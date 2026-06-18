ఇంజినీరింగ్లో కొత్తగా 15 వేల సీట్లు - అనుమతులిస్తే రెండో విడత కౌన్సెలింగ్లో చేరే అవకాశం
కొత్తగా 15 వేలకు ఏఐసీటీఈ ఆమోదం - వాటికి అనుమతులివ్వాలని యాజమాన్యాల వినతి - రెండో విడత కౌన్సెలింగ్ నాటికే అవకాశం - రేపటి నుంచి తొలి విడత ప్రారంభం
Published : June 18, 2026 at 10:13 AM IST
15000 More Engineering seats in Telangana : రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది కూడా బీటెక్ సీట్ల సంఖ్య కొంత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీనిపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. గత ఏడాది కన్వీనర్, యాజమాన్య కోటా సీట్లు కలిపి 1,25,345 ఉన్నాయి. ఈసారి కొత్త కోర్సులు, ఇప్పటికే ఉన్న కోర్సుల్లో అదనపు సీట్ల కోసం పలు కళాశాలలు అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలికి దరఖాస్తు చేశాయి. ఆ ప్రకారం 15 వేల సీట్లను ఏఐసీటీఈ మంజూరు చేసింది. వాటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిరభ్యంతర ధ్రువపత్రం (ఎన్వోసీ) ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఆయా సీట్లకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ ఇప్పటికే సంబంధిత కళాశాలల యాజమాన్యాలు ప్రజాప్రతినిధులను కలిసి విన్నవించినట్లు సమాచారం. 'ఒకవైపు ప్రైవేట్, డీమ్డ్ వర్సిటీలు పెద్ద మొత్తంలో సీట్లు భర్తీ చేసుకుంటున్నాయి. మాకు మాత్రం సీట్లు పెంచడం లేదు. ఫీజులు కూడా పెంచకపోగా తగ్గిస్తున్నారు. ఇక బకాయిలూ ఇవ్వడం లేదు. మొత్తానికి మా కాళ్లు, చేతులు కట్టేస్తున్నట్లవుతోంది' అని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆ బ్రాంచీలకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం : సర్కారు మాత్రం ఇప్పటికే కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ సంబంధిత బ్రాంచీల్లో 70 శాతం సీట్లున్నాయని, ఈసారి కోర్ బ్రాంచీలకు కొంత డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున మళ్లీ సీఎస్ఈ సంబంధిత సీట్లు పెంచడం అవసరమా అన్న కోణంలో ఆలోచిస్తోంది. కాగా సాంకేతిక విద్యాశాఖ ఆయా వర్సిటీల నుంచి ఏ కళాశాల ఎన్ని అదనపు సీట్లు అడుగుతోంది? ఆ కళాశాలలో ప్రవేశాల తీరు, నాణ్యమైన విద్య అందించే పరిస్థితి తదితర అంశాలపై సమాచారం అడిగింది. దానిపై సమాచారం అందిన వెంటనే సమగ్ర నివేదికను ముఖ్యమంత్రికి సమర్పించనున్నారు.
తనిఖీ తర్వాతే : ఇప్పటి వరకు జేఎన్టీయూహెచ్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలను తనిఖీ చేసినా, అవి గత సంవత్సరం బ్రాంచీలు, సీట్ల ఆధారంగానే పూర్తి చేశాయి. ఇప్పుడు కొత్త కోర్సులు, అదనపు సీట్లు వస్తే మళ్లీ తనిఖీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ సీట్లకు అనుగుణంగా అధ్యాపకులు, ల్యాబ్లు, ఇతర నిబంధనలు పాటిస్తేనే కొత్త సీట్లకు అనుమతి దక్కుతుంది. ఒకవేళ అదనపు సీట్లు వచ్చినా రెండో విడత కౌన్సెలింగ్లో మాత్రమే అవి చేరే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. జూన్ 19వ తేదీ నుంచి మొదటి విడత కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. 25 నుంచి వెబ్ ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోవచ్చు. కాగా గత సంవత్సరంలో కూడా రెండో విడత కౌన్సెలింగ్లో 7,650 సీట్లకు సర్కారు అనుమతి ఇచ్చింది.
గతేడాదిలో మొత్తం 76,795 సీట్లు భర్తీ : గతేడాదిలో పాలమూరు, శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయాల పరిధిలో రెండు ప్రభుత్వ కళాశాలలు పెరిగాయి. 5 ప్రైవేట్ కళాశాలలు తగ్గాయి. వాటిలో రెండు కాలేజీలు డీమ్డ్ వర్సిటీలుగా మారగా, ఒకటి ప్రైవేట్ వర్సిటీలో కలిసింది. మరో రెండు అసలు దరఖాస్తే చేసుకోలేదు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో మొత్తం 76,795 బీటెక్ సీట్లను భర్తీ చేశారు. అప్పుడు ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ కోటా కింద 6,500 సీట్లు కలుస్తాయని అంచనా వేశారు.
ఆ 12 కళాశాలలకు పాత ఫీజే : రాష్ట్రంలో 11 ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు, ఒక లా కళాశాల ఫీజులను తిరిగి పెంచేది లేదని టీఏఎఫ్ఆర్సీ తేల్చి చెప్పింది. 2025-28 బ్లాక్ పీరియడ్కు సంబంధించిన ఫీజులను తొలుత పెంచారని, ఆ తర్వాత తగ్గించారని, దానివల్ల తమకు అన్యాయం జరిగిందని అనురాగ్, గురునానక్, మహావీర్ గ్రూపు, స్టాన్టీ, మెథడిస్ట్, నల్ల మల్లారెడ్డి తదితర 12 కళాశాలలు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయడం మరోసారి కళాశాలల ప్రతినిధులను పిలిచి ఫీజులపై విచారణ జరపాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించడం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆ కళాశాలల ప్రతినిధులను ఈనెల 15,16 తేదీల్లో కమిటీ పిలిచి విచారణ జరిపింది. బుధవారం ఆయా కళాశాలలకు టీఏఎఫ్ఆర్సీ లేఖలు రాసింది. ఫీజులను నిర్ణయించడానికి అవసరమైన ఆదాయ, వ్యయాలకు సంబంధించి అన్ని పత్రాలను గతంలోనే క్షుణ్ణంగా సమీక్షించామని, తాజాగా మరోసారి పరిశీలించిన తర్వాత పాత ఫీజులు యథాతథంగా ఉంటాయని కమిటీ నిర్ణయించిందని లేఖలో పేర్కొంది. జూన్ 19 నుంచి ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్ ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో కళాశాలలకు ఫీజులపై కమిటీ స్పష్టతనిచ్చింది.
విడతల కౌన్సెలింగ్ వివరాలిలా :
- తొలి విడత కౌన్సెలింగ్ : జూన్ 19 నుంచి 28 వరకు
- రెండో విడత కౌన్సెలింగ్ : జులై 17 నుంచి 28 వరకు
- చివరి విడత కౌన్సెలింగ్ : జులై 31 నుంచి ఆగస్టు 7వ తేదీ వరకు. చివరి విడత తర్వాత డ్రాపౌట్ / సీట్ల రద్దు ఉండదు.
ఇంజినీరింగ్లో కోర్ బ్రాంచీల వైపు విద్యార్థుల చూపు - ఈసీఈ గ్రూపునకు పెరుగుతున్న డిమాండ్