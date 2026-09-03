కొండా సురేఖపై వేటుకు అధిష్ఠానం మొగ్గు! - నేడే ఏఐసీసీ తుది నిర్ణయం
ప్రణాళికా సంఘం, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత చిన్నారెడ్డికి ఉద్వాసన? - దిల్లీలో రోజంతా అగ్రనేతలతో రాష్ట్ర నాయకుల ఎడతెగని మంతనాలు - ముందుగా సీఎంపైనా కూడా క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలన్న కొండా సురేఖ
Published : September 3, 2026 at 7:34 AM IST
AICC Decision soon on Konda Surekha : మంత్రి కొండా సురేఖపై వేటు వేయడానికి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ మొగ్గుచూపినట్లు తెలిసింది. మంత్రివర్గం నుంచి ఆమెను తొలగించడానికి సానుకూలత వ్యక్తం చేసినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. దిల్లీలో మంగళ, బుధవారాల్లో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానంతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి, ముఖ్యనేతలు జరిపిన చర్చల అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. అయితే అధికారికంగా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి నుంచి సమాచారం వచ్చిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు అమలు చేసే అవకాశం ఉంది.
గవర్నర్ను అధికారికంగా : దిల్లీలో మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యవహారం తుది దశకు చేరినట్లు తెలుస్తోంది. తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్న ఈ వివాదంలో కొండా సురేఖపై వేటు వేయడానికి కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం మొగ్గుచూపినట్లు తెలిసింది. మంత్రివర్గం నుంచి సురేఖను తొలగించాలంటే ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్ను అధికారికంగా కోరాల్సి ఉంటుంది. దిల్లీలోనే ఉన్న కొండా సురేఖ ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు ఖర్గేను కలిసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని సమాచారం. మల్లికార్జున ఖర్గేను కలిసిన తర్వాత ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు దీనిని మరింత బలపరుస్తున్నాయని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కేసీ వేణుగోపాల్ను కలవడానికి ప్రయత్నించినా ఆయన సురేఖకు అందుబాటులో లేరని సమాచారం. సురేఖతోపాటు మరో సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత జి.చిన్నారెడ్డిని ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగించడానికి అధిష్ఠానం నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది.
హైకమాండ్ కూడా వేటుకు గ్రీన్సిగ్నల్! : మంత్రి కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డి వ్యవహారం కొన్ని రోజులుగా పార్టీలోనూ, ప్రభుత్వంలోనూ వివాదస్పదంగా ఉండగా, రెండు వారాల తర్వాత కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం స్పందించినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. 2023 డిసెంబరులో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏర్పడిన కేబినెట్లో చోటు దక్కించుకున్న సురేఖ వ్యవహారం గతంలో కూడా వివాదాస్పదమైనా, ఈసారి మాత్రం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్యకు గట్టిగా పట్టుబట్టారు. పీసీసీ చీఫ్, కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి కూడా చర్య తీసుకోవాలనడం, పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ సైతం అదే సిఫార్సు చేసిన నేపథ్యంలో హైకమాండ్ కూడా వేటుకు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అధికారికంగా సమాచారం వస్తే కానీ తదుపరి కార్యాచరణ ప్రారంభం కాదని, గురువారం ఆమె తొలగింపు నిర్ణయం అమలు జరిగే అవకాశం ఉందని పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నాయకుడొకరు ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
దిల్లీ కేంద్రంగా చర్చలు : మంత్రి కొండా సురేఖ వివాదం వ్యవహారం దిల్లీ కేంద్రంగా చర్చలతో కొనసాగింది. బుధవారం రోజంతా అధిష్ఠానంతో తెలంగాణ నాయకులు వరుసగా భేటీ అయ్యారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం ఇందిరాభవన్లో తొలుత ఏఐసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్, తర్వాత ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో సమావేశం అయ్యారు. పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్ గౌడ్ కూడా వారిద్దరితో వేర్వేరుగా కలిసి మాట్లాడారు. వివాదానికి కేంద్రబిందువుగా ఉన్న దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ కూడా స్వల్ప సమయం ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు ఖర్గేని కలిసి తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పారు.
అనంతరం మంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి కాంగ్రెస్ తెలంగాణ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్తో సమావేశం అయ్యారు. ఆ తర్వాత కొండా సురేఖ కూడా మీనాక్షితో సమావేశమై తనవైపు వాదనలను వినిపించారు. పార్టీలో తనకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున కుట్ర జరుగుతోందని పేర్కొంటూ రిపోర్టును సమర్పించారు. మరోవైపు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో సమావేశమై ప్రస్తుత రాజకీయ అంశాలపై చర్చించారు. సాయంత్రం సీఎం రేవంత్రెడ్డి మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసానికి వెళ్లి ఆయన కారులోనే స్వయంగా వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి అవార్డు ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. వేదికపై పక్కపక్కనే కూర్చున్న వారు వివిధ అంశాలపై మాట్లాడుకున్నారు.
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