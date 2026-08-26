బాలింతకు కిడ్నీలో 4సెం.మీ రాయిని సురక్షితంగా తొలగించిన ఏఐఎన్యూ వైద్యులు
గర్భధారణ సమయంలోనే కిడ్నీలో రాయిని గుర్తించిన వైద్యులు - జాగ్రత్తగా చికిత్స అందిస్తూ ప్రసవం అనంతరం సర్జరీ - సరైన సమయంలో సురక్షితంగా చేసే వైద్యమే ఎంతో మేలు చేస్తుందంటున్న వైద్యులు
Published : August 26, 2026 at 5:56 PM IST
AINU Rare Surgery to New Mother : గర్భధారణ సమయంలో 4 సెంటీమీటర్ల మేర పెద్ద కిడ్నీ రాయితో బాధపడుతున్న 27 ఏళ్ల మహిళకు ఏషియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ (AINU - ఐనూ) హాస్పిటల్ హైటెక్ సిటీ వైద్యులు విజయవంతంగా చికిత్స అందించారు. గర్భధారణ కాలమంతా ఆమె ఆరోగ్యాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తూ, కాన్పు పూర్తయ్యే వరకు ప్రధాన చికిత్సను వాయిదా వేసి, ప్రసవానంతరం రాయిని తొలగించారు.
గర్భధారణ సమయంలో ఆ మహిళకు ఎలాంటి తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపించలేదు. అయితే, మొదటి త్రైమాసికంలో చేసిన మూత్ర పరీక్షలలో పస్ సెల్స్, ప్రొటీనూరియా మరియు మైక్రోస్కోపిక్ బ్లడ్ కనిపించాయి. మూత్ర పరీక్షల (కల్చర్)లో ఈ కొలి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా బయటపడింది. ఏడో నెలలో చేసిన అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్లో ఆమె ఎడమ మూత్రపిండంలో దాదాపు 35 × 18 మిమీ పరిమాణంలో ఒక పెద్ద స్టాగ్హార్న్ కిడ్నీ రాయి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇది మూత్రపిండంలో సగానికి పైగా భాగాన్ని ఆక్రమించింది.
"గర్భధారణ సమయంలో అంత పెద్ద కిడ్నీ రాయి ఉండటం వల్ల శస్త్రచికిత్స విషయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం సవాలుగా మారింది. రాయి పరిమాణం, ఆకారం ఆందోళన కలిగించినప్పటికీ, బాధితురాలి ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంది. ఆమె పరిస్థితిని, గర్భధారణ దశను పరిగణనలోకి తీసుకుని, వెంటనే సర్జరీ చేయకుండా నిరంతర పర్యవేక్షణ (కన్సర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్)తో ముందుకు వెళ్లాలని ఐనూ వైద్య బృందం నిర్ణయించింది" - డాక్టర్ దీపక్ రాగూరి, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్
ఆ తర్వాత గర్భధారణ సురక్షితంగా సాగింది. సదరు మహిళ సిజేరియన్ ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ప్రసవం జరిగిన రెండు వారాల తర్వాత ఆమె తదుపరి పరీక్షల కోసం యూరాలజీ వైద్య బృందాన్ని సంప్రదించారు. కాన్పు తర్వాత చేసిన సీటీ స్కానింగ్లో ఆ రాయి పరిమాణం 41 × 27 మిల్లీమీటర్లుగా నమోదైంది. రాయి పరిమాణం పెద్దదిగా ఉండటంతో, కనీస ముప్పు ఉండే మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ పద్ధతి 'పెర్క్యుటేనియస్ నెఫ్రోలిథోటోమీ' (PCNL) ద్వారా దానిని తొలగించాలని వైద్యులు నిర్ణయించి విజయవంతంగా తొలగించారు. గర్భధారణ సమయంలో కిడ్నీ రాళ్లకు చికిత్స అందించేటప్పుడు అతి తొందరగా చేసే చికిత్స కంటే, సరైన సమయంలో సురక్షితంగా చేసే చికిత్సే ఎంతో మేలు చేస్తుందని వైద్యులు తెలిపారు.
"గర్భిణి ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉండి, తక్షణ అత్యవసర వైద్య చికిత్స అవసరం లేనప్పుడు, సరైన పర్యవేక్షణతో గర్భధారణను సురక్షితంగా ముందుకు తీసుకెళ్లవచ్చు. ప్రసవం పూర్తయ్యాక నిశ్చింతగా ప్రధాన చికిత్స చేయవచ్చు. అయితే, గర్భధారణ సమయంలో కిడ్నీ రాళ్లను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. నొప్పి, జ్వరం, మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా తల్లి ఆరోగ్యం క్షీణించడం వంటి సమస్యలు వస్తే మాత్రం తక్షణమే వైద్యులను సంప్రదించి అత్యవసర చికిత్స పొందాల్సి ఉంటుంది" - డాక్టర్ దీపక్ రాగూరి, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్
ఈ శస్త్రచికిత్సలో డాక్టర్ చలపతి రాజు, డాక్టర్ విశ్వజిత్ రెడ్డి, డాక్టర్ నీలం మరియు డాక్టర్ ఎల్. ఉదయ్ కుమార్ పాలుపంచుకున్నారు. ఇన్ఫెక్షన్ లేదా ఇతర సమస్యల ముందస్తు సంకేతాలను గుర్తించి వెంటనే సరైన చికిత్స అందించడానికి క్రమం తప్పకుండా వైద్య పర్యవేక్షణ (ఫాలో-అప్) చాలా అవసరమని వైద్య బృందం స్పష్టం చేసింది.
నాన్న ప్రేమకు సాటి లేదు : 16 ఏళ్ల యువ క్రికెటర్కు కిడ్నీ దానం చేసిన తండ్రి
రెండు మూత్రపిండాలు కలిసిపోయి 6 ఏళ్ల బాలుడికి అరుదైన వ్యాధి - శస్త్రచికిత్సతో నయం చేసిన ఏఐఎన్యూ వైద్యులు