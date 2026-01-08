మీ పట్టణంలో గాలి నాణ్యత ఎలా ఉంది? - త్వరలో మీరే తెలుసుకోవచ్చు!
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 17 చోట్ల 40 ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ స్టేషన్లు - లక్షకు పైగా జనాభా ఉన్న పట్టణాలు, నగరాల్లో ఏర్పాటు - హైదరాబాద్లో 13 చోట్ల నిరంతరం కాలుష్య లెక్కల నమోదు
January 8, 2026
Air Quality Monitoring Stations in Telangana : దేశ రాజధాని దిల్లీలో వాయు కాలుష్యం రోజురోజుకీ ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తోంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని గాలి నాణ్యత పడిపోతోందన్న ఆందోళనలు తీవ్రంగా వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మనం పీలుస్తున్న గాలి స్వచ్ఛంగానే ఉందా? అది నిజంగానే ఊపిరి పోస్తోందా? లేదా అందులో అప్రమత్తం కావాల్సిన స్థాయిలో కాలుష్యం ఉందా? అసలు తెలంగాణలోని నగరాలు, పట్టణాల్లో ఏయే సమయాల్లో ఎంత కాలుష్యం నమోదవుతోంది? ఈ ప్రశ్నలకు ప్రస్తుతం సమాధానాలు ప్రభుత్వం దగ్గర తూతూమంత్రంగా మొక్కుబడిగానే ఉంటున్నాయి. రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్తో పాటు కొన్ని నగరాలు, పట్టణాల్లోనే పరిమితంగా ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. ఇకపై చిన్న పట్టణాల్లోనూ వాయు కాలుష్య లెక్కల్ని తెలుసుకునే అవకాశం రాబోతుంది. లక్షకుపైగా జనాభా ఉన్న పట్టణాలు, నగరాల్లో గాలి నాణ్యతను పర్యవేక్షించే కేంద్రాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.
గ్రేటర్లో నెట్వర్క్ బలోపేతం : హైదరాబాద్లో జనాభా, వాహనాలు, పరిశ్రమలు భారీగా పెరుగుతుండటంతో వాయు కాలుష్యం ఏటేటా తీవ్రంగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లోని 13 ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ (ఏక్యూఎమ్) స్టేషన్లను నిరంతర గాలి నాణ్యత పరిశీలన కేంద్రాలు (కంటిన్యూయస్ ఆంబియంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ సిస్టమ్- సీఏఏక్యూఎంఎస్)గా మార్చాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఏక్యూఎమ్లను సాధారణ గాలి నాణ్యత పరిశీలించే కేంద్రాలుగా పిలుస్తారు. ఇవి ఉన్న ప్రాంతాల్లో రోజూ సగటు కాలుష్యం లెక్కలు మాత్రమే రికార్డు చేస్తారు. కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నివేదికల రూపంలోనే వివరాలు తెలుస్తాయి.
కాలుష్య వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు : సాధారణ కేంద్రాలను సీఏఏక్యూఎంఎస్లుగా మార్చడం వల్ల గాలి నాణ్యతను 24 గంటలూ రియల్ టైమ్ లెక్కల్లో కొలుస్తారు. దీని ఫలితంగా ఉదయం, సాయంత్రం, రాత్రి ఏ సమయంలో ఎప్పుడెంత కాలుష్యం ఉందనే విషయాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే కాలుష్యం ప్రమాదస్థాయికి చేరగానే అటు అధికారులు, ఇటు ప్రజలు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. తద్వారా పరిశ్రమలను తనిఖీలు చేయడం తదితర చర్యలు తీసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఆస్కారం ఉంటుంది. ప్రజలు కూడా ఆయా సమయాల్లో ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడటానికి ఈ సమాచారం ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది.
కొత్తగా ఏర్పాటు కొన్నింట్లో విస్తరణ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 17 పట్ణణాలు, నగరాల్లో కొత్తగా 40 ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(పీసీబీ) నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇవి కార్యరూపంలోకి దాల్చితే గాలి నాణ్యతను పర్యవేక్షించడం విస్తృతమవుతుంది. పలు పట్ణణాల్లో కొత్తగా ఏర్పాటు కానుండగా, కొన్నిచోట్ల అధిక జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పటికే ఉన్న స్టేషన్ల సంఖ్యను పెంచనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
కీలక కాలుష్య సూచికలు : సాధారణంగా మనం పీల్చే గాలిలో దాదాపు 10 రకాల కాలుష్య సూచికలు ఉంటాయి. కొత్తగా ఏర్పడే ఎయిర్ క్వాలిటీ మానిటరింగ్ స్టేషన్లలో ఈ కాలుష్య సూచికలను నమోదు చేస్తారు. సూక్ష్మధూళి కణాలు పీఎం 10, అతి సూక్ష్మధూళి కణాలు పీఎం 2.5తో పాటు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ (ఎన్ఓ2), సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ (ఎస్ఓ2) వంటి గాలి కాలుష్య కారకాల తీవ్రతను కొలుస్తారు. ఈ నాలుగు కాలుష్య కారకాలే ప్రధానంగా శ్వాసకోశ వ్యాధులు, గుండె సంబంధిత సమస్యలకు ప్రధాన కారణాలుగా తయారవుతున్నాయి.
నగరాన్ని స్వచ్ఛంగా మార్చడానికే హిల్ట్ : దిల్లీలోని కాలుష్య తీవ్రతకు ఆప్ ఎమ్మెల్యేలు మాస్కులు ధరించి అసెంబ్లీకి వెళ్లడం అక్కడ కాలుష్య తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది. హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న పరిశ్రమలను ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు అవతలికి తరలించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం హిల్ట్ పాలసీని తీసుకువచ్చింది. హైదరాబాద్ మహానగరంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించి, నగరాన్ని స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకోవడానికి అనుగుణంగా ఉండే విధంగా చేయడమే ఈ పాలసీ ప్రధాన ఉద్దేశంగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
