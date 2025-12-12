జూపార్కు ఏరియాలో ఉంటున్నారా? - అయితే జాగ్రత్త!
జూపార్కు పరిసరాల్లో విరివిగా వ్యాపారుల బొగ్గు వినియోగం - అధికారులు హెచ్చరించినా పట్టించుకోని వైనం - శీతాకాలంలో విపరీతంగా పెరుగుతున్న కాలుష్యం
Published : December 12, 2025 at 8:14 PM IST
Air Pollution Levels In Hyderabad : దేశంలో ప్రముఖ నగరాల్లోని గాలిలో సూక్ష్మ ధూళి కణాల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉంది. హైదరాబాద్లోనూ ఇటీవల ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్(ఏక్యూఐ)లో 160 నుంచి 200 దాకా నమోదవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇది పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యానికి నిదర్శనం. నగరంలోని జూపార్కు ప్రాంతంలో ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరులకు బదులుగా కాలుష్యానికి కారణమయ్యే కట్టెలు, బొగ్గులను విపరీతంగా మండిస్తున్నారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో కంటికి కనిపించని, ఊపిరి సలపనివ్వని అతి సూక్ష్మ ధూళి కణాల స్థాయి గణనీయంగా పెరిగింది.
పెడచెవిన పెడుతున్న వ్యాపారులు : ఈ విషయంపై కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (పీసీబీ), పర్యావరణ పరిరక్షణ, శిక్షణ, పరిశోధన సంస్థ (ఈపీటీఆర్ఐ)ల అధికారులు పలుమార్లు వ్యాపారులను హెచ్చరిస్తున్నా వారిలో ఎలాంటి స్పందనా లేదు. పెద్ద బిర్యానీ హోటళ్లు, నాన్రోటీ హోటళ్లతో పాటు ఇతర ఆహార వ్యాపార కేంద్రాలు, లోహ ఉత్పత్తుల తయారీ, ఆభరణాల తయారీ, గాజుల తయారీల్లో వ్యాపార సౌలభ్యం కోసం విరివిగా కట్టెలు, బొగ్గులను ఉపయోగించి ఆ ప్రాంతంలో వాయు నాణ్యతను దెబ్బతీస్తున్నారు.
బొగ్గుతో మరింత కాలుష్యం : పెట్రోల్, డీజిల్ వంటి ఇంధనాల కన్నా బొగ్గును మండించడంతో ఏర్పడే కాలుష్యం తీవ్రమైంది. దీని ద్వారా గాలి, నేల, నీరు మూడింటిపై ప్రభావం పడుతుంది. ఇది వెలువరించే గాలిలో 40 నుంచి 50 శాతం కార్బన్గా గాలిలోకి పొగ రూపంలో విడుదలవుతుంది. దీంతో పాటు పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్(పీఎం) 10, 2.5, బెంజీన్, ఫార్మాహైల్డ్ వంటి హానికారక వాయువులు కూడా వెలువడతాయి. వీటిని దీర్ఘకాలం పీల్చుకోవడం వలన (సీవోపీడీ, ఆస్తమా) వంటి శ్వాసకోస వ్యాధులు, గుండె జబ్బులు, లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే ప్రమాదాలున్నాయి.
కంటికి కనిపించవు : గాలిలో పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ (పీఎం) 10 అంటే, సూక్ష్మ కణాల వ్యాసం. ఒక సాధారణ మానవుని వెంట్రుక వ్యాసాన్ని తీసుకుంటే, అది 50 నుంచి 70 మైక్రోమీటర్లు ఉంటుంది. కానీ గాలిలో కలిసి పోతున్న సూక్ష్మ కణాల ఈ పీఎం వ్యాసం కేవలం 10 మైక్రోమీటర్లు మాత్రమే ఉంటుంది. మనం వాటిని చూడలేం. శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తుల నుంచి రక్తంలోకి కలిసిపోయి ఆరోగ్యంపై దుష్ప్రభావాలను చూపుతాయి.
శీతాకాలంలో తీవ్రంగా : ఏడాది పొడవునా నగరంలోని గాలిలో పీఎం స్థాయి అధికంగానే ఉంటుంది. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్(డబ్ల్యూహెచ్వో) నిబంధనల ప్రకారం ఘనపు మీటరు గాలిలో పీఎం స్థాయి 10 నుంచి 40 మైక్రోగ్రాముల వరుకు మాత్రమే ఉండాలి. కానీ, జూపార్కు ప్రాంతంలో జనవరి నెలలో 181, ఫిబ్రవరిలో 158, మార్చిలో 157గా నమోదవుతోెంది. మిగతా నెలల్లో క్రమంగా సగటున 90 మైక్రోగ్రాములుగా నమోదై, వార్షికంగా 105గా నమోదవుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఇలా నివారించవచ్చు : గాలిలో వాయువులు విడుదల చేసే వనరులను పూర్తిగా తగ్గించాలి. బొగ్గు, కట్టెలకు బదులుగా ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి సారించాలి. ఎల్పీజీ సిలిండర్లను ఉపయోగించాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఇండక్షన్లను వినియోగించాలి. పొగను తగ్గించే రాకెట్ స్టవ్, బయో గ్యాస్ వంటివి వాడాలి.
|ఒక కేజీ బొగ్గు మండించడం ద్వారా వెలువడే కాలుష్యం
|ఉద్గారాలు
|పరిమాణం(గ్రాముల్లో)
|పీఎం 2.5
|08 - 15
|కార్బన్ మోనాక్సైడ్
|80 - 150
|మీథేన్
|05 - 12
|బెంజీన్
|01 - 03
