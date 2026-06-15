విజయవాడ ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లకు ఏఐ టెక్నాలజీ - వెబ్, మొబైల్ ద్వారా నియంత్రణకు ఏర్పాట్లు
నగరంలో పైలెట్ ప్రాజెక్టుకు మంచి స్పందన - మొబైల్ నుంచే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ నియంత్రణ - 17 కూడళ్లలో మొబైల్తో నియంత్రణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 12:29 PM IST
AI technology For Vijayawada Traffic Signals : విజయవాడ నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ నిర్వహణను మరింత సమర్థవంతంగా మార్చేందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఏఐ ఆధారిత సిగ్నల్ కంట్రోలర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వెబ్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా సిగ్నల్ లైట్లను నియంత్రించే ఈ వ్యవస్థను గత నెలలో రమేష్ ఆసుపత్రి కూడలిలో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయగా ఆశించిన ఫలితాలు లభించాయి. దీంతో నగరంలోని ఇతర కీలక కూడళ్లలో కూడా ఈ పరికరాలను నెలాఖరులోగా ఏర్పాటు చేయడానికి చర్యలు చేపట్టారు.
పైలెట్ ప్రాజెక్టుకు మంచి స్పందన : రమేష్ ఆసుపత్రి కూడలిలో అమలు చేసిన పైలెట్ ప్రాజెక్టు విజయవంతం కావడంతో బెంజి సర్కిల్, నిర్మలా జంక్షన్, మహానాడు, చల్లపల్లి బంగ్లా, పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్, డీసీపీ బంగ్లా, ఆంజనేయస్వామి కూడలి, చుట్టుగుంట జంక్షన్, విజయా టాకీస్, శారదా కళాశాల కూడలి, సీతారాంపురం, సీతన్నపేట గేట్, పడవలరేవు, అప్సర, ఫుడ్ జంక్షన్, మధురానగర్ వంటి రద్దీ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ వ్యవస్థను విస్తరించనున్నారు.
మొబైల్ నుంచే సిగ్నల్ నియంత్రణ : సిగ్నల్ స్తంభాలకు అమర్చే ప్రత్యేక పరికరాలు సాఫ్ట్వేర్తో అనుసంధానమై ఉంటాయి. ట్రాఫిక్ సిబ్బంది మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఏ సమయంలో ఏ రంగు సిగ్నల్ ఇవ్వాలో నియంత్రించగలుగుతారు. ప్రస్తుతం కొన్ని కూడళ్లలో సమయాలను ముందుగానే సెట్ చేసి సిగ్నళ్లను నిర్వహిస్తుండగా, కొత్త విధానంతో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వెంటనే మార్పులు చేయడం సాధ్యమవుతుంది.
రద్దీకి అనుగుణంగా తక్షణ చర్యలు : భవిష్యత్తులో కూడళ్ల వద్ద అదనపు సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి వాహనాల రద్దీని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించనున్నారు. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి కూడా పర్యవేక్షణ ఉండటంతో ట్రాఫిక్ సమస్యలను క్షణాల్లో గుర్తించి సిగ్నల్ సమయాలను మార్చే అవకాశం ఉంటుంది.
ఏటీసీఎస్తో అనుసంధానానికి సన్నాహాలు : ఈ కంట్రోలర్లను భవిష్యత్తులో ఎడాప్టివ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ (ఏటీసీఎస్)తో అనుసంధానించనున్నారు. వాహనాల లెక్కింపు, నంబర్ ప్లేట్ గుర్తింపు కెమెరాల ద్వారా సేకరించే సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని సిగ్నళ్లు స్వయంచాలకంగా పనిచేసే విధానం అమలులోకి రానుంది. అయితే వాహనాల రద్దీని బట్టి సిగ్నళ్లను నియంత్రించడం వల్ల ప్రధాన కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ జామ్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా సిగ్నల్ వద్ద వాహనాలు ఎక్కువసేపు నిలిచిపోకుండా ఉండటంతో ప్రయాణికుల సమయం ఆదా అవుతుంది. దానితో పాటు ట్రాఫిక్లో వాహనాలు నిలిచిపోయే సమయం తగ్గడంతో ఇంధన వినియోగం, వాయు కాలుష్యం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
నెంబరు ప్లేట్లను గుర్తించే ఏఎన్పీఆర్ : ఇది పూర్తైన తర్వాత కీలకమైన వాహనాల నెంబరు ప్లేట్లను గుర్తించే ఏఎన్పీఆర్ (ఆటోమేటిక్ నెంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్) కెమెరాలను నగరంలో బిగించాల్సి ఉంది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీని వల్ల ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను వేగంగా గుర్తించవచ్చు. చలాన్ల జారీ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా ఉంటుంది. దొంగిలించిన వాహనాలను ట్రాక్ చేయడం కూడా సులభమవుతుంది. టోల్ ప్లాజాల్లో వేచిచూసే సమయం తగ్గుతుంది. భద్రతా పర్యవేక్షణ మరింత బలోపేతం అవుతుంది.
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