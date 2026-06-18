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ఇంజినీరింగ్​లో కొత్తగా 15 వేల సీట్లు - అనుమతులిస్తే రెండో విడత కౌన్సెలింగ్‌లో చేరే అవకాశం

కొత్తగా 15 వేలకు ఏఐసీటీఈ ఆమోదం - వాటికి అనుమతులివ్వాలని యాజమాన్యాల వినతి - రెండో విడత కౌన్సెలింగ్‌ నాటికే అవకాశం - రేపటి నుంచి తొలి విడత ప్రారంభం

15000 More Engineering seats in Telangana
15000 More Engineering seats in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 10:13 AM IST

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15000 More Engineering seats in Telangana : రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది కూడా బీటెక్​ సీట్ల సంఖ్య కొంత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీనిపై సీఎం రేవంత్​రెడ్డి తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. గత ఏడాది కన్వీనర్​, యాజమాన్య కోటా సీట్లు కలిపి 1,25,345 ఉన్నాయి. ఈసారి కొత్త కోర్సులు, ఇప్పటికే ఉన్న కోర్సుల్లో అదనపు సీట్ల కోసం పలు కళాశాలలు అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలికి దరఖాస్తు చేశాయి. ఆ ప్రకారం 15 వేల సీట్లను ఏఐసీటీఈ మంజూరు చేసింది. వాటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరభ్యంతర ధ్రువపత్రం (ఎన్​వోసీ) ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఆయా సీట్లకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ ఇప్పటికే సంబంధిత కళాశాలల యాజమాన్యాలు ప్రజాప్రతినిధులను కలిసి విన్నవించినట్లు సమాచారం. 'ఒకవైపు ప్రైవేట్​, డీమ్డ్​ వర్సిటీలు పెద్ద మొత్తంలో సీట్లు భర్తీ చేసుకుంటున్నాయి. మాకు మాత్రం సీట్లు పెంచడం లేదు. ఫీజులు కూడా పెంచకపోగా తగ్గిస్తున్నారు. ఇక బకాయిలూ ఇవ్వడం లేదు. మొత్తానికి మా కాళ్లు, చేతులు కట్టేస్తున్నట్లవుతోంది' అని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఆ బ్రాంచీలకు డిమాండ్​ పెరిగే అవకాశం : సర్కారు మాత్రం ఇప్పటికే కంప్యూటర్​ సైన్స్​, ఐటీ సంబంధిత బ్రాంచీల్లో 70 శాతం సీట్లున్నాయని, ఈసారి కోర్​ బ్రాంచీలకు కొంత డిమాండ్​ పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున మళ్లీ సీఎస్​ఈ సంబంధిత సీట్లు పెంచడం అవసరమా అన్న కోణంలో ఆలోచిస్తోంది. కాగా సాంకేతిక విద్యాశాఖ ఆయా వర్సిటీల నుంచి ఏ కళాశాల ఎన్ని అదనపు సీట్లు అడుగుతోంది? ఆ కళాశాలలో ప్రవేశాల తీరు, నాణ్యమైన విద్య అందించే పరిస్థితి తదితర అంశాలపై సమాచారం అడిగింది. దానిపై సమాచారం అందిన వెంటనే సమగ్ర నివేదికను ముఖ్యమంత్రికి సమర్పించనున్నారు.

తనిఖీ తర్వాతే : ఇప్పటి వరకు జేఎన్​టీయూహెచ్​, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలను తనిఖీ చేసినా, అవి గత సంవత్సరం బ్రాంచీలు, సీట్ల ఆధారంగానే పూర్తి చేశాయి. ఇప్పుడు కొత్త కోర్సులు, అదనపు సీట్లు వస్తే మళ్లీ తనిఖీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ సీట్లకు అనుగుణంగా అధ్యాపకులు, ల్యాబ్​లు, ఇతర నిబంధనలు పాటిస్తేనే కొత్త సీట్లకు అనుమతి దక్కుతుంది. ఒకవేళ అదనపు సీట్లు వచ్చినా రెండో విడత కౌన్సెలింగ్​లో మాత్రమే అవి చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. జూన్​ 19వ తేదీ నుంచి మొదటి విడత కౌన్సెలింగ్​ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. 25 నుంచి వెబ్​ ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోవచ్చు. కాగా గత సంవత్సరంలో కూడా రెండో విడత కౌన్సెలింగ్​లో 7,650 సీట్లకు సర్కారు అనుమతి ఇచ్చింది.

