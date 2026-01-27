మేడారం మహా జాతరకు సర్వం సిద్ధం - రేపటి నుంచి 4 రోజుల పాటు వన జాతర
రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి మేడారానికి వస్తున్న భక్తులు - వన జాతరకు పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసిన ప్రభుత్వం - దాదాపు కోటిన్నర మంది భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో ఏర్పాట్లు
Published : January 27, 2026 at 8:35 AM IST
Medaram Maha Jathara 2026 : మేడారం మహా జాతరకు సర్వం సిద్ధమైంది. రేపటి నుంచి 4 రోజుల పాటు జరగనున్న వన జాతరకు సర్కార్ పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి మేడారానికి వాహనాలు వరుస కడుతుండగా, రోజుకు వేలాది మంది ముందస్తు మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. రేపు సాయంత్రం సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజుల రాకతో మహా జాతర మొదలు కానుంది. కోటిన్నరకు పైగా భక్తులు వస్తారనే అంచనాలతో సర్కార్ సకల ఏర్పాట్లు చేసింది.
రేపటి నుంచి మొదలు : ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతర ప్రారంభమైంది. ఆదివాసీ కుంభమేళాగా పిలుచుకునే మేడారం మహా జాతర రేపటి నుంచి అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. బుధవారం సాయంత్రం సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజుల రాకతో మహాజాతర మొదలు కానుంది. ఆ తర్వాతి రోజు సమ్మక్క తల్లి గద్దెపై కొలువుదీరనుంది. దీంతో వన దేవతలతో నిండుజాతర ఆవిష్కృతం కానుంది.
వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి లక్షల్లో భక్తులు : మహా జాతరకు నెల రోజుల ముందు నుంచే భక్తుల రద్దీ మొదలైంది. పల్లె, పట్నం తేడా లేకుండా వాహనాలు మేడారానికి వరుస కడుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీసగఢ్, ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాల నుంచి సైతం భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వన దేవతల చెంతకు చేరుతున్నారు. వారాంతాల్లో 8 నుంచి 10 లక్షల మంది భక్తులు తల్లులకు మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. జంపన్నవాగులో పుణ్యస్నానాలాచరించి నిలువెత్తు బంగారాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ఇక గద్దెలపైకి తల్లులు వచ్చేనాటికి ఊళ్లకు ఊళ్లే మేడారానికి తరలి వెళ్లనున్నాయి.
రూ.251 కోట్లతో జాతర ఏర్పాట్లు : మేడారం మహా జాతరను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రభుత్వం, భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసింది. ఆలయ అభివృద్ధి, జాతర ఏర్పాట్ల కోసం రూ.251 కోట్లు వ్యయం చేసింది. మొత్తం 21 శాఖలకు చెందిన 42,027 మంది అధికారులు, సిబ్బంది, మేడారం జాతర విధులు నిర్వహించనున్నారు. మరో 2 వేల మంది ఆదివాసీ యువత వాలంటీర్లుగా సేవలందించనున్నారు. జాతర వేళ భక్తుల రద్దీని క్రమబద్ధంగా నియంత్రించేందుకు మేడారం ప్రాంతాన్ని 8 పరిపాలనా జోన్లుగా, 42 సెక్టర్లుగా విభజించారు. ఒక్కో జోన్కు జిల్లా స్థాయి అధికారి ఇంఛార్జ్గా వ్యవహరిస్తారు. ఒక్కో సెక్టార్కు మండల స్థాయి అధికారి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారు. ఆలయ ప్రాంగణం, గద్దెలు, జంపన్నవాగు, ఆర్టీసీ బస్టాండ్, ఊరట్టం, శివరాం సాగర్, నర్లాపూర్, పడిగాపూర్ వంటి అన్ని కీలక ప్రాంతాల్లో కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేశారు. మిస్సింగ్ పర్సన్స్ క్యాంపులు, అత్యవసర స్పందన బృందాలు ఏర్పాటు చేసి నిరంతర పర్యవేక్షణ చర్యలు చేపట్టారు.
తాగు నీరు, పారిశుద్ధ్యం, వైద్య సేవలు : మొబైల్ నెట్వర్క్కు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా 27 శాశ్వత టవర్లతో పాటు 33 మొబైల్ టవర్లను, 450 వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్లను ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల రాకపోకల్లో ఇబ్బందులు రాకుండా మొత్తం 525 చోట్ల రహదారి సమస్యలను గుర్తించి పరిష్కరించారు. జాతరకు ఉపయోగపడే కొత్త రోడ్లు, మరమ్మతులు, కల్వర్టులతో రవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేశారు. వాహనాల రద్దీ తగ్గించేందుకు అటవీ, గిరిజన సంక్షేమ శాఖల ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 1,418 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 42 పార్కింగ్ ప్రాంతాలు సిద్ధం చేశారు. తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా నిరంతరం మంచినీటి సరఫరా జరిగేలా మిషన్ భగీరథతో ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. మొత్తం 5,482 తాగునీటి నల్లాలు ఏర్పాటు చేశారు. జంపన్నవాగులో పవిత్ర స్నానాలాచరించే భక్తుల కోసం 119 డ్రెస్సింగ్ రూములు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు నీటి పరిశుభ్రత కోసం ఎప్పటికప్పుడు క్లోరినేషన్ చేయనున్నారు.
5,700 టాయిలెట్లు, 5 వేల మంది సిబ్బందితో ఏర్పాట్లు : జాతరలో ప్రధానమైన పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లను ప్రభుత్వం చేసింది. 285 బ్లాకుల్లో 5,700 టాయిలెట్లను సిద్ధం చేసింది. వీటికి అదనంగా మొబైల్ టాయిలెట్స్ను అందుబాటులోకి తేనున్నారు. 5 వేల మంది సిబ్బందిని, 150 ట్యాంకర్లు, 100 ట్రాక్టర్లు, 18 స్వీపింగ్ మిషన్లు, 12 జేసీబీ, 40 స్వచ్ఛ ఆటోలు, 16 డోజర్లను రంగంలోకి దింపారు. జాతర ప్రాంతంలో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం లేకుండా టీజీఎన్పీడీసీఎల్ ద్వారా 196 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, 911 విద్యుత్ స్తంభాలు, 65.75 కిలోమీటర్ల విద్యుత్ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. విద్యుత్ అంతరాయం తలెత్తకుండా 350 మంది సిబ్బందిని నియమించారు. మహా జాతర నేపథ్యంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఆర్టీసీ 4 వేల బస్సులను నడుపుతోంది. ఆరోగ్య సేవల కోసం 5 వేల మంది సిబ్బందిని ప్రభుత్వం నియమించింది.
