డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటాపై ఆరోపణలు అవాస్తవం: స్పెషల్ సీఎస్ అజయ్ జైన్

డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటా పారదర్శకమని దీనిపై వస్తున్న ఆరోపణలు అవాస్తవమన్న అజయ్ జైన్ - 431 పోస్టులు స్పోర్ట్స్ కోటా కింద - 39 ఖాళీగానే ఉన్నాయిందన్న స్పెషల్ సీఎస్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 7:41 PM IST

Ajay Jain Clarification on DSC 2025 Sports Reservation: డీఎస్సీ 2025 నియామకాల్లో స్పోర్ట్స్‌ కోటాపై వస్తున్న ఆరోపణలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది. అవన్నీ నిరాధారమైనవని స్పోర్ట్స్‌ స్పెషల్‌ సీఎస్‌ అజయ్‌ జైన్‌ స్పష్టం చేశారు. 2024 డిసెంబర్‌లో ప్రభుత్వం కొత్త క్రీడా విధానాన్ని ప్రకటించిందని, ఉద్యోగ నియామకాల్లో క్రీడాకారుల రిజర్వేషన్లను 2 నుంచి 3 శాతానికి పెంచామని ఆయన తెలిపారు. స్పోర్ట్స్‌ కోటా మొత్తం 65 క్రీడాంశాలకు వర్తిస్తుందని వివరించారు.

431 పోస్టులు కేటాయింపు - 39 ఖాళీ: డీఎస్సీ 2025 కింద 16,347 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేశామన్నారు. 3 శాతం రిజర్వేషన్‌ ప్రకారం 431 పోస్టులను స్పోర్ట్స్‌ కోటాకు కేటాయించినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆన్‌లైన్‌లో 3,600 మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా, మెరిట్‌ ఆధారంగా 382 మందిని రాష్ట్రస్థాయి కమిటీ ఎంపిక చేసిందని తెలిపారు. ఇంకా 39 పోస్టులు ఖాళీగానే ఉన్నాయని అజయ్ జైన్ వెల్లడించారు.

మేం సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వం: క్రీడా సర్టిఫికెట్లను ఆయా ఫెడరేషన్లు, అసోసియేషన్లు, విశ్వవిద్యాలయాలే జారీ చేస్తాయని అజయ్​ జైన్​ అన్నారు. క్రీడాశాఖ, శాప్‌ వాటిని జారీ చేయదని చెప్పారు. స్పోర్ట్స్‌ కోటా కింద దరఖాస్తు చేసిన అభ్యర్థుల పత్రాలను అన్ని కోణాల్లో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించామన్నారు. హైకోర్టులో 69 కేసులు నమోదు కాగా, అందులో 3 కేసులను కోర్టు కొట్టివేసిందని, మొత్తం 192 ఫిర్యాదులు రాగా అన్నింటినీ పరిష్కరించామన్నాకు. స్పోర్ట్స్‌ కోటాలో ఎంపిక పూర్తి పారదర్శకంగా, సక్రమంగా జరిగిందని అజయ్‌ జైన్‌ స్పష్టం చేశారు.

ఆరోపణలు : మెగా డీఎస్సీ-2025 నిర్వహణలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆరోపణలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే డీఎస్సీలో ఎలాంటి అక్రమాలు జరగలేదని తాజాగా విద్యా శాఖ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ స్పష్టం చేశారు. 2018 తర్వాత మళ్లీ 2025లో ఇచ్చిన డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్​ను అడ్డుకునేందుకు 241 కేసులు వేసినా రికార్డు టైంలో 148 రోజుల్లో ప్రక్రియను పూర్తి చేశామని ఆయన వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే.

