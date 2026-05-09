ప్రమాదకరస్థాయికి పడిపోతున్న గాలిలో తేమశాతం - దుష్ఫలితాలు ఇవే
రాష్ట్రంలో గాలిలో తగ్గిన తేమశాతం - ఫలితంగా ఎండ తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్న నిపుణులు - పిల్లలు, వృద్ధులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం - అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్న వైద్యులు
Published : May 9, 2026 at 9:18 AM IST
Air Humidity Decrease in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గాలిలో తేమ శాతం రోజురోజుకూ ప్రమాదకర స్థాయికి పడిపోతోంది. వారం రోజులుగా హైదరాబాద్ నగరంతోపాటు పలు జిల్లాల్లో కనిష్ఠ స్థాయికి చేరుకుంది. సాధారణంగా గాలిలో 50-60 శాతం తేమ ఉండాలి. ఆ మోతాదు కొనసాగినట్లయితేనే గాలి చల్లగా ఉంటుంది. కానీ, ఐదు రోజుల నుంచి 35-22 శాతాికే పరిమితం అయినట్లుగా ఐఎండీ నివేదిక తెలుపుతోంది. ఫలితంగా అనేక దుష్ఫలితాలు ఉంటాయని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల్లో హెచ్చుతగ్గులున్నప్పటికీ ప్రజలకు అంతగా ఉపశమనం లేకుండా ఉంది. గాలిలో తేమ శాతం తగ్గిపోవడం కారణంగా ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా అనిపిస్తోంది. దీంతో మూత్రపిండాల సంబంధిత వ్యాధులు, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఉన్నవారు వేడి తీవ్రతను తట్టుకోలేకపోతున్నారు.
నష్టాలు :
- గాలిలో తేమ శాతం సమపాళ్లలో లేనట్లయితే వేడి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొద్దిపాటి ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పటికీ దానికి రెట్టింపు వేడిని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
- చర్మం వేగంగా పొడి బారుతుంది. చిన్నారులు, వృద్ధులపై దీని ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. వీరిలో శ్వాస నాళాలు పొడిబారి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి.
- గాలిలో తేమశాతం తగ్గితే మొక్కలు, పూల ఉత్పత్తిపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
- చల్లదనం కోసం కూలర్లు, ఏసీలు, వినియోగం పెరగడం కారణంగా విద్యుత్ లోడ్ ఎక్కువవుతుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్లు ప్రమాదాలు చోటు చేసుకునే అవకాశముంది.
- తేలికపాటి గాలి ఉన్న ప్రదేశంలో అల్పపీడనం ఏర్పడి సమీప ప్రాంతాల్లోని మేఘాలు ఒక్కసారిగా అక్కడి చేరుతాయి. ఈ ప్రభావంతో క్యుమినో నింబస్ మేఘాలు ఏర్పడి ఆకస్మికంగా వర్షాలు కురిసి పలు రకాల నష్టాలకు కారణమవుతాయి.
|ఐదు రోజులుగా రాష్ట్రంలో తేమ శాతం ఇలా
|ప్రాంతం
|శని
|ఆది
|సోమ
|మంగళ
|బుధ
|ఆదిలాబాద్
|30
|29
|45
|30
|42
|భద్రాచలం
|46
|55
|39
|47
|4
|హనుమకొండ
|30
|42
|31
|39
|28
|హైదరాబాద్
|22
|22
|23
|29
|39
|ఖమ్మం
|33
|39
|36
|36
|42
|మహబూబ్నగర్
|23
|33
|29
|29
|30
|మెదక్
|46
|46
|50
|49
|54
|నల్గొండ
|22
|29
|24
|28
|30
|నిజామాాబద్
|22
|20
|20
|21
|29
|రామగుండం
|30
|27
|34
|26
|44
కారణాలు :
- రోజురోజుకూ చెట్లు తగ్గిపోతుండటంతో సూర్యకిరణాలు భూమిని తాకి తిరిగి పరావర్తనం చెందేలా కాంక్రీట్ నిర్మాణాలు పెరుగుతున్నాయి.
- పట్టణీకరణ కూడా వేగంగా పెరగడం వల్ల భూమి త్వరగా వేడెక్కేందుకు కారణమవుతోంది.
- వాహనాల నుంచి వెలువడే కాలుష్యం పెరగడం వల్ల గాలి వేడెక్కి తేమ తగ్గుతోంది.
క్షీణిస్తున్న వాయు నాణ్యత : బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చెత్త దహనం చేయడం, నిర్మాణాల ద్వాారా వచ్చే దుమ్ము నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోకపోవడం, వాహన కాలుష్యం కారణంగా హైదరాబాద్ నగరంలో వాయునాణ్యత క్షీణిస్తోంది. ఈ పరిస్థితి ఇంకొన్నాళ్లు ఇలాగే కొనసాగినట్లయితే శరీరంలోని పలు అవయవాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడి అనారోగ్యం బారిన పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నగరంలో నమోదవుతున్న కాలుష్య ఉద్గారాల వార్షిక సరాసరిని పరిశీలించినట్లయితే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్- 50, (ఘనపు మీటరు గాలిలో) నైట్రస్ ఆక్సైడ్- 40, పీఎం 10- 60 మైక్రో గ్రాములుగా ఉంది. ఇందులో పీఎం 10, కార్బన్ మోనాక్సైడ్(ప్రమాదకరమైన వాయువు) పరిమితికి మించి నమోదవుతున్నట్టు వెల్లడైంది. మిగిలిన ఉద్గారాలు పెరగకుండా నిపుణులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో అధిక కాలుష్యం : ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలోనూ కాలుష్యం తీవ్రత పెరుగుతోంది. ఇటీవల ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్(ఏక్యూఐ)లో 160 నుంచి 200 దాకా నమోదవడం ఆందోళన కలిగించే అంశం. నగరంలోని జూపార్కు ప్రాంతంలో ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరులకు బదులుగా కాలుష్యానికి కారణమయ్యే బొగ్గులు, కట్టెలు విపరీతంగా మండిస్తున్నారు. ఫలితంగా ఆ ప్రాంతంలో కంటికి కనిపించని, ఊపిరి సలపనివ్వని అతి సూక్ష్మ ధూళి కణాల స్థాయి గణనీయంగా పెరిగింది. మరోవైపు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉంటోంది. దీని ప్రభావం మానవులు, పశుపక్ష్యాదులపై పడే అవకాశముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
