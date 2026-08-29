ఎమ్మెల్సీ మీర్జా రహమత్ బేగ్కు బిగ్ షాక్ - పార్టీ సభ్యత్వం రద్దు చేసిన ఎంఐఎం
ఎమ్మెల్సీ మీర్జా రహమత్ బేగ్ను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించిన మజ్లిస్ - పార్టీ సభ్యత్వాన్ని తక్షణమే రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన జాయింట్ సెక్రటరీ - మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారనే ఆరోపణలతో చర్యలు!
Published : August 29, 2026 at 10:36 AM IST
AIMIM expels Telangana MLC Mirza Rahhmat Baig : ఏఐఎంఐఎం ఎమ్మెల్సీ మీర్జా రహమత్ బేగ్పై ఆ పార్టీ అధిష్ఠానం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయన పార్టీ సభ్యత్వాన్ని తక్షణమే రద్దు చేసినట్లు పార్టీ జాయింట్ సెక్రటరీ ఎస్ఏ హుస్సేన్ అన్వర్ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. అలాగే తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసి వెంటనే శాసన మండలి ఛైర్మన్కు సమర్పించాలని ఆదేశించారు. 4 రోజుల క్రితం అత్తాపూర్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మీర్జా రహమత్ బేగ్ మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారనే ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో చర్యలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ ఆరోపణలే పార్టీ నిర్ణయానికి కారణమని ఎంఐఎం అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ప్రస్తుతం ఆయనపై పార్టీ తీసుకున్న చర్య రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
Mirza Rahmath Baig has been expelled from AIMIM with immediate effect. He must immediately submit his resignation to the Chairman of the Legislative Council.— AIMIM (@aimim_national) August 28, 2026
S A Hussain Anwar, Joint Secretary AIMIM
"మీర్జా రహమత్ బేగ్ను ఏఐఎంఐఎం నుంచి తక్షణమే బహిష్కరించడం జరిగింది. ఆయన వెంటనే శాసన మండలి ఛైర్మన్కు తన రాజీనామాను సమర్పించాలి" -ఎస్.ఎ. హుస్సేన్ అన్వర్, సంయుక్త కార్యదర్శి, ఏఐఎంఐఎం