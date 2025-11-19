ETV Bharat / state

మద్యం తాగేందుకు డబ్బులు ఇవ్వలేదని - తల్లిని చంపిన కుమారుడు

డబ్బుల కోసం తల్లితో గొడవపడి చంపిన కుమారుడు - కుమారుడి దాడిలో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచిన గోపమ్మ - నిందితుడ్ని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

Alcohol Addicted Son Brutally Killed His Mother for Money
Alcohol Addicted Son Brutally Killed His Mother for Money (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 10:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Alcohol Addicted Son Brutally Killed His Mother for Money : ఇంటికి పెద్ద కుమారుడు అతను. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం తండ్రి మరణించాడు. తండ్రి తర్వాత ఇంటి బాధ్యతలు నెత్తికెత్తుకోవాల్సిన అతను తాగుడుకి బానిసయ్యాడు. డబ్బుల కోసం తరచూ తల్లిని వేధించేవాడు. భార్యనూ ఇబ్బందులకు గురిచేసేవాడు. అతని వేధింపులకు తల్లి ఎంతో తల్లడిల్లిపోయింది. డబ్బులు అతని కంటపడకుండా దాచేది. ఇదే అతని కోపానికి కారణమైంది. మద్యం తాగేందుకు డబ్బులు లేకపోవడంతో రగిలిపోయిన అతడు దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. చేసిన నేరానికి ఇప్పుడు జైలు ఊచలు లెక్కిస్తున్నాడు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్ మండలంలో చోటు చేసుకుంది.

పచ్చని కుటుంబాల్లో మద్యం : మద్యం వ్యసనం ఎంత ప్రమాదకరమో మరోసారి నిరూపితమైంది. కన్నతల్లి అని కూడా ఓ కుమారుడు దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. కుటుంబపెద్దగా ఉండాల్సిన అతను మద్యానికి బానిసై కనిపెంచిన తల్లి ప్రాణాల్నే బలి తీసుకున్నాడు. పచ్చని కుటుంబాల్లో మద్యం ఎంతటి దారుణాలకు ఉసిగొల్పుతుందో ఈ ఉదంతమే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ.

డబ్బు కోసం తల్లి, భార్యను వేధించేవాడు : సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్ మండలం బడంపేట్‌ గ్రామానికి చెందిన రాచన్న, గోపమ్మ దంపతులకు బాలరాజు, పాండు అనే ఇద్దరు కుమారులతో పాటు ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. రాచన్న కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అనారోగ్యంతో మృతి చెందాడు. ఉపాధి కోసం పాండు హైదరాబాద్‌కు వెళ్లగా బాలరాజు ఇంటి వద్దే ఉంటున్నాడు. మద్యానికి అలవాటుపడిన బాలరాజు తరచూ డబ్బు కోసం తల్లి, భార్యను వేధించేవాడు. ఇదే విషయమై తల్లితో పలుమార్లు బాలరాజు గొడవపడ్డాడు.

ఆవేశంతో తల్లిపై దాడి చేసిన కుమారుడు : మద్యానికి బానిసైన కుమారుడు ప్రతిరోజూ తల్లితో గొడవ పడుతుండటంతో గోపమ్మ డబ్బులు దాచిపెట్టడం మొదలుపెట్టింది. కుమారుడి కంట పడితే ఎక్కడ డబ్బులు మద్యానికి ఖర్చు చేస్తాడేమోనని భయపడింది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల మరోసారి తల్లితో బాలరాజు గొడవ పడ్డాడు. మద్యానికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందేనంటూ రెచ్చిపోయాడు. ఆవేశంతో తల్లిపై దాడి చేశాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమె అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచింది.

మద్యానికి డబ్బులు ఇవ్వడంలేదని కన్నతల్లిని హత్య చేసిన కుమారుడు (ETV)


"గోపమ్మను ఆమె పెద్ద కుమారుడు బాలరాజు చంపేశాడు. అతనికి గోపమ్మ డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆవేశంలో కొట్టాడు. ఆమె తలకు బలమైన గాయం కావడంతో మృతి చెందింది. మృతురాలి చిన్న కుమారుడు ఫిర్యాదు చేయడంతో దర్యాప్తు చేశాం. బాలరాజును రిమాండ్​కు తరలించాం." - శివలింగం, జహీరాబాద్ సీఐ

బాలరాజుకు గతంలోనూ నేర చరిత్ర ఉంది : విషయం గమనించిన స్థానికులు హైదరాబాద్‌లో ఉన్న పాండుకు సమాచారం ఇచ్చారు. హుటాహుటిన ఇంటికి వచ్చిన పాండు ఘటనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాలరాజుకు గతంలోనూ నేర చరిత్ర ఉందని పోలీసులు వెల్లడించారు.

జైల్లో ఊచలు లెక్కిస్తున్న బాలరాజు : మద్యం మహమ్మారికి బానిసైన బాలరాజు ఆవేశంలో కన్నతల్లి అని కూడా చూడకుండా దాడి చేశాడు. ఏ పాపం తెలియని అమాయకురాలి ప్రాణం తీసి ఇప్పుడు జైల్లో ఊచలు లెక్కిస్తున్నాడు బాలరాజు.

డబ్బు కోసం పరిచయస్థుడి మర్డర్ - యూట్యూబ్​లో చూసి తల, మొండం వేరు చేసి ఘాతుకం

TAGGED:

SON KILLED HIS MOTHER
తల్లిన చంపిన కుమారుడు
ALCOHOL SON KILLED HIS MOTHER
SON KILLED HIS MOTHER FOR MONEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.