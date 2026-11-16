ఏపీకి 'అక్వాన్' తుపాను ముప్పు - 145 కి.మీ వేగంతో పెనుగాలులు
Akvan cyclone AP : ఏపీకి అక్వాన్ తుపాను ముప్పు పొంచి ఉంది. మచిలీపట్నం-గోపాల్పూర్ మధ్య తీరం దాటే అవకాశముంది. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమల్లో అతిభారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:44 AM IST
ఏపీకి తుపాన్ల గండం వీడటం లేదు. ఇటీవలే అర్నబ్, మురసు తుపాన్లు కోస్తాంధ్రను తీవ్రంగా వణికించాయి. ఆ విపత్తుల నుంచి ప్రజలు ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదు. ఇంతలోనే మరో తుపాను ముంచుకొస్తోంది. ఇది రాష్ట్రంపై భారీగా ప్రభావం చూపనుందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మచిలీపట్నం, ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్ మధ్య ఎక్కడైనా ఈ తుపాను తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. దీనిపై త్వరలో మరింత స్పష్టత రానుంది. తుపాను నేపథ్యంలో ఈ నెల 20 వరకు రాష్ట్రంలోని పలు చోట్ల భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఈ కొత్త తుపానుకు ఇరాన్ దేశం 'అక్వాన్' అని నామకరణం చేసింది. అక్వాన్ అంటే రాక్షస శక్తి అని అర్థం. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఆదివారం ఉదయం ఏర్పడిన వాయుగుండం అక్కడే కేంద్రీకృతమైంది. ఇది గంటకు 15 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉత్తర వాయవ్య దిశగా పయనిస్తోంది. ప్రస్తుతానికి శ్రీలంకలోని ట్రింకోమాలికి 620 కి.మీ., చెన్నైకి 800 కి.మీ., విశాఖపట్నానికి 960 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇది కేంద్రీకృతమై ఉంది. సోమవారానికి ఇది మరింత బలపడి తుపానుగా మారనుంది. దక్షిణ, దానిని ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఇది తీవ్రరూపం దాల్చనుంది.
రాత్రికి అతి తీవ్ర తుపానుగా : మంగళవారానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అక్వాన్ తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అనంతరం రెండు రోజుల్లో మరింత బలపడుతుంది. ఏపీ తీరం వైపు ఉత్తరం దిశగా ఇది వేగంగా కదలనుంది. ఈ నెల 17వ తేదీ ఉదయం నుంచి 18వ తేదీ మధ్యాహ్నం వరకు ఇది తీవ్ర తుపానుగా కొనసాగుతుంది. తర్వాత మరింత బలపడి 18వ తేదీ రాత్రికి అతి తీవ్ర తుపానుగా మారుతుంది. 19వ తేదీ ఉదయం వరకు ఇదే తీవ్రతతో కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో గంటకు 90 కిలోమీటర్ల నుంచి గరిష్ఠంగా 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రచండ గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
21 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం : అక్వాన్ తుపాను ప్రభావంతో 18న కోస్తాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. కొన్ని చోట్ల అతి నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. 19, 20 తేదీల్లో కోస్తాంధ్ర అంతటా అత్యంత భారీ వర్షాలు దంచికొట్టనున్నాయి. ఆ సమయంలో 21 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదయ్యే ప్రమాదం ఉంది. రాయలసీమలోనూ భారీ వర్షాలు పడతాయి. ఇక 19న ఉదయం నుంచి 20న ఉదయం వరకు ఏపీ తీరం వెంబడి గంటకు 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో పెనుగాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది.
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