సదర్ సంబురాలకు సిద్ధమైన భాగ్యనగరం - కనువిందు చేయనున్న హరియాణా దున్నరాజులు
Hyderabad Sadar Festival 2026: దీపావళి తర్వాతి రెండో రోజు నుంచి జరిగే సదర్ ఉత్సవాలకు హైదరాబాద్ నగరం సిద్ధమైంది. ఈనెల 10న హరియాణా నుంచి తీసుకొచ్చిన దున్నరాజుల విన్యాసాల ప్రదర్శన కనువిందు చేయనుంది.
Published : November 9, 2026 at 7:01 AM IST
సదర్ ఉత్సవాలకు హైదరాబాద్ నగరం సిద్ధమైంది. నగర సంస్కృతిలో భాగమైన ఈ వేడుకలను వైభవంగా జరిపేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఏటా దీపావళి తర్వాత రెండో రోజున ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. సదర్ వేడుకలను ఐక్యత, పంటలు, పశుసంపదకు నిదర్శనంగా జరుపుతారు. శక్తివంతమైన, బలిష్టమైన దున్నపోతులను ప్రదర్శించడం, వాటితో విన్యాసాలు చేయించడం ఈ ఉత్సవాల్లో ప్రధాన ఆకర్షణ.
సదర్ ఉత్సవాల నేపథ్యమిదే
యాదవులను ఏకం చేసేందుకు సుమారు 80 ఏళ్ల క్రితం చౌదరి సలంద్రి మల్లయ్య యాదవ్ సదర్ ఉత్సవాలకు ఆద్యం పోశారని అఖిల భారత యాదవ సమాజం ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. నిజాం కాలంలోనూ ఈ వేడుకలు నిర్వహించేవారని తెలిపారు. మరోవైపు పురాణాల్లో సైతం సదర్కు స్థానం ఉంది. ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి, ఇంద్రుని ఆగ్రహం నుంచి గోపాలకులను, వారి పశువులను కాపాడిన వేడుకలకు గుర్తుగా ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారని నమ్మకం.
కాలక్రమేణా ఈ ఉత్సవం హైదరాబాద్ నగర సంస్కృతిలో భాగమైంది. 2009 నుంచి హరియాణా, పంజాబ్ రాష్ట్రాల నుంచి రూ.కోట్ల విలువైన మేలు జాతి భారీ దున్నరాజులను ప్రదర్శన కోసం ప్రత్యేకంగా తీసుకొస్తున్నారు. ఇవి సాధారణ దున్నపోతుల కంటే రెండు, మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఎత్తు, బరువు కలిగి ఉంటాయి. అయితే సదర్ ఉత్సవాన్ని సర్కార్ సైతం రాష్ట్ర పండగగా ప్రకటించింది. ప్రతి సంవత్సరం నారాయణగూడ, ముషీరాబాద్, కాచిగూడ, ఖైరతాబాద్, ఎన్టీఆర్ స్టేడియం తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి.
"ఈ నెల 10న జరగనున్న సదర్ ఉత్సవాలకు హరియాణా నుంచి భారీ దున్నలైన కాళీ, యువరాజ్-2, రోలెక్స్లను తీసుకొచ్చాం. ఇవి దాదాపు 6.5 అడుగుల ఎత్తు, 14 అడుగుల పొడవుంటాయి. అలాగే 1,500 నుంచి 1,800 కిలోల బరువు ఉంటాయి. వీటి ఆరోగ్యం, సంరక్షణ విషయంలో మేం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం" - హరిబాబు యాదవ్, అఖిల భారత యాదవ మహాసభ ప్రధాన కార్యదర్శి
రిబ్బన్లు, నెమలి ఈకలతో అలంకరణ
ఉత్సవాలకు కొన్ని నెలల ముందు నుంచే దున్నరాజులకు తవుడు, జీడిపప్పు, బాదం వంటి పౌష్టికాహారాన్ని అందించి ప్రత్యేకంగా పెంచుతారు. పండుగ రోజున వాటి శరీరంపై నూనె రాసి, నల్లగా నిగనిగలాడేలా చేస్తారు. కొమ్ములకు రంగులు వేస్తారు. అనంతరం రిబ్బన్లు, నెమలి ఈకలతో అలంకరిస్తారు. భారీ కాయం ఉండే దున్నరాజులను ముక్కుతాడుతో నియంత్రిస్తూ, వాటిని వెనుక కాళ్లపై నిలబడటం వంటి విన్యాసాలు చేయిస్తారు.
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