దీపావళి ఎఫెక్ట్ - హైదరాబాద్లో మరింత పెరిగిన వాయు కాలుష్యం
Hyderabad Air Quality Index Deteriorated : దీపావళి పండుగ ప్రభావంతో హైదరాబాద్లో గాలి నాణ్యత క్షీణించింది. ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 160 పాయింట్లుగా నమోదైంది.
Published : November 9, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : November 9, 2026 at 12:26 PM IST
హైదరాబాద్ నగరంపై దీపావళి పండుగ ప్రభావం పడింది. పలుచోట్ల పెద్దఎత్తున బాణాసంచా కాల్చడంతో నగరంలో గాలి కాలుష్యం ఒక్కసారిగా పెరిగింది. దీంతో హైదరాబాద్లో వాయు నాణ్యత మరింత పడిపోయింది. ఏక్యూఐ (ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్) 160 పాయింట్లుగా నమోదైంది. ఇది అనారోగ్యకరమైన సూచీ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం!
వాయు కాలుష్యం వల్ల వెలువడిన సూక్ష్మధూళి కణాలు గాలిలో ఉంటాయి. వాటిని పీల్చినప్పుడు అని నేరుగా శ్వాసకోశ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే కంటి ఆరోగ్యాన్ని కూడా క్షీణించేలా చేస్తాయంటున్నారు. ఈ కణాలు ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లి ఆస్తమా, గుండె జబ్బులకు కారణం అవుతాయని వివరిస్తున్నారు. వీటితోపాటు ఎలర్జీలు, కండ్ల కలకలకు దారితీస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులు, వృద్ధులకు ప్రమాదకరంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.