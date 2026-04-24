వ్యాధి లక్షణాలు లేకున్నా బయటపడిన కిడ్నీ క్యాన్సర్ - విజయవంతంగా తొలగించిన ఏఐఎన్​యూ డాక్టర్లు

సాధారణ హెల్త్ చెకప్‌లో ఓ వ్యక్తికి ప్రాణాంతక కిడ్నీ క్యాన్సర్‌ గుర్తింపు - అప్రమత్తతతో ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డ 42 ఏళ్ల వ్యక్తి - కిడ్నీ క్యాన్సర్‌ను విజయవంతంగా తొలగించిన ఏఐఎన్​యూ వైద్యులు

Asymptomatic Kidney Cancer Surgery at AINU
Asymptomatic Kidney Cancer Surgery at AINU (ETV Bharat)
Published : April 24, 2026 at 6:22 PM IST

Asymptomatic Kidney Cancer Surgery at AINU : రోజు రోజుకు మన జీవన విధానంలో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దీంతో అనేక రకాల కొత్త రోగాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. వీటిని గుర్తించడంలో వైద్య పరీక్షలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఆరోగ్య పరీక్షల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండటం ప్రాణాలను కాపాడుతుందని మరోసారి నిరూపితమైంది. ఎటువంటి ముందస్తు లక్షణాలు లేకపోయినా సాధారణ హెల్త్ చెకప్‌లో ఓ వ్యక్తికి ప్రాణాంతక కిడ్నీ క్యాన్సర్‌ను గుర్తించనట్లు ఏషియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ (ఏఐఎన్​యూ) వైద్యులు పేర్కొన్నారు. రోగికి సరైన సమయానికి చికిత్స అందించి ప్రాణాలను కాపాడినట్లు వెల్లడించారు. అయితే రోగిలో ఎలాంటి ముందస్తు లక్షణాలు బయట పడలేదు. అలా అని అతడికి ధూమపానం వంటి అలవాట్లు కూడా లేవు. అయితే క్యాన్సర్ బయటపడింది.

Asymptomatic Kidney Cancer Surgery at AINU
Asymptomatic Kidney Cancer Surgery at AINU (ETV Bharat)

ధూమపానం అలవాటు లేకున్నా క్యాన్సర్​ : హైదరాబాద్​కు చెందిన 42 ఏళ్ల వ్యక్తికి ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు (బీపీ, షుగర్ వంటివి) లేవు. ధూమపానం అలవాటు కూడా లేదు. అయితే, ఇటీవల ఆయన సాధారణ మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్‌లో భాగంగా అబ్డామినల్ అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష చేయించుకున్నారు. దీని ఫలితంగా అతని ఎడమ కిడ్నీలో సుమారు 8 సెంటీమీటర్ల మేర పెరిగిన గడ్డ (మాస్)ను గుర్తించారు. దీంతో వెంటనే సీటీ స్కాన్ నిర్వహించగా అది కిడ్నీ క్యాన్సర్‌గా నిర్ధారణ అయ్యింది.

విజయవంతంగా సర్జరీ: ఏఐఎన్​యూ యూరాలజీ హెచ్‌ఓడి, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ శ్రీనివాస నారాయణం నేతృత్వంలోని వైద్యల బృందం ఆ రోగికి రాడికల్ నెఫ్రెక్టమీ (సర్జరీ ద్వారా కిడ్నీ తొలగింపు) నిర్వహించింది. పరీక్షల్లో అది 'క్లియర్ సెల్ రీనల్ సెల్ కార్సినోమా'గా తేలింది. ప్రస్తుతం రోగి పూర్తిగా కోలుకుని ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని వైద్యులు తెలిపారు.

నిశ్శబ్దంగా వచ్చే వ్యాధి: ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ శ్రీనివాస నారాయణం మాట్లాడుతూ పలు సూచనలు చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏటా దాదాపు 4.3 లక్షల కొత్త కిడ్నీ క్యాన్సర్ కేసులు నమోదవుతున్నాయని ఆయన అన్నారు. ఈ వ్యాధిని ముందుగా గుర్తించకపోవడానికి ప్రధాన కారణం 70 నుంచి 80 శాతం కిడ్నీ కణితులు ఎటువంటి లక్షణాలు లేకుండానే పెరుగుతాయని వెల్లడించారు. అయితే మూత్రంలో రక్తం రావడం, నడుము నొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే అది వ్యాధి ముదిరినట్లుగా గుర్తించాలని వివరించారు. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందస్తు పరీక్షలు చేయించుకోవడం చాలా ముఖ్యమని వెల్లడించారు.

  • రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్: ధూమపానం, ఊబకాయం, రక్తపోటు ఉన్నవారికి ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొందరిలో వంశపారంపర్యంగా కూడా రావచ్చు.
  • చికిత్స: చిన్న గడ్డలను 'పార్షియల్ నెఫ్రెక్టమీ' ద్వారా కిడ్నీని కాపాడుతూనే తొలగించవచ్చు. పెద్ద గడ్డలకు మొత్తం కిడ్నీ తొలగించాల్సి ఉంటుంది.

సైలెంట్ కిల్లర్స్ నుంచి కాపాడుకోండిలా : కనీసం ఏడాదికి ఒకసారైనా అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్ష చేయించుకోవడం వల్ల ఇలాంటి సైలెంట్ కిల్లర్స్ నుంచి ప్రాణాలు కాపాడుకోవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు, స్కానింగ్‌లో ఏవైనా తేడాలు కనిపిస్తే వెంటనే నిపుణులైన యూరాలజిస్టులను సంప్రదించాలని ఏఐఎన్​యూ యాజమాన్యం విజ్ఞప్తి చేస్తోంది.

"ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏటా దాదాపు 4.3 లక్షల కొత్త కిడ్నీ క్యాన్సర్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే 70 నుంచి 80 శాతం కిడ్నీ కణితులు ఎటువంటి లక్షణాలు లేకుండానే పెరుగుతాయి. మూత్రంలో రక్తం రావడం, నడుము నొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే అది వ్యాధి ముదిరినట్లు లెక్క. అందుకే ముందస్తు పరీక్షలు చాలా ముఖ్యం" - డాక్టర్ శ్రీనివాస నారాయణం, ఏఐఎన్​యూ యూరాలజీ హెచ్‌ఓడి, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

