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రెండు మూత్రపిండాలు కలిసిపోయి 6 ఏళ్ల బాలుడికి అరుదైన వ్యాధి - శస్త్రచికిత్సతో నయం చేసిన ఏఐఎన్‌యూ వైద్యులు

బాలుడికి అరుదైన ఫ్యూజ్డ్ కిడ్నీ శస్త్రచికిత్స - కీహోల్ సర్జరీ ద్వారా కిడ్నీ క్యాన్సర్ గడ్డ తొలగింపు - ఏఐఎన్‌యూ (AINU) వైద్యుల ఘనత

AINU Doctors
AINU Doctors (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 6:40 PM IST

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AINU Doctors Removed a Kidney Cancer Tumor : పుట్టుకతోనే వచ్చే అత్యంత అరుదైన ‘క్రాస్డ్ ఫ్యూజ్డ్ ఎక్టోపిక్ కిడ్నీ’ (రెండు మూత్రపిండాలు కలిసిపోయి, శరీరంలో ఒకే వైపున ఉండే స్థితి) సమస్యతో బాధపడుతున్న ఆరేళ్ల బాలుడికి హైదరాబాద్‌లోని ఏషియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ (ఏఐఎన్‌యూ) వైద్యులు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ (కీహోల్) విధానంలో బాలుడి కిడ్నీలోని క్యాన్సర్ గడ్డను తొలగించి, ఆరోగ్యకరమైన కిడ్నీ భాగాన్ని కాపాడారు.

అరుదైన ఫ్యూజ్డ్ కిడ్నీ : హైదరాబాద్‌కు చెందిన 6 ఏళ్ల బాలుడు రెండు రోజుల పాటు మూత్రంలో రక్తం పడటంతో తల్లిదండ్రులు ఏఐఎన్‌యూ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. పరీక్షలు నిర్వహించగా, బాలుడికి అరుదైన ఫ్యూజ్డ్ కిడ్నీ ఉండటంతో పాటు అందులో గడ్డ ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. ఇలాంటి అసాధారణ కిడ్నీ నిర్మాణంలో రక్తనాళాల అమరిక, మూత్ర నాళాల వ్యవస్థ చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుంది. సంప్రదాయ పద్ధతిలో సర్జరీ చేయడం ఎంతో ప్రమాదకరమైనది.

రక్త ప్రసరణ దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్తలు : ఈ సవాలును అధిగమించేందుకు సర్జరీకి ముందే త్రీ-డైమెన్షనల్ (3డీ) ఇమేజింగ్ ద్వారా బాలుడి రక్తనాళాల అమరికను వైద్యులు పూర్తిగా విశ్లేషించారు. సర్జరీ సమయంలో 'లాపరోస్కోపిక్ ఇంట్రాఆపరేటివ్ అల్ట్రాసౌండ్', 'ఐసీజీ ఫ్లోరోసెన్స్ ఇమేజింగ్' సాంకేతికతను ఉపయోగించి గడ్డ ఉన్న ఖచ్చితమైన ప్రాంతాన్ని గుర్తించారు. కేవలం ఆ క్యాన్సర్ గడ్డకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే నాళాలను మాత్రమే నియంత్రిస్తూ, చిన్న కీహోల్ రంధ్రాల ద్వారా గడ్డను విజయవంతంగా తొలగించారు. మిగిలిన ఆరోగ్యకరమైన కిడ్నీకి రక్త ప్రసరణ దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.

"ఇలాంటి అరుదైన కేసుల్లో ప్రతి రోగి శరీర నిర్మాణం భిన్నంగా ఉంటుంది. 3డీ రీకన్స్ట్రక్షన్, ఇంట్రా ఆపరేటివ్ అల్ట్రాసౌండ్ సాంకేతికత సాయంతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కిడ్నీని కాపాడుతూ క్యాన్సర్ గడ్డను తొలగించగలిగాం" - డాక్టర్ సయ్యద్ ఎండీ గౌస్, డైరెక్టర్ (రోబోటిక్స్ & మినిమల్ యాక్సెస్ యూరాలజీ, ఏఐఎన్‌యూ)

ప్రస్తుతం బాలుడు పూర్తిగా కోలుకుని, సాధారణ కిడ్నీ పని తీరుతో ఆరోగ్యంగా డిశ్చార్జ్ అయ్యాడని వైద్యులు తెలిపారు. ఏఐఎన్‌యూ రోబోటిక్, మినిమల్ యాక్సెస్ యూరాలజీ సర్జరీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సయ్యద్ ఎండీ గౌస్, ఎండీ డాక్టర్ మల్లికార్జున సి, కన్సల్టెంట్ యూరో-ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజేష్ కుమార్ రెడ్డి అడపాల బృందం ఈ అరుదైన శస్త్ర చికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది.

"కలిసిపోయిన కిడ్నీల నుంచి కణితిని తొలగించడం చాలా క్లిష్టమైన ప్రక్రియ. బాలుడి భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని, కిడ్నీ పని తీరును కాపాడుతూ ఈ కీహోల్ సర్జరీని పూర్తి చేశాం" - డాక్టర్ మల్లికార్జున, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చీఫ్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్, ఏఐఎన్‌యూ

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AINU REMOVED A KIDNEY CANCER TUMOR
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ఏఐఎన్‌యూలో క్యాన్సర్ గడ్డ తొలగింపు
AINU IN HYDERABAD

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