రేపు, ఎల్లుండి హైబ్రిడ్ విధానంలో పసుపు పండుగ - ఏర్పాట్లు పూర్తి
2 వేల క్లస్టర్లతో డిజిటల్ పసుపు పండుగ - లక్షలాది తమ్ముళ్లను కలిపే ‘మహానాడు’ - ‘స్త్రీశక్తి’ ప్రధానాంశం, 20 తీర్మానాలకు పార్టీ సిద్ధం - ఎన్టీఆర్ భవన్ నుంచి నేరుగా క్లస్టర్లకు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 4:44 PM IST
All Arrangements Done For Hybrid Mahanadu TDP: రెండేళ్ల పాలనా విజయాలతోపాటు వచ్చే మూడేళ్లలో ఏం చేస్తామో మహానాడు వేదికగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చాటి చెప్తారని మంత్రులు తెలిపారు. మంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం కేంద్ర కార్యాలయంలో రేపు, ఎల్లుండి జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి మహానాడు ఏర్పాట్లను మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, అనిత, అనగాని సత్యప్రసాద్, సవిత పరిశీలించారు. స్త్రీశక్తి థీమ్తోపాటు, కార్యకర్తే అధినేత అనే నినాదం ఈ సారి హైబ్రిడ్ విధానంలో జరిగే మహానాడులో ప్రతిబింబిస్తుందని తెలిపారు.
తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిష్టాత్మక వార్షిక ఉత్సవం ‘మహానాడు’ ఈసారి సరికొత్త డిజిటల్ చరిత్రకు వేదిక కానుంది. ఆర్థిక భారం తగ్గించాలన్న ప్రధాని మోదీ పిలుపునకు స్పందిస్తూ, నెల్లూరులో నిర్వహించాలనుకున్న భౌతిక సభను రద్దు చేసుకుని ‘హైబ్రిడ్ విధానం’లో ఈ వేడుకను నిర్వహించేందుకు పార్టీ సిద్ధమైంది.
రెండు రోజుల ఉత్సవం: పార్టీ వ్యవస్థాపకులు నందమూరి తారకరామారావు జయంతిని పురస్కరించుకుని రేపు, ఎల్లుండి అమరావతిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్ నుంచి ఈ డిజిటల్ విప్లవానికి నాంది పలకనున్నారు. దేశ చరిత్రలోనే ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ సుమారు 2 వేల క్లస్టర్ల రీచ్తో, లక్షలాది మంది కార్యకర్తలను సాంకేతికతతో అనుసంధానిస్తూ నిర్వహిస్తున్న ఈ ‘పసుపు పండుగ’ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించనుంది.
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలతో భౌతిక సభ రద్దు: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ వాతావరణంతో నెలకొన్న విపత్కర పరిస్థితుల దృష్ట్యా, నెల్లూరు వేదికగా 3 రోజుల పాటు నిర్వహించాలనుకున్న భౌతిక మహానాడును దేశ శ్రేయస్సు కోరి పార్టీ రద్దు చేసుకుంది. ఆ స్థానంలో సాంకేతికతను జోడించి డిజిటల్ వేదికగా నిర్వహించాలని వ్యూహాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది.
రెండేళ్ల విజయాలు- మూడేళ్ల దిశానిర్దేశం: ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలనా విజయాలను ఈ వేదికగా చాటడంతో పాటు, వచ్చే మూడేళ్లలో రాష్ట్ర భవిష్యత్తు, యువత, రైతుల కోసం ఏం చేయబోతున్నామనే దిశానిర్దేశాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వివరించనున్నారు. ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ మాట్లాడుతూ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
లోకేశ్ నేతృత్వంలో డిజిటల్ యుగంలోకి: యువనేత నారా లోకేశ్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు చేపట్టాక తొలిసారి జరుగుతున్న మహానాడు ఇది. ఆయన అనుభవంతో సుమారు 2 వేల క్లస్టర్ల రీచ్తో దేశ చరిత్రలోనే రికార్డు సృష్టించేలా ఈ హైబ్రిడ్ మహానాడును డిజిటల్ శకంలోకి నడిపిస్తున్నారు.
1848 క్లస్టర్లు - భారీ ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు: అమరావతిలోని ఎన్టీఆర్ భవన్లో పరిమిత సంఖ్యలో అగ్రనేతలతో భౌతికంగా మహానాడు జరుగుతుంది. దీనికి అనుసంధానంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,848 క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేశారు. నియోజకవర్గాలు, మండల కేంద్రాల్లో భారీ ఎల్ఈడీ స్క్రీన్ల ద్వారా కేంద్ర కార్యాలయ వేదికను అనుసంధానించి కార్యకర్తలను నేరుగా ఉత్సవంలో భాగస్వాములను చేయనున్నారు.
20 తీర్మానాలు - ‘స్త్రీశక్తి’ ప్రధానాంశం: రెండు రోజుల మహానాడులో మొత్తం 20 తీర్మానాలు ప్రవేశపెడతారు. ఉమ్మడిగా 4, ఏపీకి 10, తెలంగాణకు 4, అండమాన్కు ఒకటితో పాటు రాజకీయ తీర్మానం ఉంటుంది. ఈ ఏడాది మహానాడుకు ‘స్త్రీశక్తి’ని ప్రధానాంశంగా ఎంచుకున్నారు. మహిళా సంక్షేమం కోసం పార్టీ చేసిన కృషి, చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై చర్చించనున్నారు. మహిళా సాధికారతతో పాటు యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పనే ధ్యేయంగా తీర్మానాలు ఉండనున్నాయి.
చంద్రబాబు, లోకేశ్తో కార్యకర్తలు నేరుగా: సాంకేతికత సాయంతో ఎంపిక చేసిన నియోజకవర్గాల నుంచి కార్యకర్తలు, నేతలను నేరుగా పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుతో పాటు లోకేశ్తో మాట్లాడించే వినూత్న ప్రయత్నం జరుగుతోంది. గతంలో వేలాది మందికి మాత్రమే పరిమితమైన మహానాడు, ఈసారి లక్షలాది మందికి రీచ్ కానుంది.
ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు చర్చలు: రేపు (బుధవారం) ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు దాదాపు 6 గంటల పాటు పార్టీ తీర్మానాలు, రాష్ట్రాభివృద్ధిపై చర్చలు సాగుతాయి. ప్రతీ గంటన్నర సెషన్ తర్వాత అరగంట విరామం, మధ్యాహ్నం భోజనానికి గంట విరామం ఉంటుంది. ప్రతి క్లస్టర్ వేదిక వద్ద అన్న ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి నివాళులు అర్పించనున్నారు. ‘మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ’ గీతంతో కార్యక్రమాలు లాంఛనంగా ప్రారంభం కానున్నాయి.
సాంకేతిక లోపాలు లేకుండా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు: గత 10 రోజులుగా టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు కేంద్ర కార్యాలయంలోనే ఉంటూ ఏర్పాట్లను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఎక్కడా ఎలాంటి సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తకుండా, కార్యకర్తలు నిరాశకు గురికాకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా, ఏర్పాట్లలో నాణ్యత లోపించకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు.
