విస్తృతంగా మొక్కల పెంపకం - తిరుపతిలో మెరుగుపడిన గాలి నాణ్యత

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 3:23 PM IST

Air Quality Improved in Tirupati : తిరుపతి విద్యా సంస్థల్లో గత కొన్నేళ్లుగా విస్తృతంగా చేపట్టిన మొక్కల పెంపకం స్థానికంగా పర్యావరణ సంరక్షణ, కాలుష్య నియంత్రణలో గణనీయమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. గాలి నాణ్యతను మెరుగు పరచడంతోపాటు ఉష్ణోగ్రతలను తగ్గిస్తున్నాయి.

గాలి కాలుష్య నియంత్రణ :

  • వేలాది వృక్షాలు డస్ట్‌ పార్టికల్స్, పొగ, వాయు కాలుష్య కారకాలు (ఎన్‌ఓ-2, ఎస్‌ఓ-2) నియంత్రించి గాలి నాణ్యతను మెరుగు పరుస్తున్నాయి.
  • తిరుపతిలో గాలి నాణ్యత సూచీ గత దశాబ్దంలో మెరుగుపడింది. గ్రీన్‌ క్యాంపస్‌ ప్రోగ్రామ్‌లు సహకరించాయి.
  • ఐసర్, ఎస్వీయూ, ద్రవిడియన్‌ విద్యా సంస్థలు విస్తృత హరిత వాతావరణాన్ని కల్పించాయి.
  • ఇవి నీడ, తేమతో రెండు నుంచి ఐదు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలను తగ్గిస్తాయి.
  • నీటి పరిరక్షణ, మట్టి సంరక్షణ
  • వృక్షాల వేర్లు మట్టిని కదలకుండా ఉంచి వర్షపు నీటిని గ్రహించడంలో సహాయపడతాయి.
  • హిల్‌ స్లోప్స్‌ వద్ద ఉన్న విద్యా సంస్థలు వృక్షాల కారణంగా మట్టి క్షీణతను తగ్గించాయి.

ప్రయోజనాలు ఇవే :

గాలి శుద్ధి: సీఓ-2, పీఎం ఇతర కాలుష్యకాలు తగ్గింపు

ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ: హీట్‌ ఐలాండ్‌ ప్రభావం తగ్గడం

జీవ వైవిధ్య పెంపు: పక్షులు, పురుగులు, చిన్న జంతువుల నివాసం

సామాజిక అవగాహన: పర్యావరణ పరిరక్షణలో విద్యార్థుల్లో చైతన్యం

విద్యా సంస్థ - ప్రత్యేకత

శ్రీ వేంకటేశ్వర వర్సిటీ - వేలాది వృక్షాలు, వైద్య, దేశీయ జాతి

ద్రవిడియన్‌ యూనివర్సిటీ - 75వేలకు పైగా చెట్లు, హరిత, ఆయుర్వేదం

పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ - 5 వేలకు పైగా వివిధ జాతుల చెట్లు

ఐఐఎస్‌ఈఆర్‌ తిరుపతి - స్థానిక జాతివృక్షాలు, బయోడైవర్సిటీ పెంపు

రీజినల్‌ సైన్స్‌ సెంటర్‌ - 2,500కుపైగా చెట్లు, ‘టాగ్‌ ఎ ట్రీ’ కార్యక్రమం

అన్నమాచార్య ఇనిస్టిట్యూట్‌ - ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ద్వారా రెగ్యులర్‌ ప్లాంటేషన్‌

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు - పెద్ద స్థాయిలో విభిన్న జాతుల మొక్కలు

తిరుపతిలో వాయు నాణ్యత సూచీలు (పీఎం-10 స్థాయి) :

సంవత్సరం సైన్స్ రీజినల్ సెంటర్మున్సిపల్ ఆఫీసుఆర్​ఓ, తిరుపతిఎస్వీయూ గెస్ట్ హౌస్
2020364736 36
202141 524444
202240564848
20234659 5061
2024446145 45
2025(జులై)415555 59
సగటు415544 49
స్టాండర్డ్60606060

Action Plan to Harithandhra Pradesh: మరోవైపు హరితాంధ్రప్రదేశ్‌ లక్ష్యంగా పచ్చదనం పెంచేందుకు సామాజిక వన విభాగం ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఇందులో భాగంగా రైతుల పొలాల్లో, జనావాసాల మధ్య భారీగా మొక్కలు నాటాలని నిర్ణయించారు. ఒక్కో రైతుకు వంద మొక్కల చొప్పున ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలని నిశ్చయించారు.

పట్టాదారుపాసుపుస్తకం, ఆధార్‌ ఉంటేనే: పట్టాదారు పాసుపుస్తకంతో పాటు ఆధార్‌కార్డు ఉన్న రైతులకు మొక్కలు పంపిణీ చేస్తారు. ఇళ్లు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ఇతర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పెంచుకునే వారికి ఉచితంగా మొక్కలు పంచుతారు. ప్రైవేటు పరిశ్రమలు, ఇతరత్రా వాటికి మాత్రం బ్యాగు సైజు 4-7 ఉంటే రూ.5, 5-9 బ్యాగుకు రూ.8, 6-12 బ్యాగుకు రూ.10 చొప్పున సొమ్ము చెల్లించాలి. మొక్కలు కావాల్సిన వారు నంబరులో 83175 72080 సంప్రదించాలి.

మొక్కల సంరక్షణే ముఖ్యం: మొక్కలు నాటడం ఎంత ముఖ్యమో వాటిని సంరక్షించడం అంతే ముఖ్యమని సామాజిక వన విభాగం డీఎఫ్‌వో దివాకర్‌ తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 'చెట్లను కొట్టేయొద్ధు - సంరక్షిద్దాం' అన్న నినాదంతో పచ్చదనం పెంచేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకారం అందించాలని సూచించారు.

భారత్​లోనే అత్యధిక కాలుష్య నగరాలు! టాప్​-20 సిటీల్లో 13 మనవే

గుంటూరులో పెరిగిన వాయు కాలుష్యం - నానాటికీ తగ్గిపోతున్న గాలి నాణ్యత

