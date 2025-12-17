ETV Bharat / state

విద్యార్థులకు అక్కినేని నాగార్జున భారీ కానుక - రూ.2 కోట్లు విరాళం

గుడివాడ ఏఎన్నార్ కాలేజీ వజ్రోత్సవాల్లో పాల్గోన్న నాగార్జున - కోసం భారీ నిధి - దిగ్గజాలను అందించిన ఘనత ఈ కాలేజీ సొంతం.

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 1:57 PM IST

Actor Nagarjuna Announces 2 Crore Donation: అక్కినేని అభిమానులకు, గుడివాడ ఏఎన్నార్ కాలేజీ విద్యార్థులకు కింగ్ నాగార్జున శుభవార్త చెప్పారు. పేద విద్యార్థులను చదువులో ప్రోత్సహించేందుకు తన వంతుగా భారీ సాయాన్ని ప్రకటించారు. అక్కినేని కుటుంబం తరఫున కాలేజీలో స్కాలర్‌షిప్‌ల ఏర్పాటు కోసం ఏకంగా రూ. 2 కోట్లు విరాళంగా ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. గుడివాడలోని ఏఎన్నార్ కాలేజీలో జరుగుతున్న డైమండ్ జూబ్లీ (వజ్రోత్సవ) వేడుకలకు నాగార్జున ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన చేసిన ఈ ప్రకటనతో విద్యార్థులు హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేశారు.

ఎమోషనల్ అయిన నాగార్జున: కాలేజీ ప్రాంగణంలో అడుగు పెట్టగానే నాగార్జున భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఈ ఏడాది అక్కినేని కుటుంబానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఒకపక్క అక్కినేని నాగేశ్వరరావు శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. మరోపక్క ఆయన స్థాపించిన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో గుడివాడ ఏఎన్నార్ కాలేజీ 75 ఏళ్లు (వజ్రోత్సవం) పూర్తి చేసుకోవడం యాదృచ్ఛికం కాదని, ఇది చాలా గొప్ప విషయమని నాగార్జున అన్నారు. అన్నపూర్ణ కాలేజీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ మీడియా స్థాపించి కూడా పదేళ్లు పూర్తయిందని గుర్తు చేశారు.

"మనుషులు ఎవరూ శాశ్వతం కాదు, వాళ్లు చేసే పనులు మాత్రమే శాశ్వతం. నాన్న చేసిన మంచి పనే ఈ కాలేజీ. తాను చదువుకోలేకపోయినా వేలాది మంది చదువుకోవాలని, వారికి బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని ఆయన ఆశించారు. నాన్న అప్పట్లోనే ఈ కాలేజీకి లక్ష రూపాయలు విరాళం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మేము అంత కూడా ఇవ్వలేకపోతే బాగుండదు కదా. అందుకే ఏఎన్ఆర్ ఫ్యామిలీ తరపున ఈ కాలేజీలో స్కాలర్‌షిప్ పెట్టాలని నిర్ణయించాం. నాన్న తరపున, అమ్మ తరపున రెండు కోట్ల రూపాయలు విరాళంగా ప్రకటిస్తున్నాం." - నాగార్జున అక్కినేని, హీరో

నాన్న బాటలోనే: తన తండ్రి అక్కినేని నాగేశ్వరరావుకు చదువుపై ఉన్న మక్కువను నాగార్జున గుర్తు చేసుకున్నారు. 'నాన్న పెద్దగా చదువుకోలేదు. కానీ ఆయనకు చదువు అంటే ప్రాణం. తాను చదువుకోలేకపోయినా, వేల మంది చదువుకోవాలని ఆయన కోరుకున్నారు. నేను పుట్టిన సంవత్సరం, అంటే 1959లో ఈ కాలేజీకి నాన్న రూ. లక్ష విరాళం ఇచ్చారు. అప్పట్లో ఆయనకు సినిమా పారితోషికం కేవలం రూ.5 వేలు లేదా రూ.10 వేలు మాత్రమే ఉండేది. అయినా సాహసం చేసి అప్పట్లోనే లక్ష రూపాయలు విరాళం అందించారు. కేవలం గుడివాడలోనే కాదు, ఆంధ్రా యూనివర్సిటీకి, మద్రాస్ యూనివర్సిటీకి కూడా అప్పట్లోనే రూ. 25 వేల చొప్పున విరాళాలు ఇచ్చారు' అని నాగార్జున వివరించారు.

అమ్మ మాటతోనే రూ. 2 కోట్లు: కాలేజీ వజ్రోత్సవాలకు ఖాళీ చేతులతో రాకూడదని భావించినట్లు నాగార్జున తెలిపారు. 'నేను ఇక్కడికి బయలుదేరుతుంటే, నా భార్య అమల నన్ను అడిగారు. 'ఏంటి ఒట్టి చేతులతో వెళ్తున్నారా, ఏదైనా తీసుకెళ్తున్నారా?' అని ప్రశ్నించారు. నాన్న అప్పట్లో అంత చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు మనం కూడా ఎంతో కొంత చేయాలి కదా అనిపించింది. అందుకే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, అన్నపూర్ణమ్మల పేరు మీద విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్‌లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఇందుకోసం మా కుటుంబం తరఫున రూ. 2 కోట్లు విరాళంగా ప్రకటిస్తున్నాను' అని తెలిపారు.

పనులే శాశ్వతం: మనుషులు శాశ్వతం కాదని, వారు చేసే పనులే శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయని నాగార్జున అన్నారు. దానికి నిలువెత్తు నిదర్శనమే ఈ ఏఎన్నార్ కళాశాల అని కొనియాడారు. ఈ కాలేజీ నుంచి ఎంతోమంది దిగ్గజాలు బయటకు వచ్చారని గుర్తు చేశారు. నవరస నటనా సార్వభౌముడు కైకాల సత్యనారాయణ, మాజీ కేంద్ర మంత్రి కావూరి సాంబశివరావు, ఈనాడు సంస్థల అధినేత రామోజీరావు వంటి మహనీయులు ఇక్కడ చదువుకున్నవారేనని తెలిపారు. వారు ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లడం వెనుక ఈ కాలేజీ పాత్ర ఎంతో ఉందన్నారు.

లోకేశ్​ సహకారం తీసుకోవాలి: కాలేజీలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తున్న స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్ గురించి కూడా నాగార్జున ప్రస్తావించారు. రేపు జరిగే ఉత్సవాలకు మంత్రి నారా లోకేశ్ హాజరవుతున్నారని తెలిసింది. స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ విషయంలో లోకేశ్ విజన్ చాలా బాగుంటుంది. ఆయన సహకారం తీసుకుని కాలేజీలోని సెంటర్‌ను మరింత అభివృద్ధి చేసుకోవాలని సూచించారు. మా కుటుంబంపై ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నందుకు విద్యార్థులకు, యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

"మా తమ్ముడు చెప్పిన మాటలన్నీ నిజం. మాకు చాలా ఎమోషనల్​గా ఉంది. ఈ మధ్యనే ఎయిర్​పోర్ట్​లో ఓల్డ్ స్టూడెంట్ కనిపించి, మా బ్రదర్, నేను, అందరం ఏఎన్నార్ కాలేజీలో చదివాం అనగానే చాలా గర్వంగా, సంతోషంగా అనిపించింది. అలా ఎంతోమంది ఉన్నారు. నాన్న ఒక రైతు బిడ్డ. ఆయన అందరినీ పైనుంచి ఆశీర్వదిస్తారు." - నాగ సుశీల, నాగార్జున సోదరి

