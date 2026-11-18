మరికొద్ది గంటల్లో తీవ్ర తుపానుగా 'అక్వాన్' - తీరం వెంబడి 120 కి.మీ. వేగంతో గాలులు
Akwan to Intensifies Into Severe Cyclonic Storm : దక్షిణ, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన అక్వాన్ తుపాను ఉత్తర వాయవ్య దిశగా కదులుతోంది. మరికొద్ది గంటల్లో తీవ్ర తుపానుగా బలపడనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:05 AM IST
బంగాళాఖాతంలో అక్వాన్ తుపాను తీరంవైపు తరుముకొస్తోంది. మరికొద్ది గంటల్లో ఇది తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందనుంది. ప్రస్తుతం నెమ్మదిగా కదలుతున్న అక్వాన్ ఈనెల 20న కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ్టి నుంచి కోస్తాంధ్ర తీరంలో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది.
'అక్వాన్ తుపాను దూసుకొస్తోంది. దక్షిణ, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన ఈ తుపాను ఉత్తర వాయవ్య దిశగా కదులుతోంది. మరికొద్ది గంటల్లో ఇది తీవ్ర తుపానుగా బలపడనుంది. ఆపై వాయవ్య దిశగా పయనిస్తూ గురువారం సాయంత్రానికి మరింత బలపడి అతి తీవ్ర తుపానుగా మారనుందని' భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం కాకినాడ-విశాఖ మధ్య కాకినాడ పరిసరాల్లో తీరం దాటొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తీరం దాటే సమయంలో కొంత బలహీనపడొచ్చని చెబుతున్నారు.
రాయలసీమలోని భారీవర్షాలు : అక్వాన్ తుపాను ప్రస్తుతం సముద్రంలో నెమ్మదిగా కదులుతోంది. దీని ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 100 నుంచి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. గురువారం గరిష్ఠంగా 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులు వీయనున్నాయని చెబుతున్నారు. ఇవాళ్టి నుంచి కోస్తాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు, కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీవర్షాలు, అక్కడక్కడ అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. 19, 20 తేదీల్లో కొన్ని చోట్ల 21 సెంటిమీటర్లకు మించి వర్షం కురుస్తుందని 21న కోస్తాలో పలుచోట్ల, రాయలసీమలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీవర్షాలు పడుతాయని వెల్లడించింది.
కాకినాడ సమీపంలో తుపాను తీరం దాటుతుందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. అక్వాన్ ప్రభావంతో కాకినాడ జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు అధికారులు సిద్ధంగా ఉండాలని కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్ ఆదేశించారు. తుపాను హెచ్చరికలతో కలెక్టరేట్లో 24 గంటల పాటు పనిచేసే ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లాలో చెరువులు, రిజర్వాయర్లు, డ్రైనేజీల పరిస్థితిని అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, అవసరమైన చోట సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు.
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