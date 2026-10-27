భోగాపురం టూ బ్యాంకాక్ - ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ప్రారంభం
Bhogapuram to Bangkok Flight: భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సర్వీసుల సంఖ్య ఒక్కొక్కటిగా పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా మంగళవారం బ్యాంకాక్కు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ నాన్స్టాప్ సర్వీసు ప్రారంభమైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:30 PM IST
Bhogapuram to Bangkok Flight : భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి అంతర్జాతీయ, దేశీయ విమాన సర్వీసులు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఇక్కడ నుంచి దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాలకు విమానాలతో పాటు సింగపూర్కు అంతర్జాతీయ సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి. తాజాగా మంగళవారం బ్యాంకాక్కు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ నాన్స్టాప్ సర్వీసు ప్రారంభమైంది. మరోవైపు దిల్లీకి ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ విమాన సేవలూ పునఃప్రారంభమయ్యాయి. దీంతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రయాణికులకు దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు మరింత సులభం కానున్నాయి.
బ్యాంకాక్కు వారంలో రెండు రోజులు: భోగాపురం నుంచి బ్యాంకాక్కు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ నాన్స్టాప్ విమాన సర్వీసును జీఎంఆర్ సీఈవో కన్వర్ బీర్ సింగ్ కారా మంగళవారం ప్రారంభించారు. తొలి విమాన ప్రయాణికులకు జీఎంఆర్ సీఈవో, సీసీఎస్ఓ బి.అచ్యుత రామరాజు టికెట్లు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు. విమానం ఇవాళ ఉదయం 11.25 గంటలకు బయలుదేరి సాయంత్రం 4.20 గంటలకు బ్యాంకాక్ చేరుకునేలా షెడ్యూల్ రూపొందించారు. వారంలో ప్రతి మంగళవారం, శుక్రవారం విశాఖ నుంచి బ్యాంకాక్కు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయని జీఎంఆర్ యాజమాన్యం తెలిపింది. నాన్స్టాప్ సర్వీసుతో సుమారు నాలుగు గంటల్లోనే వ్యవధిలోనే బ్యాంకాక్కు చేరుకునే అవకాశం లభించనుంది.
దిల్లీకి ఆకాశ విమాన సేవలు: భోగాపురం నుంచి దిల్లీకి ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ విమాన సర్వీసులు ఆదివారం ప్రారంభమయ్యాయి. భోగాపురం నుంచి ఉదయం 8.30 గంటలకు తొలి విమానం ప్రయాణికులతో దిల్లీకి బయలుదేరింది. ఈ సందర్భంగా జీఎంఆర్ సీఈవో, సీసీఏవో కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం తొలి ప్రయాణికులకు టికెట్లు అందజేశారు. మూడేళ్ల విరామం అనంతరం ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ విమాన సర్వీసులు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. దీంతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత ప్రజలకు దేశ రాజధాని ప్రయాణం మరింత సులభమైంది.
ప్రస్తుతం భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరుకు దేశీయ విమానాలతోపాటు సింగపూర్, బ్యాంకాక్కు అంతర్జాతీయ సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి. కొత్త సేవలతో విమానాశ్రయంలో రాకపోకలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
అర్నబ్ తుపాను ఎఫెక్ట్ - పలు రైళ్లను రద్దు చేసిన 'SCR'
"అర్నబ్" ఎఫెక్ట్ - తీర ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం