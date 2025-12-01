తెలంగాణలో పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం - హైదరాబాద్ కంటే ఆ ప్రాంతాల్లోనే అధికం
సీపీసీబీ, డబ్ల్యూహెచ్వో పరిమితులకు మించి సూక్ష్మ కణాలు - 10 నగరాలు, పట్టణాల్లో క్షీణిస్తున్న వాయు నాణ్యత
Published : December 1, 2025 at 9:17 AM IST
Air quality is Deteriorating in Ten Cities in Telangana : పలు ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్య తీవ్రత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. హైదరాబాద్ నగరం కంటే కొత్తూరు, రామగుండం తదితర ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం అధికంగా నమోదవుతోంది. నిజామాబాద్లో ఏడాదిలో 16.6 శాతం వాయు కాలుష్యం పెరిగిందంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సూక్ష్మ ధూళికణాల పరిమితి 2022లో 56 కాగా, అది 2023లో 60కి, 2024లో 71కి పెరిగింది. నిజామాబాద్ శివారు ప్రాంతం మామిడిపల్లి వద్ద రోడ్డు కోసం కంకర వేసి అలా వదిలేయడంతో ఎదురుగా ఏ వాహనం వస్తుందో కూడా కనిపించనంత ధూళి లేస్తోంది. మరికొన్ని పట్టణాల్లో వాయు కాలుష్యం ఏటికేడాది పెరుగుతోంది.
పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్య తీవ్రత : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్య తీవ్రత పెరుగుతోంది. గాలి నాణ్యత సూచీ క్షీణిస్తోంది. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు (పీసీబీ) గణాంకాల మేరకు 10 నగరాలు, పట్టణాల్లో కీలకమైన సూక్ష్మ ధూళి కణాల (పీఎం10) వార్షిక సగటు నిర్దేశిత పరిమితికి మించి దాటిపోయింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్వో) ప్రమాణాల ప్రకారం ఘనపు మీటరు గాలిలో ఉండాల్సిన మైక్రో గ్రాముల పరిమితి 40 కాగా, కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (సీపీసీబీ) ప్రకారం ఇది 60. అయితే పలు ప్రాంతాల్లో ఈ పరిమితులకు మించి 30-50 శాతం అధికంగా వాయు కాలుష్యం నమోదవుతోంది.
అక్కడ కాలుష్య నమోదు కేంద్రాలేవి? : రోజురోజుకు గాలి నాణ్యత క్షీణిస్తుండటానికి పరిశ్రమలు, అధ్వానమైన రహదారులు, అధిక వాహనాలు, ట్రాఫిక్ జామ్లు, నిర్మాణ వ్యర్థాలు, చెత్తను కాల్చడంతో పాటు పలుచోట్ల నిబంధనలు పాటించని రైస్ మిల్లులు కూడా కారణమవుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో కాలుష్య తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే కాలుష్య నమోదు కేంద్రాలను 10 ప్రధాన ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. కాలుష్య తీవ్రత అధికంగా ఉండే తాండూరు, మిర్యాలగూడ లాంటి పట్టణాల్లో ఈ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయనే లేదు.
10 నగరాలు, పట్టణాల్లో 2024లో సూక్ష్మ ధూళి కణాల తీవ్రత ఇలా :
(ఘనపు మీటరు గాలిలో మైక్రో గ్రామలు)
|ఎక్కడ
|ఎంతమేర
|కొత్తూరు
|91
|రామగుండం
|85
|పటాన్చెరు
|84
|హైదరాబాద్
|82
|కరీంనగర్
|79
|సంగారెడ్డి
|79
|ఖమ్మం
|72
|నిజామాబాద్
|71
|వరంగల్
|67
|నల్గొండ
|60
రైస్మిల్లులు జనావాసాలకు దగ్గరగా ఉండటంతో : రైస్ మిల్లుల నుంచి వెలువడే వాయు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేందుకు నిర్దేశిత పరికరాలు వాడాలి. కొంతమంది మిల్లర్లు పేరుకు వాటిని ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కరెంటు ఖర్చు తగ్గించుకునేందుకు ఉపయోగించడం లేదు. దీంతో ధాన్యం పొట్టు, ధూళి, పొగతో సమీప ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మిర్యాలగూడ పక్కనే ఉన్న యాద్గార్పల్లిలో 20కి పైగా రైస్మిల్లులు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా మేరకు నిబంధనలను గాలికి వదిలేశారన్న ఆరోపణలున్నాయి.
కాలూరు సమీపంలోని రైస్మిల్లుల నుంచి విపరీతమైన పొగ, ధూళి వస్తుండటం వల్ల ఈ విషయమై స్థానికులు నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. 2025లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సగటున అక్టోబర్ వరకు నమోదైన సూక్ష్మ ధూళికణాలు కనిష్ఠంగా 60, గరిష్ఠంగా 88 మైక్రో గ్రాములు. నవంబర్, డిసెంబరుల్లో నమోదయ్యే గణాంకాలను కలిపితే కాలుష్య తీవ్రత అనేది మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. వాహనాలు, పరిశ్రమలు విడుదల చేసే వ్యర్థాలు, పంట అవశేషాలు కాల్చడం లాంటివి వాయు కాలుష్యానికి కారణాలవుతున్నాయి.
