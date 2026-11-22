అయ్యప్పను తిలకించి - భక్తజనం పరవశించి
Maha Padi Puja in Vijayawada: విజయవాడలోని సింగ్నగర్ అయ్యప్ప శరణు ఘోషతో మారుమోగింది. భక్తులు స్వామివారి పూజాకార్యక్రమాలను తిలకించి ఆనంద పరవశానికి లోనయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 1:39 PM IST
కార్తికమాసం మొదలు మకర సంక్రాంతి వరకు ఎటుచూసినా అయ్యప్ప దీక్షలు, స్వామియే శరణం అయ్యప్ప నామస్మరణలు వినిపిస్తుంటాయి. దీక్షధారులు ఒక క్రమ పద్ధతిలో మండలం రోజులు జీవనయానం సాగిస్తుంటారు. పుణ్యం, ముక్తిదాయకమైన భావనే కాకుండా ఆరోగ్యం, మానసిక ఔన్నత్యానికి తోడ్పడే ఇహ భావనతో స్వామిని కొలుస్తారు. దీక్షాధారులు ధరించే నల్లటి దుస్తులు శరీరానికి వేడిని అందిస్తాయని, మెడలో వేసుకునే రుద్రాక్ష, తులసీ తదితర మాలల వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుందని భక్తులు భావిస్తుంటారు. అందుకే ఈ సమయంలో ఎక్కడ చూసినా అయ్యప్ప పూజలతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం కనిపిస్తోంది.
ఈ క్రమంలోనే విజయవాడలోని సింగ్నగర్ ప్రాంతం పంబావాసుడు హరిహరసుతుడు అయ్యప్ప నామస్మరణతో మార్మోగింది. విశ్వమాత ఫౌండేషన్, అఖిల భారత అయ్యప్ప ధర్మ ప్రచార సభ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజులు నిర్వహించే 'అయ్యప్ప మహా సంకల్పం' మహా పడిపూజ, భజన మహోత్సవం శనివారం నాడు మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా మొదటి రోజు కేరళం నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించిన మహారాణి ఏనుగుపై అయ్యప్ప స్వామిని ఉంచి అజిత్సింగ్ నగర్ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం నుంచి డాబా కోట్లు సెంటర్, వివేకానంద పాఠశాల, శ్రీరామ్ పాఠశాల మీదుగా మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలోకి గజరాజు మహోత్సవ శోభాయాత్ర సాగింది.
ఈ శోభాయాత్రలో స్వాములు, భక్తులు పాల్గొని బ్రహ్మరథం పట్టారు. అనంతరం స్టేడియంలో అయ్యప్ప స్వామికి యుద్ధ విద్యలు నేర్పిన ముప్పతాడం అలంకారం యోగం ట్రస్ట్ వారిచే విశేష పానక పూజ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ మేరకు ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు శంకరం వేణుగోపాల్, ప్రధాన పూజారి మోహన్ చంద్రన్ స్వామి, శబరిమలకు చెందిన రాజేశ్ కలరి వీటిని నిర్వహించారు. అదేవిధంగా హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ సినీ గాయకుడు సీహెచ్ హనుమాన్ బృందంచే స్వామివారి భక్తి పాటలు ఆలపించారు. పలు ప్రాంతాలకు చెందిన అయ్యప్ప దీక్షాపరులు, స్థానికులు భారీ సంఖ్యలో ఉన్నారు. భక్తులు స్వామివారిని పూజలను తిలకించి తన్మయత్వానికి లోనయ్యారు. ఈ ప్రత్యేక పూజలో ప్రభుత్వ విప్ బోండా ఉమామహేశ్వరరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు, కొండా రవితేజ తదితరులు పాల్గొన్నారు.