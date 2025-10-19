ETV Bharat / state

శీతాకాలం చలితో పాటు వాయుకాలుష్యం పెరుగుతోంది - జాగ్రత్త

శీతాకాలంలో తగ్గనున్న గాలివేగం - వాయుకాలుష్య ఉద్గారాలు అధిక సమయం గాల్లోనే - ఊపిరితిత్తుల్లోకి ప్రవేశించి అనారోగ్యాలకు కారణంగా నిలుస్తున్న ఉద్గారాలు - వెల్లడించిన సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్​మెంట్ నివేదిక

Air Pollution In Winter Hyderabad
Air Pollution In Winter Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 11:00 AM IST

Air Pollution In Winter Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు పలు నగరాల్లో, పట్టణాల్లో శీతాకాలం వచ్చిందంటే వాతావరణం మార్పులు కారణంగా చాల మందికి జలుబు, దగ్గు వంటి శ్వాసకోశకు సంబంధించిన రోగాలు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా దమ్ముధూళి కారణంగా అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఈ చలికాలంలో వాయు కాలుష్యం కూడా ఏర్పడుతుందని సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్​మెంట్ సైతం ఇదే విషయాన్ని చెబుతుంది. వివరాల్లోకి వెళితే

చలికాలం నగరంలో వాయుకాలుష్యం గణనీయంగా పెరుగుతోంది. సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్​మెంట్ (సీఎస్​ఈ) సైతం అదే విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. గత మూడు సంవత్సరాల్లో చలికాలంలో పీఎం 2.5 (సూక్ష్మధూళికణాల) ఉద్గారాల స్థాయి పెరుగుతోందని, గాలివేగం తగ్గి వాయు కాలుష్య ఉద్గారాలు గాల్లోనే ఎక్కువ సమయం ఉంటున్నాయని వెల్లడించింది.

ఈ ప్రాంతాలువారు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : వెంట్రుక కన్నా మందంగా ఉండే ఈ కణాలు గాలి పీల్చినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లోకి ప్రవేశించి అనారోగ్య సమస్యలు కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొంది. ముఖ్యంగా పారిశ్రామికవాడల సమీపంలోని కాలనీలు, ట్రాఫిక్​లో నిత్యం ప్రయాణించే వాహనదారులు, నిర్మాణాలు జరిగే ప్రాంతాల వరు, డంపింగ్ యార్డులకు దగ్గరగా ఉండే వారు తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

వాయు నాణ్యతా సూచీ ఆధారంగా : గత సంవత్సరంతో పోల్చితే సోమాజిగూడ, ఇక్రిశాట్​లో పీఎం 2.5 స్థాయి 22 శాతం పెరిగింది. వాయు నాణ్యతా సూచీ ఆధారంగా ఈ పరిస్థితిని అంచనా వేస్తున్నారు. సూచీ 0 నుంచి 100 మధ్య నమోదైతే పెద్దగా ప్రభావం ఉండదు. అదే 101 నుంచి 300 వరకు నమోదయితే కాలుష్య తీవ్రత పెరుగుతున్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ లెక్కన గత సంవత్సరం శీతాకాలంలో సనత్​నగర్​ 42 రోజులు, పాశమైలారంలో అత్యధికంగా 71 రోజులు చలికాలంలో కాలుష్యం వణికించిందని సీఎస్​ఈ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ పరిమాణం పెరిగే అవకాశం : చలికాలంలో నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ పరిమాణం పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జనవరిలో జూపార్కులో 93 మైక్రోగ్రాములు నమోదు కాగా అంతకు ముందున్న పరిస్థితితో పోల్చితే 2.9 రెట్లు పెరిగిందని అంటున్నారు. పాశమైలారంలో 1.4 రెట్లు పెరిగి 43 మైక్రోగ్రాములు నమోదైందని నివేదిక వెల్లడించింది.

శీతాకాలంలో కాలుష్య నివారణకు నిపుణులు చెప్పే సూచనలివే :

  • వ్యక్తిగత వాహనాలను అత్యవసర సందర్భాల్లోనే వినియోగించాలి.
  • ప్రయాణాల కోసం వీలైనంత వరకు ప్రజా రవాణాను వ్యస్థను ఉపయోగించుకోవాలి.
  • ఆకులు, పాలిథిన్ వంటి వ్యర్థాల దహనాన్ని ప్రోత్సహించొద్దు.
  • వీలైనంత వరకు రీసైకిల్​ చేయగలిగే వస్తువులనే వినియోగించాలి.
  • పారిశ్రామికవాడలు, నిర్మాణ కార్యకలాపాలు, ట్రాఫిక్ కూడళ్లకు అతిసమీపంలో ఉండేవారు బయటకు వెళ్లినప్పుడు తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించాలి.
  • ఇంటి చుట్టూ మొక్కలు పెంచాలి.
  • కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి ప్రతి ఒక్కరం వీలైనంత కృషిచేయాలి. పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి.

గత నాలుగేళ్లగా (అక్టోబర్​ నుంచి జనవరి వరకు) చలి కాలుష్యంలో పీఎం 2.5 అత్యధిక స్థాయి ఘనపు మీటరు గాలిలో నిర్దేశిక సగటు 60 మైక్రోగ్రాములుగా నమోదైంది.