గతేడాదిలో మొత్తం 76,795 సీట్లు భర్తీ : గతేడాదిలో పాలమూరు, శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయాల పరిధిలో రెండు ప్రభుత్వ కళాశాలలు పెరిగాయి. 5 ప్రైవేట్​ కళాశాలలు తగ్గాయి. వాటిలో రెండు కాలేజీలు డీమ్డ్​ వర్సిటీలుగా మారగా, ఒకటి ప్రైవేట్​ వర్సిటీలో కలిసింది. మరో రెండు అసలు దరఖాస్తే చేసుకోలేదు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలల్లో మొత్తం 76,795 బీటెక్​ సీట్లను భర్తీ చేశారు. అప్పుడు ఎకనామికల్లీ వీకర్​ సెక్షన్​ కోటా కింద 6,500 సీట్లు కలుస్తాయని అంచనా వేశారు.

ఆ 12 కళాశాలలకు పాత ఫీజే : రాష్ట్రంలో 11 ప్రైవేట్​ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలు, ఒక లా కళాశాల ఫీజులను తిరిగి పెంచేది లేదని టీఏఎఫ్​ఆర్​సీ తేల్చి చెప్పింది. 2025-28 బ్లాక్​ పీరియడ్​కు సంబంధించిన ఫీజులను తొలుత పెంచారని, ఆ తర్వాత తగ్గించారని, దానివల్ల తమకు అన్యాయం జరిగిందని అనురాగ్​, గురునానక్​, మహావీర్​ గ్రూపు, స్టాన్టీ, మెథడిస్ట్​, నల్ల మల్లారెడ్డి తదితర 12 కళాశాలలు హైకోర్టులో పిటిషన్​ దాఖలు చేయడం మరోసారి కళాశాలల ప్రతినిధులను పిలిచి ఫీజులపై విచారణ జరపాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించడం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆ కళాశాలల ప్రతినిధులను ఈనెల 15,16 తేదీల్లో కమిటీ పిలిచి విచారణ జరిపింది. బుధవారం ఆయా కళాశాలలకు టీఏఎఫ్​ఆర్​సీ లేఖలు రాసింది. ఫీజులను నిర్ణయించడానికి అవసరమైన ఆదాయ, వ్యయాలకు సంబంధించి అన్ని పత్రాలను గతంలోనే క్షుణ్ణంగా సమీక్షించామని, తాజాగా మరోసారి పరిశీలించిన తర్వాత పాత ఫీజులు యథాతథంగా ఉంటాయని కమిటీ నిర్ణయించిందని లేఖలో పేర్కొంది. జూన్​ 19 నుంచి ఇంజినీరింగ్​ కౌన్సెలింగ్​ ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో కళాశాలలకు ఫీజులపై కమిటీ స్పష్టతనిచ్చింది.

విడతల కౌన్సెలింగ్​ వివరాలిలా :

  • తొలి విడత కౌన్సెలింగ్​ : జూన్​ 19 నుంచి 28 వరకు
  • రెండో విడత కౌన్సెలింగ్​ : జులై 17 నుంచి 28 వరకు
  • చివరి విడత కౌన్సెలింగ్​ : జులై 31 నుంచి ఆగస్టు 7వ తేదీ వరకు. చివరి విడత తర్వాత డ్రాపౌట్​ / సీట్ల రద్దు ఉండదు.

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