దేవునికడప శ్రీలక్ష్మీ వెంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు-నేడు అంకురార్పణతో ప్రారంభం
టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో 28వ తేదీ వరకు జరగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలు - ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన అధికారులు - బ్రహ్మోత్సవాలపై టీటీడీ జేఈవో వీరబ్రహ్మం సమీక్ష
Published : January 18, 2026 at 11:31 AM IST
Arrangements For Devunikadapa Brahmotsavam : తిరుమల తొలిగడపగా పేరుగాంచిన దేవునికడప శ్రీలక్ష్మీ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో 28వ తేదీ వరకు జరుగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలు ఇవాళ రాత్రి అంకురార్పణతో మొదలవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో వేలాదిగా వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండకుండా ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని జేఈవో ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. బ్రహ్మోత్సవాలపై టీటీడీ జేఈవో వీరబ్రహ్మం సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఆలయంలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం : కడపలోని దేవుని కడపలో వెలసిన శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఇవాళ రాత్రి అంకురార్పణతో ప్రారంభం కానుండగా, సోమవారం ఉదయం ఆలయంలో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం నిర్వహించి బ్రహ్మోత్సవాలను ప్రారంభిస్తారు. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ ఉత్సవాలు 28వ తేదీ పుష్పయాగంతో ముగుస్తాయి. పదిరోజుల పాటు స్వామివారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి వివిధ వాహనాల్లో పుర వీధుల్లో ఊరేగిస్తారు. 25న జరిగే రథోత్సవానికి దాదాపు లక్ష మంది భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో ఆలయ అధికారులు, పోలీసులు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేయాలని టీటీడీ జేఈవో వీరబ్రహ్మం అధికారులకు సూచించారు. ఆ మేరకు ఆయన ఆలయంలో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఒకేసారి నిర్మాణం : తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులు తప్పనిసరిగా దేవుని కడప వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటారనే విశ్వాసం ఉంది. అందుకే దేవుని కడపను తిరుమలకు తొలిగడపగా చెప్పుకుంటారు. ఇక్కడి రాజగోపురం, తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయ గోపురం ఒకేసారి నిర్మించినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా పోలీసులు ప్రత్యేకంగా నిఘా కెమరాలతో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు.
బ్రహ్మోత్సవాల్లో వాహనసేవల వివరాలు :
- 19.01.2026 ఉదయం - ధ్వజారోహణం (మీన లగ్నం), రాత్రి - చంద్రప్రభ వాహనం
- 20.01.2026 ఉదయం - సూర్యప్రభవాహనం, రాత్రి - పెద్దశేష వాహనం
- 21.01.2026 ఉదయం - చిన్నశేష వాహనం, రాత్రి - సింహ వాహనం
- 22.01.2026 ఉదయం - కల్పవృక్ష వాహనం, రాత్రి - హనుమంత వాహనం
- 23.01.2026 ఉదయం - ముత్యపుపందిరి వాహనం, రాత్రి - గరుడ వాహనం
- 24.01.2026 ఉదయం - కల్యాణోత్సవం, రాత్రి - గజ వాహనం
- 25.01.2026 ఉదయం - రథోత్సవం, రాత్రి - ధూళి ఉత్సవం
- 26.01.2026 ఉదయం - సర్వభూపాల వాహనం, రాత్రి - అశ్వ వాహనం
- 27.01.2026 ఉదయం - వసంతోత్సవం, చక్రస్నానం, రాత్రి -హంసవాహనం, ధ్వజావరోహణం
ఈ సందర్భంగా టీటీడీ హిందూ ధర్మప్రచార పరిషత్, అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ప్రతిరోజు భక్తి సంగీత ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, హరికథలు నిర్వహించనున్నారు.
శ్రీవారి ఆర్జిత సేవల టికెట్లు : శ్రీవారి భక్తుల సౌకర్యార్థం 2026 ఏప్రిల్ నెలకు సంబంధించి శ్రీవారి ఆర్జిత సేవల (సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ) టికెట్లను జనవరి 19వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. అందుకుగాను ఎలక్ట్రానిక్ లక్కీడిప్ రిజిస్ట్రేషన్ను ఈ నెల 21న ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.ఈ-టికెట్లు పొందిన వారు జనవరి 21 నుంచి 23వ తేదీ వరకూ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు సొమ్ము చెల్లిస్తే దర్శన టికెట్లు మంజూరవుతాయి. అదే విధంగా జనవరి 22వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవా, సాలకట్ల తెప్పోత్సవాలు, సాలకట్ల వసంతోత్సవాల టికెట్లను సైతం ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తారు.
