ఏడాది బాలుడి కిడ్నీలో పెద్ద రాయి - శస్త్రచికిత్స లేకుండా తొలగించిన ఏఐఎన్యూ వైద్యులు
ఏడాది వయసున్న బాలుడి కిడ్నీలో 10 ఎంఎం రాయి - ఒక్క రక్తపుబొట్టు చిందకుండానే కిడ్నీలో రాయి తొలగింపు - హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని ఏఐఎన్యూ వైద్యుల అద్భుత విజయం
Published : April 8, 2026 at 4:03 PM IST
AINU Doctors Remove Kidney Stones Without Surgery : నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో వాతావరణ పరిస్థితులు, ఆహారపద్ధతులు, జీవన విధానంలో అనేక మార్పులు వచ్చాయి. దీంతో వయసుతో సంబంధం లేకుండానే అనేక వ్యాధులు ప్రతి ఒక్కరికీ వ్యాపిస్తున్నాయి. ఇదే తరహాలో సాధారణంగా పెద్దవారిలో కనిపించే కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు ఇప్పుడు పసిపిల్లో కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిని ఏడాది వయసున్న బాలుడి కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడటంతో వారు ఏఐన్యూ వైద్యులను సంప్రదించారు. ఇక్కడి వైద్యులు శస్త్రచికిత్స లేకుండానే దీనిని తొలగించారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
తాజాగా కర్ణాటకలోని బీదర్కు చెందిన ఏడాది వయసున్న బాలుడికి కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడ్డాయి. అయితే దీనిని ఎలాంటి శస్త్రచికిత్స లేకుండా, ఎటువంటి కోత లేకుండా కిడ్నీలోని 10 మిమీ రాయిని ఏఐఎన్యూ వైద్యులు తొలగించారు. హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ (ఏఐఎన్యూ) వైద్యులు అద్భుత విజయాన్ని సాధించారు.
కిడ్నీలో 10 ఎంఎం రాయి : బీదర్కు చెందిన ఒక ఏడాది బాలుడు విపరీతమైన ఏడుపు, మూత్రంలో రక్తం పడటం వంటి లక్షణాలతో బాధపడుతుండటంతో తల్లిదండ్రులు స్థానిక వైద్యులను సంప్రదించారు. పరీక్షల్లో బాలుడి ఎడమ కిడ్నీలో 10 మిల్లీమీటర్ల పరిమాణం ఉన్న రాయి ఉన్నట్లు తేలింది. తదుపరి చికిత్స కోసం బాలుడిని హైదరాబాద్లోని ఏఐఎన్యూ ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చారు.
అధునాతన చికిత్స 'ఈఎస్డబ్ల్యూఎల్': బాలుడు చాలా చిన్నవాడు కావడంతో సాధారణ సర్జరీ వల్ల కలిగే ఇబ్బందులను వైద్యులు దృష్టిలో ఉంచుకున్నారు. కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ గోపాల్ రాందాస్ తక్ నేతృత్వంలోని వైద్య బృందం అత్యాధునిక ఎక్స్ట్రాకార్పోరియల్ షాక్ వేవ్ లిథోట్రిప్సీ (ఈఎస్డబ్ల్యూఎల్) పద్ధతిని ఎంచుకుంది.
- కోత లేని వైద్యం : ఈ పద్ధతిలో ఎటువంటి సర్జరీ అవసరం లేదు. కేవలం 'లిథోట్రిప్టర్' యంత్రాన్ని ఉపయోగించి హై-ఎనర్జీ షాక్ వేవ్స్ ద్వారా రాయిని ఇసుక రేణువులంత చిన్న ముక్కలుగా పొడి చేశారు.
- సురక్షితం : అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్ ఉపయోగించడం వల్ల బాలుడికి రేడియేషన్ ముప్పు కలగకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు.
- అదే రోజు డిశ్చార్జ్ : చికిత్స జరిగిన కొద్ది గంటల్లోనే బాలుడు మామూలు స్థితికి వచ్చి పాలు తాగడం ప్రారంభించాడు. అదే రోజు డిశ్చార్జ్ కూడా చేశారు.
ఒక్క రక్తపు చుక్క కూడా చిందకుండానే : పిల్లల విషయంలో సర్జరీ వల్ల కలిగే గాయాన్ని తగ్గించడమే తమ ప్రాధాన్యత అని డా.గోపాల్ రాందాస్ తక్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఆధునిక పద్ధతి వల్ల ఒక్క రక్తపు చుక్క కూడా చిందకుండా, అత్యంత సురక్షితంగా రాయిని తొలగించగలిగామని తెలిపారు.
చిన్నారుల్లోనూ కిడ్నీ స్టోన్స్ : ప్రస్తుత సమాజంలో మారుతున్న కాలానికి తగ్గట్టు ఆహారపు అలవాట్లూ మారుతున్నాయి. దీంతో చిన్నారుల్లో కూడా కిడ్నీ స్టోన్స్ పెరుగుతున్నాయని ఏఐఎన్యూ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ప్రముఖ రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ మల్లికార్జున సి పేర్కొన్నారు. చిన్నపిల్లల్లో ఎండోస్కోపీ, లేజర్ వంటి పద్ధతులు వారి శరీర నిర్మాణానికి ఇబ్బంది కలిగించవచ్చని తెలిపారు. అలాంటి సమయాల్లో ఈఎస్డబ్ల్యూఎల్ అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గమని వెల్లడించారు.
"ప్రస్తుత కాలంలో మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల చిన్నారుల్లో కూడా కిడ్నీ స్టోన్స్ పెరుగుతున్నాయి. చిన్నపిల్లల్లో ఎండోస్కోపీ, లేజర్ వంటి పద్ధతులు వారి శరీర నిర్మాణానికి ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. అటువంటి సమయాల్లో ఈఎస్డబ్ల్యూఎల్ అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం" - డాక్టర్ మల్లికార్జున సి, ఏఐఎన్యూ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ప్రముఖ రోబోటిక్ సర్జన్
నెల రోజుల తర్వాత నిర్వహించిన పరీక్షల్లో బాలుడి కిడ్నీలో రాయి పూర్తిగా తొలగిపోయిందని, అతను ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడని వైద్యులు ధృవీకరించారు. డాక్టర్ పూర్ణచంద్ర రెడ్డి, డాక్టర్ మల్లికార్జున సి, మిస్టర్ దేశ్పాండ్యా హేమేశ్లతో కూడిన నిపుణుల బృందం ఈ చికిత్సలో పాలుపంచుకుంది.
కెన్యా మహిళకు హైదరాబాద్లో కొత్త జీవితం - AINU హైటెక్సిటీలో విజయవంతమైన కిడ్నీ మార్పిడి
మూత్రనాళం సన్నబడిన రోగికి ఏఐఎన్యూలో శస్త్రచికిత్స - 12ఏళ్ల సమస్యకు పరిష్కారం