ETV Bharat / state

దిల్లీ పేలుళ్ల నేపథ్యంలో రాష్ట్రం అంతటా అప్రమత్తం

బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లు, లాడ్జీల్లో విస్తృత తనిఖీలు - అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే 100, 112కు సమాచారమివ్వాలన్న డీజీపీ

Alert Sounded Across Andhra Pradesh after Blast in Delhi
Alert Sounded Across Andhra Pradesh after Blast in Delhi (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 7:24 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Alert Sounded Across in AP: దిల్లీ పేలుడు ఘటనతో ఏపీ వ్యాప్తంగా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. హై అలర్ట్ ప్రకటించి ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. హోంమంత్రి అనిత, డీజీపీ హరీష్‌ కుమార్ గుప్తా, ఇతర పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడారు. అన్ని ప్రాంతాల్లో పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టాలని సూచించారు. అనుమానాస్పదంగా ఉంటే 112కు సమాచారం అందించాలని ఏపీ డీజీపీ కోరారు.

విజయవాడ బస్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్లలో తనిఖీలు చేసిన పోలీసులు రద్దీ ప్రాంతాలు, హోటళ్లు, లాడ్జిల్లో విస్త్రత సోదాలు నిర్వహించారు. వాహనాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేశారు. కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరులో బస్టాండ్, లాడ్జిల్లో పోలీసులు తనిఖీలు చేశారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, బ్యాగ్గులు, వస్తువులను గుర్తిస్తే సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు సూచించారు.

కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ బిందు మాధవ్ ఆధ్వర్యంలో కాకినాడ రైల్వే స్టేషన్, ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ పరిసరాల్లో డాగ్ స్క్వాడ్, బాంబు డిటెక్షన్ అండ్ డిస్పోజల్ బృందాలతో తనిఖీలు నిర్వహించారు. సర్పవరం కూడలి వద్ద వాహనాల తనిఖీ చేశారు పిఠాపురంతో పాటు ప్రాంతాల్లోనూ పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు.

తిరుపతి జిల్లా వ్యాప్తంగా పోలీసులు ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టారు. ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు ఆదేశాల మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా పోలీసులు అప్రమత్తమై విస్తృత భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. ప్రజల భద్రతను అత్యంత ప్రాధాన్యంగా తీసుకుని ఆలయాలు, ఎయిర్‌పోర్ట్, రైల్వే స్టేషన్లు, ఆర్టీసీ బస్టాండ్లు, వాణిజ్య కేంద్రాలతో పాటు రద్దీ ప్రాంతాలలో బాంబ్, డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాల సహకారంతో పోలీసులు, క్షుణ్ణoగా తనిఖీలు నిర్వహించారు. ప్రధాన దేవాలయాలు, భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ ఏర్పాటు చేశారు.

జిల్లా సరిహద్దుల్లో ప్రతి వాహనాన్ని చెక్‌పోస్టుల వద్ద కట్టుదిట్టంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. అనుమానాస్పద వాహనాలు, వదిలివేయబడిన వస్తువులు, వ్యక్తుల కదలికలపై నిఘా మరింతగా పెంచారు. ఏవైనా అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, వస్తువులు, వాహనాలు గమనించిన వెంటనే సమీప పోలీస్ స్టేషన్‌కి, 112 నంబర్‌కు సమాచారం ఇవ్వాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. తిరుపతి నగరంలో 6 బృందాలు ప్రత్యేకంగా తనిఖీలు చేపట్టినట్లు డీఎస్పీ భక్తవత్సల నాయుడు తెలిపారు.తిరుమలకు వెళ్లే వాహనాల్లో తనిఖీలు విస్తృతం చేశారు.

సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి: దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడు ఘటన దిగ్భ్రాంతిని కలిగించిందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు సోమవారం ఆయన ఎక్స్‌ వేదికగా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

దిల్లీ పేలుడు ఉగ్రదాడైతే బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు: పవన్‌కల్యాణ్‌

దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడు ఘటనలో పలువురు సామాన్యులు మృతి చెందడం బాధాకరమని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ పేర్కొన్నారు. ‘దేశ ఐక్యతను, శాంతిని భంగ పరిచేందుకే ఇలాంటి కిరాతక చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇది ఉగ్రదాడి అని నిర్ధారణైతే ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో దోషులకు కఠిన శిక్షలు తప్పవు’ అని సోమవారం తన ఎక్స్‌ వేదికగా పేర్కొన్నారు.

హోంమంత్రి అనిత తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి: దిల్లీ పేలుడుపై హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. అనంతరం పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించి రాష్ట్రంలో అప్రమత్తత ప్రకటించాలని ఆదేశించారు. ఈ నెలలో రాష్ట్రంలో పలు ప్రతిష్ఠాత్మక కార్యక్రమాలు, ప్రముఖుల పర్యటనలు ఉన్నందున భద్రతాపరంగా మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు.

క్షతగాత్రులు కోలుకోవాలి: మాధవ్‌

దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రులకు ప్రభుత్వం మెరుగైన వైద్యం అందిస్తోందని వారంతా త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని సోమవారం ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టాలి: మంత్రి కందుల దుర్గేష్​

దిల్లీ ఎర్రకోట మెట్రోస్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన భారీ పేలుడు ఘటనపై మంత్రి కందుల దుర్గేష్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పేలుడు ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించారు. ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోవడం, అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరమన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాల దృష్ట్యా అప్రమత్తం అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని, అన్ని ప్రాంతాల్లో పటిష్ఠ భద్రతతో పాటు విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన మంత్రులు: దిల్లీ భారీ పేలుడు ఘటనపై మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, గొట్టిపాటి రవి, అనగాని సత్యప్రసాద్, కొల్లు రవీంద్ర, గుమ్మడి సంధ్యారాణి, డొలా శ్రీబాలవీరాంజనేయస్వామిలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. నిరపరాధ ప్రజలు మృతి చెంది, తీవ్రంగా గాయపడిన వార్త మానసికంగా కలచి వేసిందన్నారు. పేలుడు ధాటికి వాహనాలు ధ్వంసం కావడం, పలువురికి తీవ్రమైన గాయాలు కావడం దురదృష్టకరమని వాపోయారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని ప్రకటించారు. బాధితులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ, పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు వేగంగా స్పందించిన సహాయక సిబ్బందిని అభినందించారు.

దిల్లీ పేలుడు : ఘటనాస్థలికి వెళ్లిన అమిత్‌ షా- కారు యజమాని నదీమ్‌ఖాన్‌ అరెస్ట్​!​

ఘటనా స్థలికి అమిత్ షా- రంగంలోకి NIA, NSG బృందాలు- పరిస్థితిపై ప్రధాని మోదీ ఆరా

TAGGED:

ALERT SOUNDED ACROSS AP
DELHI BOMB BLAST
DELHI BOMB BLAST ALERT IN AP
దిల్లీ ఘటనతో ఏపీ అంతటా అప్రమత్తం
ALERT SOUNDED IN ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.