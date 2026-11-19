ఏపీకి తప్పిన "అక్వాన్" ముప్పు - 6 జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు!
Akvan Cyclone: రాష్ట్రానికి అక్వాన్ తుపాను ముప్పు తప్పింది. ఇది దిశ మార్చుకొని దక్షిణ ఒడిశా వైపు పయనిస్తుందని వాతావరణశాఖ పేర్కొంది. తుపాను ప్రభావం ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలపై ఉండటంతో అత్యంత భారీ వర్షాలు అవకాశముంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:22 AM IST
రాష్ట్రానికి అక్వాన్ తుపాను ముప్పు తప్పింది. ఇది దిశ మార్చుకొని దక్షిణ ఒడిశా వైపు పయనిస్తోంది. ఈ తుపాను మొదట మచిలీపట్నం-చెన్నై, తర్వాత కాకినాడ-విశాఖ మధ్య తీరం దాటుతుందని వాతావరణ నిపుణులు భావించారు. అయితే అది రాష్ట్రానికి సమీపంగా వచ్చి, దిశ మార్చుకొని దక్షిణ ఒడిశా వైపు వెళుతోంది. మొదటి నుంచీ నెమ్మదిగా గంటకు 3 కిలోమీటర్ల నుంచి 9 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతోన్న అక్వాన్ తుపాను సముద్రంలోనే కొంత బలహీనపడింది. బంగాళాఖాతంలోని ఉప ఉష్ణ మండల అధిక పీడన ప్రభావంతో దిశ మార్చుకుందని ఏయూ వాతావరణ విభాగాధిపతి ఆచార్య సీవీ నాయుడు తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి దక్షిణ ఒడిశా వైపు వెళ్తున్నప్పటికీ కోల్కతా, బంగ్లాదేశ్ తీరానికి చేరుకొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని చెప్పారు.
ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలు: గతంలో పలు తుపాన్లు ఈ తరహాలో పయనించాయని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం అక్వాన్ దక్షిణ, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా కొనసాగుతోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో 12 కిలోమీటర్ల వేగంతో తుపాను కదులుతున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నరసాపురానికి 440, కళింగపట్నానికి 440 కి.మీ., చెన్నైకి 580 కిలోమీటర్ల దూరంలో తీవ్ర తుపాను కేంద్రీకృతమైంది. రేపు మధ్యాహ్నానికి నరసాపురం-పూరీ తీరం మధ్య గోపాల్పూర్ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. నేడు, రేపు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు.
తీరం వెంబడి గంటకు 60-70 కి.మీ., గరిష్ఠంగా 80 వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రస్తుత గమనం ప్రకారం చూస్తే, తుపాను పూర్తిగా దక్షిణ ఒడిశా వైపు పయనించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఏమైనా మారితే శ్రీకాకుళం-పూరి తీరం మధ్య దాటొచ్చని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తుపాను ప్రభావం ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలపై ఉండటంతో అత్యంత భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉంది హెచ్చరిస్తున్నారు.
6 జిల్లాలకు హెచ్చరికలు: అక్వాన్ తుపాను ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు సమీపంగా పయనిస్తుండటంతో గురువారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, 20న శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు, అల్లూరి సీతారామరాజు, కోనసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
అక్వాన్ శ్రీకాకుళం జిల్లా వైపు కదులుతుండటంతో జిల్లా అధికార యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తమైందని కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ తెలిపారు. తుపాను తీవ్రత అంతగా ఉండకపోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నప్పటికీ ప్రజలు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. తుపాను ప్రభావంతో గంటకు 60 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున, పూరిళ్లు, గుడిసెలు, రేకుల ఇళ్లు కింద నివసించే వారు సురక్షిత ప్రాంతాలకు లేదా జిల్లా యంత్రాంగం ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాలకు తరలివెళ్లాలని సూచించారు.
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