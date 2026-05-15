హైదరాబాద్​ రోడ్లపై ఎక్కడపడితే అక్కడే 'చెత్త' మంటలు - ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారిన కాలనీల ప్రజలు

చెత్తను కాల్చడంతో పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం -ప్లాస్టిక్​ వ్యర్థాలతో వెలువడుతున్న హానికర రసాయనాలు - సరిగ్గా అమలు కాని తడి చెత్త, పొడి చెత్త కార్యక్రమం - చెత్తను కాల్చితే జరిమానా అంతంత మాత్రమే!

Baurning Trash Poisons The Air
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 12:15 PM IST

Baurning Trash Poisons The Air : ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో పరుగులు పెడుతున్న సమాజం నిర్లక్ష్యంతో వ్యవహరిస్తోంది. అసలే నగరంలో స్వచ్ఛమైన గాలి లభించక ఇబ్బందులు పడుతుంటే, కొందరు చేసే పనులకు ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు. చెత్త కనిపిస్తే చాలు రోడ్లు, చెరువులు, ఖాళీ స్థలాల్లో, వీధుల్లో, పార్కుల దగ్గర నిప్పంటించేస్తున్నారు. ప్రాణ వాయువును విషంలా మార్చేస్తున్నారు. రోడ్డు పక్కన పడే వ్యర్థాలు, ఊడ్చితే పేరుకుపోయిన చెత్తను వాహనాల్లో తరలించకుండా అక్కడే ఉంచుతున్నారు. దానికి నిప్పంటిస్తున్నారు. ఫలితంగా గాలి కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నారు.

చెత్తకు నిప్పంటించడం వల్ల వ్యర్థాల్లోని ప్లాస్టిక్, ఇతరత్రా హానికర రసాయనాలు మండి గాలిని విషతుల్యం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మూడు కార్పొరేషన్ల అధికారులు జరుగుతున్న ఘటనలపై దృష్టి కేంద్రీకరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అప్పుడే వ్యర్థాల సేకరణ, నిర్వహణ మెరుగుపడుతుంది.

చెత్తను కాల్చడం వల్ల జరిగే పరిణామాలు : చెత్తను బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కాల్చడం ద్వారా గాలిలో ఉండే పీఎం 2.5 రేణువులు సాధారణం కంటే 10 రెట్లు పెరుగుతాయి. ప్లాస్టిక్​ను కాల్చినపుడు క్యాన్సర్స్​కు కారణమయ్యే డయాక్సిన్లు, కార్బన్​ మోనాక్సైడ్, ప్యురాన్లు గాలిలోకి వ్యాపిస్తాయి. ఆస్థమా, బ్రాంకైటిస్ వంటి కేసులో కలుషిత గాలిని పీల్చడం ద్వారా వస్తున్నాయని వైద్యులు నిర్ధారిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కలుషితం అయిన ఈ వాయువులు భూతాపానికీ కారణమవుతున్నాయి.

కార్పొరేషన్లు ఇప్పటికైనా కళ్లు తెరవాలి : తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరంలో 2015లో 60 లక్షలకు పైగా చెత్త డబ్బాలను ఇంటింటికీ అందించింది. తడి, పొడి చెత్తలు వేరువేరు డబ్బాల్లో వేయాలని సూచించింది. కాకపోతే జీహెచ్​ఎంసీ ఈ విధానాన్ని 10 శాతం కూడా అమలు చేయలేకపోతోంది. నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఈ పని సక్రమంగా జరగడం లేదు. ప్రస్తుతం మూడు కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి. ఏప్రిల్​ 1న వచ్చిన "ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ" నిబంధనలు సరిగ్గా అమల్లోకి వచ్చి, నగర వాతావరణాన్ని కాపాడాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

మీరు ఈ పొగను పీల్చగలుగుతారా : ఇటీవల పటాన్​చెరు పారిశ్రామికవాడను సీఎంసీ కమిషనర్ జి.సృజన క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. అక్కడి కాలనీలో మండుతున్న చెత్తను గమనించి, వెంటనే ఐలా జోనల్ మేనేజర్, ఇతర అధికారులను పిలిపించారు. మీరైతే ఈ పొగను పీల్చగలుగుతారా అని అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి కారణమైన వారిని గుర్తించాలంటూ పోలీసులను ఆదేశించారు. గతంలో చెత్తను కాల్చుతున్నారని జీహెచ్​ఎంసీ 200 మందికి రూ.1000 వరకు జరిమానా విధించేది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం చెత్తను కాల్చే వారికి రూ.5 వేల నుంచి రూ.25 వేల జరిమానా విధించవచ్చు.

హైదరాబాద్​లో అధిక కాలుష్యం : డబ్ల్యూహెచ్​వో నిర్దేశించిన దాని ప్రకారం ఘనపు మీటరు గాలిలో సూక్ష్మ ధూళికణాలు 40 మైక్రోగ్రాములు (ఎంజీ) వరకూ ఉండవచ్చని తెలిపింది. నగరంలో దీనికి రెట్టింపు స్థాయిలో 82 నుంచి 88 ఎంజీల వరకూ నమోదవుతోందని పేర్కొంది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (సీపీసీబీ) పరిమితి 60 ఎంజీతో చూసినా ఇక్కడ వాయుకాలుష్యం దాదాపు 35 శాతం ఎక్కువగా ఉందని తెలిపింది. దక్షిణ భారతదేశంలో చెన్నై, బెంగళూరు వంటి నగరాల కన్నా హైదరాబాద్‌లోనే అధిక కాలుష్యం ఉన్నట్లు గణాంకాల ద్వారా తెలుస్తోంది.

శ్వాస సంబంధ వ్యాధులకు ఆస్కారం : చెత్తను ఎక్కువగా కాల్చడం ద్వారా గాలి కాలుష్యం అవుతుంది. దీంతో శ్వాసకోశ సంబంధ బాధితులు అధికంగా పెరుగుతున్నారు. ఉబ్బసంతో బాధపడే వారి ఊపిరితిత్తులకు అనుబంధంగా ఉండే గాలిగొట్టాలు మూసుకొని వాపు ఏర్పడుతుంది. అందువల్లే వారు శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతుంటారని డాక్టర్లు వివరిస్తున్నారు. ఈ సమస్యను పూర్తిగా నివారించలేకపోవచ్చు. కానీ తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే నియంత్రణలో పెట్టవచ్చని చెబుతున్నారు. శ్వాసకు సంబంధించిన రుగ్మతలతో బాధపడే వారు నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ఆరోగ్యం విషమించే పరిస్థితులుండవచ్చని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

