తీరం వైపు దూసుకొస్తున్న అక్వాన్ తుపాన్ - రాష్ట్రంలో ఈ జిల్లాలకు భారీ వర్షసూచన
Akvan Cyclone Effect On Telangana : రాష్ట్రంపై అక్వాన్ తుపాన్ ప్రభావం పెద్దగా ఉండదని వాతావరణ శాఖ అధికారి తెలిపారు. కానీ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు మాత్రం భారీ వర్షసూచన ఉందన్నారు.
Published : November 18, 2026 at 5:16 PM IST
అక్వాన్ తుపాన్ ప్రభావం తెలంగాణపై పెద్దగా ప్రభావం చూపదని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో మాత్రమే భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు తెలిపారు. మిగతా జిల్లాల్లో మేఘావృతమైన ఆకాశంతో పాటు అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. తుపాన్ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోకి తేమ అధికంగా ప్రవేశిస్తుందని దీంతో రాష్ట్రంలో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావుతో ముఖాముఖిలో వివరించారు.
అక్వాన్ తుపాన్ ప్రస్తుతం ఎక్కడ కేంద్రీకృతమైంది? ఇది రాష్ట్రంపై ఏ విధంగా ప్రభావం చూపనుంది?
తీవ్ర తుపాను అక్వాన్ ప్రస్తుతం పశ్చిమ బంగాళాఖాతంలో చెన్నైకి తూర్పు దిశలో 570 కిలోమీటర్లు, విశాఖపట్నానికి దక్షిణా ఆగ్నేయంగా ఒక 580 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. ఇది చాలా మెల్లగా కదులుతోంది. వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం ఈ తుపాను 20వ తేదీన మధ్యాహ్నంలోగా మచిలీపట్నం నుంచి పూరీ మధ్యలో తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావం తెలంగాణపై చాలా తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఒకవేళ తెలంగాణపై తీవ్రత ఉంటే ఏ జిల్లాలపైన ప్రభావం ఉంటుంది?
తీరం దాటే రోజు తెలంగాణలో తూర్పున ఉండే జిల్లాలపైన ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు భారీ వర్షసూచన హెచ్చరికలు జారీ చేశాం. ఈ ప్రాంతంలో 7 నుంచి 12 సెంటిమీటర్ల వరకు వర్షపాతం అలాగే 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం కనిపిస్తుంది.
తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ఏమైనా తగ్గుముఖం పట్టాయా?
గత నాలుగైదు రోజులుగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 2, 3 డిగ్రీలు తగ్గాయి. కానీ సాధారణంగా కంటే ఇంకా 1,2 డిగ్రీలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. తేమ దగ్గరకు వస్తున్న కొద్దీ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. పశ్చిమంలో ఉన్న మెదక్, తూర్పులో ఉన్న ఆదిలాబాద్కు అధికంగా చలి తీవ్రత ఉంటుంది.
ఈ తుపాను తర్వాత రాష్ట్రంలో ఇంకా వర్షాలు కురిసేందుకు ఏమైన అవకాశాలు ఉన్నాయా?
వర్షాలకు పెద్దగా అవకాశం ఉండదు. ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినప్పుడు స్థానికంగా పడే చిరుజల్లులు తప్ప పెద్దగా వర్షానికి అవకాశం ఉండదు. కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు మెల్లగా తగ్గుతాయి. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2,3 డిగ్రీలు అధికంగానే ఉన్నాయి. ఇవి అలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉంది.