ఘనంగా దత్తన్న అలయ్ బలయ్ - హాజరైన ప్రముఖులు
Alai Balai 2026 Event in NamPally Stadium : అలయ్ బలయ్ సమ్మేళనం నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో ఘనంగా జరిగింది. వివిధ పార్టీల నేతలు, పలు రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
Published : October 22, 2026 at 2:21 PM IST
Alai Balai 2026 Event in NamPally Stadium : హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమం ఈ ఏడాది కూడా అందరినీ ఒక చోటుకు చేర్చింది. మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ ఆధ్వర్యంలో ఆయన కుమార్తె విజయలక్ష్మి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి.
రెండు దశాబ్ధాలుగా బండారు దత్తాత్రేయ అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకగా అలాయ్ బలాయ్ జరిగింది. పార్టీలకు అతీతంగా ప్రముఖలందరినీ ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ పార్టీల నేతలు, పలు రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా, పంజాబ్ గవర్నర్ గులాబ్చంద్, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, కాంగ్రెస్ నేత వీహెచ్ హనుమంతరావు పాల్గొన్నారు.
ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అవసరం
దత్తాత్రేయ నిర్వహిస్తున్న అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమం ప్రశంసనీయమని ప్రముఖులు కొనియాడారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సమాజంలో సద్భావనను పెంచుతాయని, మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడుకునేందుకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అవసరమని అన్నారు. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాల పట్ల యువత గర్వపడాలని, నషా ముక్త్ భారత్ కోసం మనమందరం కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. నషా ముక్త్ భారత్ సాధన ప్రధాని మోదీ ధ్యేయమని, డ్రగ్స్ వాడకం వల్ల యువత నిర్వీర్యం అవుతుందని, అన్ని విబేధాలను పక్కకు పెట్టి దేశం కోసం ఆలోచించాలని పేర్కొన్నారు.
అలయ్బలయ్ కార్యక్రమం అసలైన దసరా పండుగలా అనిపిస్తుందని, మన రాజ్యంగంలో సౌభ్రాతృత్వం అనే పదం చేర్చడానికి అంబేడ్కర్ ఎంతో కృషి చేశారని విద్యాసాగర్ కొనియాడారు. ప్రపంచమంతా భారత్వైపే చూస్తోందని, అన్నింటిలోనూ భారతదేశాన్ని గురువుగా భావిస్తున్నారని వెల్లడించారు.
అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమం ద్వారా కులమతాలకు అతీతంగా అందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకొస్తున్నారు. సోదరభావం, సామాజిక సమైక్యతకు నిదర్శనంగా ఈ కార్యక్రమం నిలుస్తోంది. వివిధ రంగాల్లోని ప్రతిభావంతులు, కళాకారులను బండారు దత్తాత్రేయ, విజయలక్ష్మి సన్మానించారు. తెలంగాణ సంప్రదాయ వంటకాలతో ఆత్మీయ ఆతిథ్యం ఇచ్చారు.