నేడు రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - సర్వం సిద్ధం చేసిన అధికారులు

రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం - 4,331 పంచాయతీలు, 38,337 వార్డు సభ్యలకు ఎన్నిక - ఆదివారం ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 వరకు పొలింగ్‌

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 10:59 PM IST

2 Min Read
Telangana Panchayat Elections 2025 : రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధమైంది. 4,333 పంచాయతీలు, 38,350 వార్డు సభ్యలకు ఎన్నిక నిర్వహించేందుకు అధికార యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పొలింగ్‌ జరగనుండగా మధ్యాహ్నం 2 నుంచి లెక్కింపు నిర్వహించేలా ఈసీ ఏర్పాట్లు చేసింది.

అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు : ఆదివారం జరగనున్న రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఈసీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. రెండో విడతలో 193 మండలాల్లోని 4,333 సర్పంచి పదవులు 38,350 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్‌ నిర్వహించనుండగా మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి లెక్కింపు చేసేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎన్నికల కోసం 38,337 పొలింగ్‌ కేంద్రాలను వినియోగిస్తున్నారు. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు కల్పిస్తున్నారు.

నేడు రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - సర్వం సిద్ధం చేసిన అధికారులు (ETV)

415 గ్రామాల్లోని సర్పంచి పదవులు ఏకగ్రీవం : 4,333 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరగనుండగా అందులో 415 గ్రామాల్లోని సర్పంచి పదవులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 5 పంచాయతీల్లో సర్పంచి పదవికి నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదని ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. మిగతా 3,911 గ్రామాల్లోని సర్పంచి పదవుల కోసం 12,782 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడుతున్నారు. మొత్తం 38,350 వార్డులు నోటిఫై కాగా అందులో 108 వార్డులకి నామినేషన్లు దాఖలుకాలేదు. 8,307 వార్డులు ఏకగ్రీమైనట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. మిగిలిన 29,917 వార్డులకు పోలింగ్‌ నిర్వహిస్తుండగా 71,071 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు.

రెండు సర్పంచి స్థానాలకు ఎన్నికలు జరపడం లేదు : గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచి పదవులకు నామినేషన్లు దాఖలు కాని 5 గ్రామాల్లో రెండు నల్గొండ జిల్లాలో భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లా, మంచిర్యాల జిల్లా, వరంగల్‌ జిల్లాలో ఒకటి చొప్పున ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. రెండు సర్పంచి స్థానాలకు ఎన్నికలు జరపడం లేదని ఈసీ వివరించింది.

లెక్కింపు పూర్తై ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం : ఆదివారం జరిగే పొలింగ్‌ కోసం ఆయా కేంద్రాల్లో ఎన్నికల సిబ్బందికి అధికారులు సామాగ్రి పంపిణి చేశారు. పొలింగ్‌ సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేసిన ఉన్నతాధికారులు తొలి విడత మాదిరిగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రశాంతంగా పొలింగ్‌ జరిగేలా చూడాలని కోరారు. లెక్కింపు పూర్తై ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇచ్చిన తర్వాతనే అధికారికంగా ప్రకటించాలని పేర్కొన్నారు.

