ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ పర్యవేక్షణకు ఏఐ ఆధారిత సేవలు: దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్
భక్తుల రద్దీ పర్యవేక్షణకు ఏఐ ఆధారిత సేవలు: దేవదాయ శాఖ రాష్ట్ర కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ - కృత్రిమ మేధా ద్వారా ఆలయాల్లో రద్దీని సులభంగా గుర్తించి తగిన విధంగా ఏర్పాట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 5:13 PM IST
AI Crowd Management For Temples in AP: ఏపీలో భక్తుల సంఖ్య అధికంగా ఉండే ప్రధానాలయాల్లో వరుసలు రద్దీని క్రమబద్ధీకరించి ముందస్తు జాగ్రత్తల నిమిత్తం ఏఐ ఆధారిత పర్యవేక్షణను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నట్లు రాష్ట్ర దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్ పేర్కొన్నారు. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ మండలం పెన్నహోబిలం శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి, ఉరవకొండ గవి మఠాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఏఐ ఆధారిత సేవలకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.
భక్తులకు మెరుగైన సదుపాయాలు: కృత్రిమ మేధా ద్వారా ఆలయాల్లో రద్దీని సులభంగా గుర్తించి తగిన విధంగా ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చని కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్ అన్నారు. ఆలయాల స్థిరాస్తుల ద్వారా ఆదాయం పెంచుకుని భక్తులకు మెరుగైన సదుపాయాలను కల్పిస్తామని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని 3.54 లక్షల ఎకరాల దేవాలయ భూమి దస్త్రాల ఆన్లైన్ నమోదు ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోందని వివరించారు.
"కృత్రిమ మేధా ద్వారా ఆలయాల్లో రద్దీని సులభంగా గుర్తించి తగిన విధంగా ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చు. ఆలయాల స్థిరాస్తుల ద్వారా ఆదాయం పెంచుకుని భక్తులకు మెరుగైన సదుపాయాలను కల్పిస్తాం. ఏపీలో 3.54 లక్షల ఎకరాల దేవాలయ భూమి దస్త్రాల నమోదు ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. భక్తుల సంఖ్య అధికంగా ఉండే ప్రధానాలయాల్లో వరుసలు రద్దీని క్రమబద్ధీకరించి ముందస్తు జాగ్రత్తల నిమిత్తం ఏఐ ఆధారిత పర్యవేక్షణను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నాం"-రామచంద్ర మోహన్, రాష్ట్ర దేవదాయ శాఖ కమిషనర్
ఏవైనా భూ వివరాలు ఆన్లైన్లో లేకపోయినట్లయితే కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి తగిన చర్యలను తీసుకుంటామన్నారు. మంత్రి కేశవ్ సూచనలు మేరకు ఆలయాల గోపురాల అధునీకరణతో పాటు ఇతర అభివృద్ధి పనులు చేపడతామన్నారు. గౌరీ మఠం భూమిలో చేపట్టాల్సిన పనులపైనా సమీక్షించారు. కూరగాయల మార్కెట్ ఏర్పాటుకు స్థలం కేటాయించాలని టీడీపీ నాయకులు విన్నవించారు.
ఎలా పని చేస్తుందంటే? :
- భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి సీసీ కెమెరా ఫుటేజీ ద్వారా ఏయే క్యూలైన్లలో ఎందరున్నారు? అన్నప్రసాదం, లడ్డూ కౌంటర్ల వద్ద ఎందరు ఉన్నారనే వివరాలన్నీ ఐసీసీసీలో కనిపిస్తాయి.
- క్యూలైన్లు, లేదా మరెక్కడైనా భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటే ఐసీసీసీ అప్రమత్తం చేస్తుంది.
- ఆలయ అధికారులు వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలుంటుంది.
వాట్సప్ నంబరుకు హాయ్ మెసేజ్ పెడితే : విజయవాడ దుర్గగుడి, అన్నవరం, సింహాచలం, శ్రీకాళహస్తి, కాణిపాకం, ద్వారకాతిరుమల వంటి ఆలయాల్లో భక్తులకు క్యూ కాంప్లెక్స్లు ఉండవు. నేరుగా క్యూలైన్లోకి వచ్చేస్తారు. ఒక్కోసారి ఆకస్మికంగా భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. అందుకే ఇలాంటి ప్రధాన ఆలయాల్లో రద్దీ పరిస్థితిని ముందుగా తెలిపే ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఆలయానికి రావడానికి ముందే, ఆలయ అధికారులు ఇచ్చే వాట్సప్ నంబరుకు హాయ్ మెసేజ్ పెడితే ఆ ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ, దర్శనానికి పట్టే సమయాలపై కచ్చితమైన సమాచారంతో ఐసీసీసీ నుంచే భక్తునికి సందేశం వెళ్తుంది.
అలాగే వివిధ ఆలయాల్లో వ్రతాలు, పూజలు తదితరాల సమాచారం కూడా తెలియజేస్తుంది. తొలుత విజయవాడ దుర్గగుడిలో ఈ విధానం పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే దేవాదాయ కమిషనర్ రామచంద్రమోహన్ తిరుమలలో ఏఐ ఆధారిత ఐసీసీసీ అమలు చేస్తున్న ఎన్ఆర్ఐ బృందంతో చర్చించారు.
