements For Ujjaini Mahankali Bonalu 2026 : భాగ్యనగరాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడే ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల ఉత్సవానికి రంగం సిద్ధమయ్యింది. కోరిన కోర్కెలు తీర్చి కొంగు బంగారమయ్యే మూలపుటమ్మ. కష్టాలన్నీ తీర్చి పిల్లాజల్లను చల్లగా చూడమని భక్తితో బోనం చేసి అమ్మవారికి సమర్పించడానికి భక్తులంతా సిద్ధమయ్యారు. దాదాపు లక్ష మందికి పైగా భక్తులు తరలివస్తారని అంచనాతో ఆలయ కమిటీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. అమ్మవారి దివ్యదర్శనం ఉదయం 4 గంటల నుంచే ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో భక్తులతో ఆలయం దేదీప్యమానంగా వెలుగుతోంది.
బోనాల ఉత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం : బోనాల ఉత్సవాలకు సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయం ముస్తాబైంది. అమ్మవారి దర్శనానికి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలిరానుండటంతో ఆలయ కమిటీ, విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రత్యేక దర్శన మార్గాలు, వాలంటీర్లు, నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా వంటి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఉదయం 4 గంటల నుంచి అమ్మవారి దివ్యదర్శనంతో బోనాల ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, కొండాసురేఖ అమ్మవారి మహా హారతిలో పాల్గొని పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. ఆషాఢ మాసంలో వ్యాధులు ప్రబలకుండా అమ్మవారికి 15 రోజుల పాటు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తామని బోనాలు, రంగం కార్యక్రమంతో ఈ ఉత్సవాలు ముగుస్తాయని పండితులు తెలిపారు.
"ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో అమ్మవారి అషాఢ జాతర అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. రేపు ఉదయం మూడు గంటలకు అమ్మవారికి అభిషేక, అర్చన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. తదుపరి ఉదయం 4.05 నిమిషాలకు మహాహారతితో అమ్మవారు దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతూ భక్తులకు దర్శనం ఇస్తారు. సోమవారం రాత్రి 12 గంటలకు వరకు నిర్విరామంగా కార్యక్రమం జరుగుతుంది"-రామతీర్థశర్మ, ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు
భక్తులకు సజావుగా దర్శనం సాగేలా ఏర్పాట్లు : బోనాల సందర్భంగా నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా కోసం విద్యుత్శాఖ అదనపు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఏర్పాటు చేసింది. 20 మంది సభ్యులతో ప్రత్యేక బృందం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటారని తెలిపారు. ప్రమాదకర విద్యుత్ సమస్యలు కనిపిస్తే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని ఎండీ జితేశ్ పాటిల్ సూచించారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా, దర్శనం సజావుగా సాగేలా 500 మంది వాలంటీర్లు, 2500 మంది పోలీసు సిబ్బంది బోనాల నేపథ్యంలో డ్యూటీలో ఉండనున్నారు. సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల ఉత్సవాలకు లక్షలాది మంది భక్తులు హాజరుకానున్న నేపథ్యంలో దేవదాయశాఖ పూర్తి ఏర్పాట్లు చేసింది. అమ్మవారి దర్శనానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భక్తులు తరలివస్తున్నారు.
"ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో మా టీజీఎస్పీడీసీఎల్ బృందం పర్యవేక్షించి ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేసింది. ఆలయంలో నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా కోసం అదనపు ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ఏర్పాటు చేశాం. నిరంతర పర్యవేక్షణ చేస్తున్నాం. టీజీఎస్పీడీసీఎల్ తరపున అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. వర్షాకాలమైనందువల్ల పండుగ రోజున భక్తులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరుతున్నాం. 20 మంది ప్రత్యేక బృందంతో మా సిబ్బంది పర్యవేక్షిస్తారు. అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో కార్యక్రమం అంతా సాఫీగా జరుగుతుందని కోరుతున్నాం"- జితేశ్ పాటిల్, టీజీఎస్పీడీసీఎల్ ఛైర్మన్
బ్రహ్మముహూర్తంలో అమ్మకు తొలిబోనం - ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయ ఛైర్మన్
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