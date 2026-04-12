ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వ్యవహారం - యాంకర్ విష్ణుప్రియపై సైబర్‌ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు

విష్ణుప్రియ సోషల్ మీడియాలో అశ్లీలతను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఏఐఎస్‌ఎఫ్ నాయకుల ఫిర్యాదు - ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అర్ధనగ్న వీడియోలు చూడాలంటే రూ.399 చెల్లించి సబ్‌స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం

Published : April 12, 2026 at 8:52 PM IST

AISF Leaders Complaint Against Anchor Vishnupriya: తెలుగు బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విష్ణుప్రియ భీమినేని ప్రస్తుతం తీవ్ర వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆమెపై విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయడం ఇప్పుడు టాలీవుడ్, సోషల్ మీడియా వర్గాల్లో సంచలనంగా మారింది. బిగ్ బాస్ వంటి పాపులర్ రియాలిటీ షోల ద్వారా మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఒక సెలబ్రిటీపై ఇలాంటి ఆరోపణలు రావడం చర్చనీయాంశమైంది.

ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో అర్ధనగ్న వీడియో చూడాలంటే నగదు చెల్లించి సబ్​ స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటూ ప్రచారం చేసుకుంటున్న యాంకర్‌ విష్ణుప్రియ భీమినేనిపై విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్​లో ఏఐఎస్‌ఎఫ్ నాయకులు ఫిర్యాదు చేశారు. పలు షోల్లో అందరినీ నవ్వించే విష్ణుప్రియ కాసులకు కక్కుర్తి పడి అర్ధనగ్న వీడియోలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలవాలి కానీ ఇలా ప్రకటనలు చేసి సమాజానికి ఏం సందేశం ఇస్తోందని ఏఐఎస్​ఎఫ్ నాయకులు ప్రశ్నించారు. వెంటనే విష్ణుప్రియ ఇన్​స్టాగ్రామ్ ఖాతాను బ్లాక్​ చేయాలని డిమాండ్​ చేశారు. క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలిని అన్నారు. ఏఐఎస్‌ఎఫ్‌ నాయకులు దీపక్, సిద్దు, మనోజ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఇలా పట్టించేలా వ్యవహరించడం సరికాదు: సామాజిక మాధ్యమాల్లో బాధ్యతాయుతంగా ఉండాల్సిన విష్ణుప్రియ డబ్బు కోసం అశ్లీలతను ప్రోత్సహించడం దురదృష్టకరమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తన ఇన్​స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో అర్ధనగ్న వీడియోలు చూడాలంటే రూ.399 చెల్లించి సబ్ స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని ఆమె ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. యువతను తప్పుదోవ పట్టించేలా వ్యవహరించడం సరికాదన్నారు. వెంటనే విష్ణుప్రియ ఇన్​స్టాగ్రామ్ అకౌంట్​ను బ్లాక్ చేసి, ఆమెపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఏఐఎస్‌ఎఫ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఎం.సాయికుమార్, తదితరులు ఏసీపీ భానును కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు.

గతంలో కూడా పలు విమర్శలు: ఏఐఎస్‌ఎఫ్ నాయకుల ఫిర్యాదును స్వీకరించిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఆమె సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన కంటెంట్‌ను పరిశీలించి, అది చట్టవిరుద్ధంగా ఉందా లేదా అనే అంశంపై విచారణ చేస్తామని చెప్పారు. గతంలో కూడా విష్ణుప్రియ సోషల్ మీడియాలో పలు విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. అయితే, అప్పట్లో అవి ఆమె వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ అని కొందరు మద్దతు తెలిపినప్పటికీ, ఇప్పుడు సబ్‌స్క్రిప్షన్ చేసుకోవాలంటూ ప్రచారం చేయడంతో ఆమెపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో విరుచుకుపడుతున్నారు. అయితే, ఈ వివాదంపై విష్ణుప్రియ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు.

