ETV Bharat / state

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఏఐఎఫ్‌ఎంపీ గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ సమావేశం

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఏఐఎఫ్‌ఎంపీ గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ సమావేశం జరిగింది. ముద్రణ రంగంలో వస్తున్న సాంకేతికతను ప్రతినిధులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏఐఎఫ్​ఎంసీ ఈ సమావేశం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా ముద్రణా రంగానికి చెందిన ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు

AIFMP GOVERNING COUNCIL MEETING
రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2026 at 8:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

AIFMP Governing Council meeting at Ramoji Film City : ప్రింటింగ్ రంగంలో వస్తున్న టెక్నాలజీని ప్రతినిధులకు పరిచయం చేసేందుకు తెలంగాణ ఆఫ్‌ సెట్‌ ప్రింటర్స్‌ అసోసియేషన్‌ (టీవోపీఏ) ఆధ్వర్యంలో ఆల్‌ ఇండియా ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ మాస్టర్‌ ప్రింటర్స్‌ (ఏఐఎఫ్‌ఎంపీ) గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ సమావేశం ఏర్పాటు చేసినట్లుగా ఏఐఎఫ్‌ఎంపీ అధ్యక్షుడు సి.రవీందర్‌ రెడ్డి, టీవోపీఏ అధ్యక్షుడు డి.రాధాకృష్ణ తెలిపారు.

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో 2 రోజుల ఏఐఎఫ్‌ఎంపీ 274వ గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ సమావేశం శనివారం ప్రారంభమైంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ముద్రణ రంగానికి చెందిన ప్రతినిధులు, పబ్లిషర్లు, ఏఐఎఫ్‌ఎంపీ గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ సభ్యులు, మాజీ అధ్యక్షులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఏఐఎఫ్‌ఎంపీ వార్షిక నివేదికపై సమీక్షించారు. దేశంలో ముద్రణ పరిశ్రమ పరిస్థితి, సవాళ్లు, భవిష్యత్తు అవకాశాలపై వారు విస్తృతంగా చర్చించారు.

AIFMP GOVERNING COUNCIL MEETING
రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఏఐఎఫ్‌ఎంపీ గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ సమావేశం (ETV Bharat)

ముద్రణ రంగంలో వస్తున్న మార్పులపై చర్చ

ముద్రణ రంగంలో వస్తున్న సాంకేతిక మార్పులు, ఆధునిక ప్రింటింగ్‌ విధానాలు, పరిశ్రమ అభివృద్ధికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రతినిధులు తమ అభిప్రాయాలను తెలిపారు. తెలంగాణ ఆఫ్‌సెట్‌ ప్రింటర్స్‌ అసోసియేషన్‌ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 25 వేల మందికి పైగా ప్రింటర్లతో ప్రింటింగ్, ప్యాకేజింగ్‌ రంగంలో చురుకైన పాత్ర పోషిస్తోందని తెలంగాణ ఆఫ్ ​సెట్ ప్రింటర్స్ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.

'ఈనాడు' పత్రిక, కలోరమా ప్రింటర్స్‌ వార్తా పత్రికల ముద్రణ, వాణిజ్య ముద్రణ, ప్యాకేజింగ్‌ పరిశ్రమల్లో ల్యాండ్‌ మార్కు సంస్థలుగా నిలుస్తున్నాయని, తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఉపాధి కల్పనకు, ముద్రణ పరిశ్రమ వృద్ధికి కృషి చేస్తున్నాయని వివరించారు. సమావేశ ప్రాంగణంలో ఆధునిక ప్రింటింగ్‌ టెక్నాలజీ, అత్యాధునిక పరికరాలు, వివిధ ప్రింటింగ్‌ ఉత్పత్తులను వారు ప్రదర్శించారు.

మలయాళీలకు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ చూసే గోల్డెన్ ఛాన్స్- కేరళ విజన్‌తో ఎంఓయూ- ప్రత్యేక టూరిజం ప్యాకేజీలు

రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హాలీవుడ్‌ సినిమాలను గుర్తుచేసేలా గేమ్‌- సరికొత్త హంగులతో రూపకల్పన

TAGGED:

AIFMP GOVERNING COUNCIL MEETING RFC
AIFMP MEETING IN HYDERABAD
ఫిల్మ్​సిటీలో ఏఐఎఫ్​ఎంపీ సమావేశం
TG OFFSET PRINTERS ASSOCIATION
AIFMP GOVERNING COUNCIL MEETING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.