డేంజర్ అలర్ట్​ -​ హైదరాబాద్​లో స్వచ్ఛమైన గాలి లేదట!

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేగంగా క్షీణిస్తున్న గాలి నాణ్యత - హైదరాబాద్‌లో ఐదు రోజుల్లో 50% తగ్గుదల - తిరుపతిలో పది రోజుల్లోనే 150% క్షీణత - మున్ముందు మరింత ఆందోళనకరంగా వాయు కాలుష్యం

Air Pollution Increasing in Hyderabad
Air Pollution Increasing in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 9:04 AM IST

Updated : November 12, 2025 at 9:54 AM IST

Air Pollution Increasing in Hyderabad : పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాయు కాలుష్య తీవ్రతను పెంచుతున్నారు. హైదరాబాద్​, తిరుపతి, విశాఖపట్నం నగరాల్లో గాలి నాణ్యత వేగంగా పడిపోతోంది. ఈ పరిణామం మున్ముందు మరింత ఆందోళనకర స్థాయికి చేరుకోవచ్చని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తోంది. దేశంలోని 254 నగరాలు, పట్టణాల్లోని వాయు కాలుష్యాన్ని నిరంతరం నమోదుచేయడానికి ఆన్​లైన్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి.

గణనీయంగా పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం : అక్కడ నమోదయ్యే గాలి నాణ్యత సూచి (ఏక్యూఐ)ని కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (సీపీసీబీ) నిర్ధారించి ప్రతి 24 గంటలకు ఒకసారి బులెటిన్​ రూపంలో విడుదల చేస్తుంది. మంగళవారం సాయంత్రం విడుదలైన బులెటిన్​లో తెలుగు రాష్ట్రాలోని నగరాల్లో వాయు కాలుష్యం గణనీయంగా పెరిగినట్లు వెల్లడైంది.

హైదరాబాద్​లో నవంబరు 5వ తేదీన 68గా ఉన్న గాలి నాణ్యత సూచీ 11వ తేదీకి 102 పాయింట్లకు చేరుకుంది. జూపార్క్​(164), ఇక్రిశాట్​ (142), ఐడీఏ పాశమైలారం(136)లలో కాలుష్యం ఎక్కువగా నమోదవుతోంది. ఈ కాలుష్యం సమస్యతో ఊపిరితిత్తుల్లో సమస్యలు ఉన్నవారికి, ఆస్తమా, హృద్రోగ బాధితులకు అసౌకర్యం కలగవచ్చు. పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. దుమ్ము, పొగ ఉండే ప్రాంతాల్లో ఎక్కువసేపు ఉండొద్దని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

పాయింట్లకు అనుగుణంగా గ్రేడింగ్‌ : వాయుకాలుష్య లెక్కల్లో గాలి నాణ్యత సూచీలో నమోదయ్యే పాయింట్లే కీలకం. పాయింట్ల లెక్కలను బట్టి గాలి నాణ్యతకు గ్రేడింగ్​ ఇస్తారు. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

గుడ్​ (0-50) : గాలి నాణ్యత చాలా బాగున్నట్లు. ఆరోగ్యంపై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు.

సంతృప్తికరం (51-100) : గాలి నాణ్యత సంతృప్తికరంగా ఉన్నట్లు. పిల్లలు, వృద్ధులు, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలుండే వారికి కొంత వరకు అసౌకర్యంగా ఉంటుంది.

మధ్యస్థం (101-200) : ఊపిరితిత్తులు, గుండె సమస్యలు ఉన్నవారికి శ్వాసలో ఇబ్బందలు కలగవచ్చు.

పూర్​ (201-300) : ఈ వాతావరణంలో చాలామంది శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

వెరీ పూర్​ (301-400) : గాలి నాణ్యత అధ్వానంగా ఉన్నట్లు. దీర్ఘకాలం ఇలాంటి వాతావరణం కొనసాగితే శ్వాస సంబంధిత వ్యాధులొచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటాయి.

సివియర్​ (400+) : ఈ గాలి అత్యంత ప్రమాదకరం.

వాతావరణం బాగా చల్లగా ఉంటే ఇంట్లోనే ఉండాలి :

''వాతావరణం బాగా చల్లగా ఉంటే ఇంట్లోనే ఉండాలి. ఎండ వచ్చాకే బయటకు వెళ్లడం మంచిది. అవసరమైతే మంచి మాస్క్​ పెట్టుకుని వెళ్లాలి. ఆస్తమా, సీవోపీడీ వంటి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలున్నవారు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇన్​హేలర్​ను వాడేవారు క్రమం తప్పకుండా వినియోగించాలి. పొగతాగేవారు ఆ అలవాటును మానుకోవాలి. చలి వాతావరణంలో ఊపిరితిత్తులు రక్షణ వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గినప్పుడు గాలిలోని ధూళికణాలు ఐదారడుగుల ఎత్తులోనే ఉంటాయి. గాలిని పీల్చుకున్నప్పుడు అవి లోపలికి వెళ్లి ఊపిరితిత్తులను దెబ్బతీస్తాయి. కొన్నిసార్లు న్యుమోనియాకు దారితీసే ప్రమాదముంది. దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తుల సమస్యలున్నవారు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఇన్​ఫ్లూయెంజా టీకాను, ఐదేళ్లకోసారి న్యుమోకాకల్​ టీకాను వేయించుకోవాలి.'' -డాక్టర్‌ జీకే పరంజ్యోతి, సీనియర్‌ ప్రొఫెసర్‌

